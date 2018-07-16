Nisan ayında işsizlik oranı düştü: Yüzde 9,6
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Özet
- Nisan ayında işsizlik 0,9 puan azaldı
- Moody's: Türkiye'de geri ödenemeyen kredilerin oranı artıyor
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Yazan Onur Erem
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Buca'daki yangında 25 hektarlık orman kül oldu
İzmir'in Buca ilçesinde, prefabrik ev inşaatı sırasında demir keserken sıçrayan kıvılcımlarla tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 25 hektarlık orman yandı. Demirören Haber Ajansı'nın havadan çektiği görüntülerde görüntülerinde zümrüt yeşili ormanın siyaha büründüğü görüldü.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye'de 2017 yılında 119 bin 92 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü.
Geçen yıl meydana gelen 2.411 orman yangınından 1.280'inin çıkış nedeni aydınlatılamadı.
2015 verilerine göre, 22,3 milyon hektarlık ormanlık alanlar Türkiye yüzölçümünün yüzde 30'unu oluşturuyor.
Nisan ayında işsizlik 0,9 puan azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında 15 ve üstü yaştakilerde işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 9,6 oldu.
Beklenti ise işsizlik oranının yüzde 9,2 seviyesine inmesiydi.
İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 oldu.
Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 17,7'den yüzde 16,9'a düştü. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 15 bin kişi azaldı. Tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 868 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin;
Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, inşaat sektörünün payı 0,4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı 0,5 puan arttı.
Moody’s’den Türk bankalarına uyarı: Geri ödenemeyen kredilerin oranı artıyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk bankalarının kullandırdığı kredilerde geri ödenmeme sorununun artacağı öngörüldü.
Kuruluş takipteki alacakların toplam kredilere oranının gelecek 12 ila 18 ay içerisinde yüzde 4’ü aşacağını öngördü. Mayıs ayında bu oran yüzde 2,9 seviyesindeydi.
Moody’s, takipteki alacaklarda yaşanan artışın bankaların varlık kalitesinde bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulundu ve bunun Türk bankalarının kredi notu açısından negatif olacağını vurguladı.
Moody’s’e göre takipteki alacakların artmasıyla bankaların daha fazla karşılık ayırması gerekecek ve bu da kârlılığa düşüş olarak yansıyacak.
Moody’s Mart ayında Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altı olan Ba2 seviyesine indirmişti. Geçen hafta Cuma günü ise bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin notunu bir basamak kırarak BB seviyesine çekmiş ve notun görünümünü de ‘negatif’ olarak belirlemişti.