Borsa güne kazançla başladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılın ilk altı ayında Türkiye’deki turist sayısında yüzde 30 artış yaşandığını söyledi.

Altı aylık verilerin gurur verici olduğunu belirten Ersoy, Türkiye genelindeki turist sayısının 16 milyon olduğunu açıkladı.

Ersoy, Antalya’ya gelen turist sayısının 6,6 milyon olduğunu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 14 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ekledi.

Mehmet Ersoy, önümüzdeki yıldan itibaren turist sayısından çok turist başına gelirin artması için uğraşacaklarını söyledi.