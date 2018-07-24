Erdoğan İsrail'i eleştirdi: Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır
Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanununu eleştirerek, "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır" dedi. Bugün Türkiye'de yaşanan gelişmleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanununu eleştirerek, "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır" dedi
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini iletti
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleriyle ilgili sözleri yüzünden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı
- Beyoğlu Sütlüce'de bir bina çöktü
Canlı anlatım
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Erdoğan, Özil'e destek verdi: Takındığı tavır milli ve yerli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya milli futbol takımını ırkçılığı sebep göstererek bırakan ünlü futbolcu Mesut Özil'e destek vererek, ""Dün gece Mesut'la görüştüm. Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum" dedi.
Beyoğlu Sütlüce'deki bina çöktü
Beyoğlu Sütlüce'de bulunan İmrahor Caddesi'nde bir bina çöktü.
Temel açma çalışması sırasında yaşanan toprak kayması ve yağmurun da etkisiyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyordu.
Bina tahliye edildi, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Cadde iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Erdoğan İsrail'i eleştirdi: "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Mesut Özil'e memleketinden tabela desteği
Ünlü futbolcu Mesut Özil'e memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinden destek geldi.
İngiliz takımı Arsenal'da oynayan Mesut Özil'in adını taşıyan caddedeki tabela değiştildi.
Özil'in Devrek'teki tabelada Almanya milli takımı formasıyla yer alan fotoğrafının yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Londra'da çektirdiği fotoğrafı konuldu.
Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ırkçılığa uğradığını öne sürerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil'e destek olmak için bunu yaptıklarını söyledi.
Hulusi Akar: Bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz
Beyoğlu'nda bir binada çökme riski: "Kaçak bir bina, iskanı ve ruhsatı yok"
Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.
Beyoğlu Sütlüce'de dün yaşanan yağmurun etkisiyle de görülen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor.
Bina tahliye edildi, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Cadde iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözleniyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane'de yapılan operasyon sırasında ölen PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleriyle ilgili sözleri yüzünden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı.
Pervin Buldan, Van'daki parti toplantısında yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" demişti.
Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşını aradı: Yardıma hazırız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini iletti.
Her türlü yardıma hazır olunduğunu aktardı.
20 bin öğretmenin ataması yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.
Sonuçlar saat 13.00'ten itibaren öğrenilebilecek..
Sözleşmeli öğretmenlik atamalarının sonuçları bakanlığın sitesinde yer alacak.