Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dün başlayan sorgusu saatlerce süren Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.
- CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı.
Canlı anlatım
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'Bedelli askerlikten yararlanacak çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak'
AKP Grup başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tweeti yüzünden soruşturma açıldı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2017-2018 yılı mezuniyet töreninde Penguen dergisi karikatüristlerinin çizdiği "Tayyipler Alemi" çizimini içeren pankartı taşıyan 3 mezun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Kılıçdaroğlu da bu karikatürü paylaştı.
Adnan Oktar saatlerce süren sorgunun ardından adliyeye sevk ediliyor
Dün başlayan sorgusu saatlerce süren Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.
Bir haftadır gözaltında bulunan Oktar'ın 3 avukat eşliğinde ifade verdiği ve suçlamaları reddettiği aktarıldı.
Oktar ile beraber gözaltına alınanların sayısı ise 187'ye çıktı.
Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.
Yurt dışındaki şikayetlerin İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldığı belirtildi.