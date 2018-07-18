Antik kent

Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı yüzünden soruşturma açıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Dün başlayan sorgusu saatlerce süren Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.
  2. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı.

Canlı anlatım

time_stated_uk

'Bedelli askerlikten yararlanacak çalışanlar ücretsiz izinli sayılacak'

AKP Grup başkanvekili Mehmet Muş TBMM'ye sunulan bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır."

31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabilecek. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25. Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabii 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar. Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi olacaklardır. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır."

Bundan önceki düzenlemede 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Daha fazla rakam beklemekteyim. Şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendirmektedir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum.

Askerlik
Getty Images

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karikatürlü tweeti yüzünden soruşturma açıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan yaptığı paylaşım yüzünden soruşturma açıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) 2017-2018 yılı mezuniyet töreninde Penguen dergisi karikatüristlerinin çizdiği "Tayyipler Alemi" çizimini içeren pankartı taşıyan 3 mezun, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kılıçdaroğlu da bu karikatürü paylaştı.

View more on twitter

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Adnan Oktar saatlerce süren sorgunun ardından adliyeye sevk ediliyor

Dün başlayan sorgusu saatlerce süren Adnan Oktar adliyeye sevk edildi.

Bir haftadır gözaltında bulunan Oktar'ın 3 avukat eşliğinde ifade verdiği ve suçlamaları reddettiği aktarıldı.

Oktar ile beraber gözaltına alınanların sayısı ise 187'ye çıktı.

Operasyonun ardından, Adnan Oktar grubu ile ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişinin ilgili makamlara şikayette bulunduğu öğrenildi.

Yurt dışındaki şikayetlerin İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldığı belirtildi.

Adnan Oktar
DHA
View more on twitter

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön