HDP'li iki vekile soruşturma- Türkiye'de bugün
Özet
- HDP'li milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında PKK'lı cenazesine katıldıkları gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" soruşturması.
- Sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükseldi.
- 15 Temmuz darbe girişimi: Jandarma Okullar Komutanlığı davasında 31 kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası
Canlı anlatım
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FİSKOBİRLİK Başkanı: Bize gelecek bütün fındığa talibiz
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Bize gelecek tüm fındığa talibiz" dedi
Anadolu Ajansı'na konuşan Bayraktar *Bize gelecek tüm fındığa talibiz. 50 bin ton, 100 bin ton, 150 bin ton hepsine talibiz, ne gelirse alacağız, bir kısıtlamamız yok. FİSKOBİRLİK'in bugün itibarıyla aldığı fındık, kendi fabrikasında işleyeceği fındığı yetmiyor. Daha çok fındık almamız lazım, kapasitemiz buna müsait." diye konuştu.
15 Temmuz darbe girişimi: Jandarma Okullar Komutanlığı Davası'nda 31 ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davada 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
PKK'lının cenazesine katılan iki HDP milletvekiline soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı,PKK'nın Karadeniz bölge sorumlusu Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılan HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.
Yakışır'ın geçen yıl Ağustos ayında Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün öldürülmesinden sorumlu olan PKK'lılardan biri olduğu belirtiliyordu.
Önceki gün Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyünün Sarıtaş Yaylası sırtlarında PKK militanları ve jandarma özel harekat birlikleri arasında çıkan çatışmada, 2 PKK'lı öldürülmüştü.
Sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 6,4 artış
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.