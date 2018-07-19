OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
time_stated_uk
OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda
AKP’nin hazırladığı
OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün görüşülmeye
başlandı.
Gözaltı süresi:
Yasa tasarısında gözaltı süresinin üst sınırı 5 günden 12 güne çıkarılıyor
Mevcut yasaya göre OHAL olmadığı şartlarda
gözaltı süresi 24 saat.Toplumsal olaylar
sırasında kolluk amirleri kararıyla ilk gözaltı süresi 48 saat olabiliyor. Gözaltı
süresi üçer gün uzatılarak toplamda beş günü bulabiliyor.
İhraç kararları:
Bu maddeye göre “terör örgütleriyle iltisak
veya irtibat” gerekçesiyle kurumlar çalışanlarını ihraç edebilmeye devam
edecek.
AYM
üyeleri AYM Genel Kurul’un çoğunluğu tarafından, Yargıtay daire başkanı ve
üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından, Danıştay daire başkanı ve
üyeleri Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından, hakim ve savcılar HSK tarafından
ihraç edilebilecek.
TSK
mensupları Milli Savunma Bakanı tarafından; jandarma ve polisler İçişleri
Bakanlığı tarafından; akademisyenler üniversitenin teklifi üzerine YÖK
tarafından; mahalli idareler çalışanları valilik teklifiyle İçişleri Bakanlığı
tarafından; devlet memurları ve işçileri ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak
ve ilgili kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında toplanacak kurul
tarafından ihraç edilebilecek.
Bir
bakanlıkla ilişkili olmayan diğer kurumlarda ise her türlü kadroda istihdam
edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amir tarafından
görevden çıkarılabilecek.
Kanun teklifindeki diğer maddeler:
Göreve iadesine karar
verilen fakat eski türbe veya unvanına atanması bakanlık tarafından istenmeyen
asker ve polisler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde
kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.
Er ve erbaşların üzerleri
ve eşyaları birlik komutanlarının emri ile aranabilecek.
Toplantı Gösteri ve
Yürüyüşleri Yasası’nda yapılacak değişiklikle eylemlerde “vatandaşların günlük
yaşamını aşırı ve dayanılmaz derecede zorlaştırmama” şartı aranacak.
Mülki amirler eskiden gün
batımına kadar izin verilen eylemlere saat 24.00’e kadar izin verme yetkisine
sahip olacak.
OHAL 2 yıl sonra sona erdi
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz
2016'da ilan edilen ve yedi defa üçer aylığına uzatılan olağanüstü hâl
(OHAL) iki yılın ardından sona
erdi.
Bu süreçte aralarında siyasetçiler, gazeteciler
ve akademisyenlerin de olduğu 50 binden fazla kişi tutuklandı. Çıkarılan KHK’larla
130 binden fazla kişi kamu görevinden ihraç edildi. KHK'larla çok sayıda kurum
ve kuruluş da kapatıldı.
OHAL döneminde parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemine geçişin kabul edildiği bir referendum, bir de cumhurbaşkanı
ile milletvekili seçimleri gerçekleştirildi.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
time_stated_uk
OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda
AKP’nin hazırladığı OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlandı.
Gözaltı süresi:
Yasa tasarısında gözaltı süresinin üst sınırı 5 günden 12 güne çıkarılıyor
Mevcut yasaya göre OHAL olmadığı şartlarda gözaltı süresi 24 saat.Toplumsal olaylar sırasında kolluk amirleri kararıyla ilk gözaltı süresi 48 saat olabiliyor. Gözaltı süresi üçer gün uzatılarak toplamda beş günü bulabiliyor.
İhraç kararları:
Bu maddeye göre “terör örgütleriyle iltisak veya irtibat” gerekçesiyle kurumlar çalışanlarını ihraç edebilmeye devam edecek.
AYM üyeleri AYM Genel Kurul’un çoğunluğu tarafından, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından, Danıştay daire başkanı ve üyeleri Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından, hakim ve savcılar HSK tarafından ihraç edilebilecek.
TSK mensupları Milli Savunma Bakanı tarafından; jandarma ve polisler İçişleri Bakanlığı tarafından; akademisyenler üniversitenin teklifi üzerine YÖK tarafından; mahalli idareler çalışanları valilik teklifiyle İçişleri Bakanlığı tarafından; devlet memurları ve işçileri ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak ve ilgili kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında toplanacak kurul tarafından ihraç edilebilecek.
Bir bakanlıkla ilişkili olmayan diğer kurumlarda ise her türlü kadroda istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amir tarafından görevden çıkarılabilecek.
Kanun teklifindeki diğer maddeler:
OHAL 2 yıl sonra sona erdi
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, 21 Temmuz 2016'da ilan edilen ve yedi defa üçer aylığına uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) iki yılın ardından sona erdi.
Bu süreçte aralarında siyasetçiler, gazeteciler ve akademisyenlerin de olduğu 50 binden fazla kişi tutuklandı. Çıkarılan KHK’larla 130 binden fazla kişi kamu görevinden ihraç edildi. KHK'larla çok sayıda kurum ve kuruluş da kapatıldı.
OHAL döneminde parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin kabul edildiği bir referendum, bir de cumhurbaşkanı ile milletvekili seçimleri gerçekleştirildi.
OHAL sona erdi: İki yıllık sürecin bilançosu
OHAL'siz ilk gün: OHAL'in kalkması Türkiye'de neyi değiştirecek?