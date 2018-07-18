Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı

31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabilecek. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25. Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabii 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi olacaklardır. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır."