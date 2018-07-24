İstanbul

Erdoğan İsrail'i eleştirdi: Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır

Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanununu eleştirerek, "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır" dedi. Bugün Türkiye'de yaşanan gelişmleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Erdoğan, İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanununu eleştirerek, "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır" dedi
  2. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini iletti
  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleriyle ilgili sözleri yüzünden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı
  5. Beyoğlu Sütlüce'de bir bina çöktü

Canlı anlatım

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Erdoğan, Özil'e destek verdi: Takındığı tavır milli ve yerli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya milli futbol takımını ırkçılığı sebep göstererek bırakan ünlü futbolcu Mesut Özil'e destek vererek, ""Dün gece Mesut'la görüştüm. Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum" dedi.

Özil ve Erdoğan
Getty Images

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Beyoğlu Sütlüce'deki bina çöktü

Beyoğlu Sütlüce'de bulunan İmrahor Caddesi'nde bir bina çöktü.

Temel açma çalışması sırasında yaşanan toprak kayması ve yağmurun da etkisiyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyordu.

Bina tahliye edildi, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Cadde iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Beyoğlu'nda bina çöktü

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Erdoğan İsrail'i eleştirdi: "Hitler'in ruhu yeniden hortlamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

İsrail parlamentosunda kabul edilen Yahudi ulus devlet kanunu İsrail'in en siyonist, faşist ve ırkçı devlet olduğunun ispatıdır. Hitler'in ruhu İsrail'in bazı yöneticileri arasında yeniden hortlamıştır. Bu tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır.

Asıl vahim olanı ise dünyanın İsrail tarafından katledilen yüzlerce Filistinliyi görmezden gelmiş olmasıdır. Buna karşılık olaylarda hayatını kaybeden tek bir İsrail askeri için neredeyse herkes harekete geçmiştir. Dikkat ederseniz ortada bir savaş yoktur. İsrail’in uyguladığı insanlık dışı vahşet vardır. İsrail, kadın çocuk yaşlı demeden önüne geleni vurarak, öldürerek hele hele kadınları yerlerde sürükleyerek insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor.

İslam dünyasını, Hristiyan alemini, dünyadaki demokrat ve özgürlükçü tüm devletleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, medya mensuplarını İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyorum."

Erdoğan
Getty Images

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Mesut Özil'e memleketinden tabela desteği

Ünlü futbolcu Mesut Özil'e memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinden destek geldi.

İngiliz takımı Arsenal'da oynayan Mesut Özil'in adını taşıyan caddedeki tabela değiştildi.

Özil'in Devrek'teki tabelada Almanya milli takımı formasıyla yer alan fotoğrafının yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Londra'da çektirdiği fotoğrafı konuldu.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, ırkçılığa uğradığını öne sürerek Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Özil'e destek olmak için bunu yaptıklarını söyledi.

Devrek tabela
Getty Images

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Hulusi Akar: Bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz

Temel askerlik eğitiminin kaldırılması doğru olmaz. O eğitime ihtiyacımız var ama süre değişebilir, görüşüyoruz."

Hulusi AkarMilli Savunma Bakanı
Milli Savunma Bakanı
Getty Images

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Beyoğlu'nda bir binada çökme riski: "Kaçak bir bina, iskanı ve ruhsatı yok"

Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı.

Beyoğlu Sütlüce'de dün yaşanan yağmurun etkisiyle de görülen toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada çökme tehlikesi yaşanıyor.

Bina tahliye edildi, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Cadde iki taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Toprak kaymasının devam ettiği gözleniyor.

3 bina boşaltıldı. Hayati bir tehlike insanlar için şu an söz konusu değil. Binanın çökme tehlikesi var. Şu anda yapabileceğimiz sadece çevredeki insanların hayatlarını garantiye alacak tedbirler almak. Süreci izliyoruz. Binanın ruhsatı ve iskanı yok, kaçak yapı.

Misbah DemircanBeyoğlu Belediye Başkanı
Çökme
DHA

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane'de yapılan operasyon sırasında ölen PKK'lıların cenazesine giden milletvekilleriyle ilgili sözleri yüzünden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma başlattı.

Pervin Buldan, Van'daki parti toplantısında yaptığı konuşmada, "Arkadaşlarımız taziyelere gittiler. Bu bizim kültürümüzde olan bir şeydir. Elbette ki yaşamını yitiren insanlarımızın ailelerine gitmek bizim en büyük görev ve sorumluluğumuzdur" demişti.

HDP Eş Genel Başkanı ve TBMM 27. dönem milletvekili Pervin Buldan’ın hafta sonu birtakım haber kanallarında ve internet medyasında yer bulan ve TSK tarafından yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan ve benzeri durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda olduklarını ifade eden açıklamaları incelenmiş, adı geçen kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Pervin Buldan
Getty Images

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Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşını aradı: Yardıma hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

Her türlü yardıma hazır olunduğunu aktardı.

Yunanistan yangın
Getty Images

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20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi.

Sonuçlar saat 13.00'ten itibaren öğrenilebilecek..

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarının sonuçları bakanlığın sitesinde yer alacak.

Öğretmen
Getty Images

Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum. Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz.

Prof. Dr. Ziya SelçukMilli Eğitim Bakanı

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