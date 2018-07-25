Meral Akşener: Kurultayımızda aday olmama kararım kesin - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 25 Temmuz 2018 günü yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararının kesin olduğunu söyledi.
- Erdoğan, bugün Güney Afrika ve Zambiya'ya yapacağı resmi ziyaretler için Türkiye'den ayrılıyor
- Yayımlanan kararlarla Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı
- TBMM'de OHAL sonrası güvenlik düzenlemelerini içeren kanunla ilgili görüşmelerin tamamlanması bekleniyor
Canlı anlatım
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Meral Akşener: Kurultayımızda aday olmama kararım kesin
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmama kararının kesin olduğunu söyledi.
Akşener konuyla ilgili attığı bir dizi Twitter mesajında şunları söyledi:
Akşener, haftasonunda düzenlenen parti toplantısında seçimli olağanüstü kurultayına gitme ve yeniden aday olmama kararı aldı.
Kurultayın 12 Ağustos'ta düzenleneceği açıklandı.
Bu hafta içinde toplanan İyi Parti Başkanlık Divanı ise ortak imzayla tek aday olarak Akşener'i göstermeye karar verdi.
Sanatçı Berna Laçin’e 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in 3 Temmuz tarihinde attığı bir Twitter mesajı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan dava açıldı.
DHA’nın haberine göre, savcılık, Laçin’in 1 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılmasını istedi.
Laçin hakkında 3 Temmuz günü attığı bir Twitter mesajı nedeniyle “halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu” gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Laçin ise daha sonra yazdıklarıyla tepkilere yanıt vermiş ve inançların kendisinin “hassas konusu” olduğunu belirterek, hayatı boyunca hiçbir din ve inançla ilgili fikir yürütmediğini belirtmişti.
Laçin, attığı mesajın yaşanan bir çocuk istismarı ve cinayeti olayının ardından tepki göstermeyi amaçladığını ifade etmişti.
Ne olmuştu?
4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 14 Haziran’da Ağrı’da dedesinin evinin önünde oynarken kaybolmuş ve cesedi 2 Temmuz günü dere kıyısında bulunmuştu.
Yapılan otopsi sonucu Aydemir’in 8-10 gün aç bırakılması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.
Bu olay, o dönem büyük tepki topladı ve Türkiye’de çocukların istismarı ve cinayetine yönelik tartışmaları yeniden başlattı. Birçok kişi ve kesim olaya tepkilerini yaptıkları açıklamalarla dile getirdi.
Berna Laçin de konuya tepki olarak Twitter üzerinden attığı bir dizi mesajdan birinde "idam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" yazdı.
Bu sözlere bazı Twitter kullanıcıları "İslama hakaret" içerdiği iddiasıyla tepki göstermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında dokuz farklı atama kararı yayımladı.
Bu kararlara göre, Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu, cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atandı.
32 yaşındaki Çubukcu, bu göreve bugüne kadar atanan en genç isimler arasında yer alıyor.
Çubukcu, daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyordu. 2014 yılından sonra bu görevi Abdurrahim Boynukalın’a devretti.
Çubukcu, aynı yıl Başbakanlık Müşaviri oldu. ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun.
Çubukcu, 2012 yılında o dönem Başbakan olan Erdoğan'ın ODTÜ ziyareti sırasında düzenlenen protestoları sert dille eleştirmişti.
Protestocuları "üç-beş çapulcu" olarak nitelendirmiş ve "Bir öğrenci elinde sopa, molotof kokteyli demir bilyeleri polise atarak neyi protesto edebilir? Sizler edepsiz bir azınlığın çoğunluğa zulüm ettiğini öyle güzel görüyorsunuz ki, daha bugün öğrenci burslarını artırarak onları ihya ettiniz" demişti.
Fecir Alptekin gazeteci kökenli
Cumhurbaşkanı başdanışmanlığına atanan bir diğer isim ise gazetecilik kökenli Fecir Alptekin.
Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde çalıştıktan sonra halkla ilişkiler sektörüne geçen Alptekin, aralarında TÜSİAD ve bazı sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bulunduğu farklı yerlerde kurumsal iletişim bölümlerinde çalıştı.
Alptekin, 2006 yılından bu yana Turkuvaz Medya Grubu Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu. İtalyan Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun.
Ağbal ve Altun’a yeni görevler
Bir önceki hükümette Maliye Bakanlığı görevini yürüten Naci Ağbal da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine atandı.
Düşünce kuruluşu SETA'nın İstanbul Genel Koordinatörü Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı oldu.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na ikişer bakan yardımcısı ataması da yapıldı.
Günaydın,
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün önce BRICS zirvesine katılmak üzere Güney Afrika’ya ve daha sonra Zambiya’ya yapacağı resmi ziyaret turuna başlıyor.
Erdoğan, bugünkü Resmi Gazete’de dokuz karar yayınlayarak, çeşitli kurumlara ve başdanışmanlıklarına atamalar yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda OHAL sonrası güvenlik uygulamalarına dair yeni düzenlemeler içeren kanun teklifine yönelik görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.
Bu kanunun ardından ise bedelli askerliğin de içinde olduğu torba yasanın Genel Kurul’daki görüşmelerine başlanacak.
Türkiye'de 25 Temmuz 2018 gününün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.