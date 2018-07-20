Yatağan'da 2. işçinin de cesedine ulaşıldı

DHA

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik satralde dün kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçiden Sezgin Kılıç'ın da cesedine ulaşıldı.

2 çocuk babası Seray Şimşek'in cesedi de dün gece enkaz altındaki demir yığınları arasından çıkarılmıştı.

Olayda yaralanan 10 işçinin tedavisi ise sürüyor.

Dün saat 10.10'da, raylı sistem olan kömür sevk kanalı çökmüş, olayı gören işçilerin ihbarıyla santrale sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Demir yığını altından çıkartılan işçinin önce, evli ve 1 çocuk babası Sezgin Kılıç olduğu düşünülmüş, ancak otopside ölen kişinin diğer işçi, evli ve 2 çocuk babası Seray Şimşek olduğu anlaşılmıştı.

Kılıç'ın cesedine ise bu sabah ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.