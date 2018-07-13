Türkiye, Pakistan'a 30 adet T129 ATAK helikopteri sattı
Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı. Böylece Türkiye tek seferde en büyük savunma sanayii ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Türkiye, Pakistan'a 30 adet T129 ATAK helikopteri sattı
- Nagehan Alçı hakkında verilen beraat kararı bozuldu
- Adnan Oktar grubunun eski üyesi Ceylan Özgül: Acun Ilıcalı eski bir mürid
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Eski AKP milletvekili Özdağ: Adnan Oktar grubu AKP ile Gülen arasında arabulucu olmak istedi
Eski AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Adnan Oktar grubunun geçmişte AKP ile Fethullah Gülen arasında arabuluculuk teklifinde bulunduğunu söyledi.
Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan Özdağ, Oktar'ın destekçilerinin geçmişte sürekli Meclis'e geldiklerini belirtti.
Özdağ, Öztürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Adnan Hoca grubunun devamlı TBMM'ye gelen elemanları vardı. Bunlar milletvekillerini ziyaret eder, Adnan Oktar'ın ne kadar vatansever olduğunu anlatıp propagandasını yapar, kitaplarını verirlerdi”
“17-25 Aralık operasyonundan sonra, yanıma gelen bu grubun önemli elemanları, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Fetullah Gülen grubunun arasının düzeltilmesi gerektiğini, yıllarca birlikte olan iki kardeş yapının birlikte ülke için faydalı olacağını belirttiler, ‘Biz, bu konuda arabuluculuk yapmak istiyoruz' dediler.
"Ben, 17/25 Aralık operasyonuyla neler yapılmak istendiğini kendilerine anlattım ve ‘Bu işe karışmayın. Erdoğan bu konuda haklı' dedim. Fetullahçıların, devlete sahip olmak istediklerini, bunun da yanlışlığını dile getirdim.”
Adnan Oktar grubunun eski üyesi Ceylan Özgül: Acun Ilıcalı eski bir mürid
Türkiye'de bu sabah sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de TV8'in patronu Acun Ilıcalı.
Çarşamba günü İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunun eski üyelerinden Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.
Ceylan Özgül, Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi.
Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.
Acun Ilıcalı'dan ise iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Nagehan Alçı hakkında verilen beraat kararı bozuldu
Gazeteci Nagehan Alçı hakkında kapatılan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararı bozuldu.
Yargıtay aldığı kararla davanın yeniden görülmesine hükmetti.
Karara ilişkin belge ise internet sitesi Oda TV'de yayımlandı.
Dava, Nagehan Alçı’nın 2013 yılında ulusal bir televizyon kanalında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon için “darbeci general” ifadesini kullanmasının ardından açılmıştı.
Nagehan Alçı’nın bu sözlerinin kişinin, onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğunu ve hakaret suçu işlendiği gözetilmeden beraat kararı verildiğini belirten Yargıtay, hükmün bozulmasına oy birliğiyle karar verdi.
Hurşit Tolon’un müdahil olduğu davada, Tolon’un avukatının başvurusu üzerine beraat kararı temyiz edilmişti.
Yargıtay’daki dava 25 Nisan’da karara bağlanırken, Nagehan Alçı’nın 2013 yılındaki sözlerinden ötürü yeniden yargılanması bekleniyor.
Türkiye, Pakistan'a 30 ATAK helikopteri sattı
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Biraz önce duyurulan bir gelişmeyle başluyoruz.
Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik resmi sözleşme imzalandı.
Böylece Türkiye tek seferde en büyük savunma sanayii ihracatını gerçekleştirmiş oldu.
Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Pakistan Savunma Üretim Bakanlığı arasında devam eden T129 ATAK helikopteri sözleşme görüşmeleri nihai sonuca ulaştı.
30 adet T129 ATAK helikopteri satışının yanı sıra, lojistik, yedek parça, eğitim ve mühimmat anlamında geniş bir sözleşme paketi üzerinde uzlaşma sağladı.
T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı envanterinde kullanılıyor.
TUSAŞ'a göre helikopterler, zorlayıcı iklim ve coğrafya koşullarına uygun olarak geliştirilmiş tasarımıyla, yeni nesil görev ve silah sistemleri ile sınıfındaki en üstün performans ve manevra özellikleriyle biliniyor.