Türkiye, Pakistan'a 30 adet T129 ATAK helikopteri sattı

ADNAN OKTAR / FACEBOOK Adnan Oktar

Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Adnan Oktar grubunun geçmişte AKP ile Fethullah Gülen arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu söyledi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Özdağ, Oktar'ın destekçilerinin geçmişte sürekli Meclis'e geldiklerini belirtti.

Özdağ, Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi”

“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler.

"Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”