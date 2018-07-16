Nisan ayında işsizlik oranı düştü: Yüzde 9,6

BBC Son bir yılda işsizlik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında 15 ve üstü yaştakilerde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu.

Beklenti ise işsizlik oranının yüzde 9,2 seviyesine inmesiydi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 17,7'den yüzde 16,9'a düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azaldı. Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

%18,3’ü tarım,

%19,5’i sanayi,

%7,4’ü inşaat,

%54,8’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.