Erdoğan İsrail'i eleştirdi: "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır"

Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum. Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz.