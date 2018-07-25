Meral Akşener: Kurultayımızda aday olmama kararım kesin - Türkiye'de Bugün

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin’in 3 Temmuz tarihinde attığı bir Twitter mesajı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan dava açıldı.

DHA’nın haberine göre, savcılık, Laçin’in 1 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılmasını istedi.

Laçin hakkında 3 Temmuz günü attığı bir Twitter mesajı nedeniyle “halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette yazı yayınladığı ve bu yazıya karşılık muhtelif sosyal medya sitelerinde yoğun tepkiler oluştuğu” gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Laçin ise daha sonra yazdıklarıyla tepkilere yanıt vermiş ve inançların kendisinin “hassas konusu” olduğunu belirterek, hayatı boyunca hiçbir din ve inançla ilgili fikir yürütmediğini belirtmişti.

Laçin, attığı mesajın yaşanan bir çocuk istismarı ve cinayeti olayının ardından tepki göstermeyi amaçladığını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

4 yaşındaki Leyla Aydemir, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 14 Haziran’da Ağrı’da dedesinin evinin önünde oynarken kaybolmuş ve cesedi 2 Temmuz günü dere kıyısında bulunmuştu.

Yapılan otopsi sonucu Aydemir’in 8-10 gün aç bırakılması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

Bu olay, o dönem büyük tepki topladı ve Türkiye’de çocukların istismarı ve cinayetine yönelik tartışmaları yeniden başlattı. Birçok kişi ve kesim olaya tepkilerini yaptıkları açıklamalarla dile getirdi.

Berna Laçin de konuya tepki olarak Twitter üzerinden attığı bir dizi mesajdan birinde "idam çözüm olsaydı, Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı" yazdı.

Bu sözlere bazı Twitter kullanıcıları "İslama hakaret" içerdiği iddiasıyla tepki göstermişti.