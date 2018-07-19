AKP’nin hazırladığı OHAL sonrası güvenlik yasa tasarısı TBMM Adalet Komisyonu’nda bugün görüşülmeye başlandı.

Gözaltı süresi:

Yasa tasarısında gözaltı süresinin üst sınırı 5 günden 12 güne çıkarılıyor

Mevcut yasaya göre OHAL olmadığı şartlarda gözaltı süresi 24 saat.Toplumsal olaylar sırasında kolluk amirleri kararıyla ilk gözaltı süresi 48 saat olabiliyor. Gözaltı süresi üçer gün uzatılarak toplamda beş günü bulabiliyor.

İhraç kararları:

Bu maddeye göre “terör örgütleriyle iltisak veya irtibat” gerekçesiyle kurumlar çalışanlarını ihraç edebilmeye devam edecek.

AYM üyeleri AYM Genel Kurul’un çoğunluğu tarafından, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından, Danıştay daire başkanı ve üyeleri Danıştay Başkanlık Kurulu tarafından, hakim ve savcılar HSK tarafından ihraç edilebilecek.

TSK mensupları Milli Savunma Bakanı tarafından; jandarma ve polisler İçişleri Bakanlığı tarafından; akademisyenler üniversitenin teklifi üzerine YÖK tarafından; mahalli idareler çalışanları valilik teklifiyle İçişleri Bakanlığı tarafından; devlet memurları ve işçileri ilgili bakanlık tarafından oluşturulacak ve ilgili kurumun en üst yöneticisinin başkanlığında toplanacak kurul tarafından ihraç edilebilecek.

Bir bakanlıkla ilişkili olmayan diğer kurumlarda ise her türlü kadroda istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amir tarafından görevden çıkarılabilecek.

Kanun teklifindeki diğer maddeler:

Göreve iadesine karar verilen fakat eski türbe veya unvanına atanması bakanlık tarafından istenmeyen asker ve polisler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

Er ve erbaşların üzerleri ve eşyaları birlik komutanlarının emri ile aranabilecek.

Toplantı Gösteri ve Yürüyüşleri Yasası’nda yapılacak değişiklikle eylemlerde “vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve dayanılmaz derecede zorlaştırmama” şartı aranacak.

Mülki amirler eskiden gün batımına kadar izin verilen eylemlere saat 24.00’e kadar izin verme yetkisine sahip olacak.