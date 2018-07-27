Borsa güne kazançla başladı
Borsa İstanbul günün ilk saatlerinde yüzde 1 civarında kazançla başladı. Türk lirası ise güne dolar karşısında yüzde 0,4, euro karşısında ise yüzde 0,3 değer kazandı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turist sayısı ilk 6 ayda yüzde 30 arttı
- Çalınan sınav soruları soruşturmasında sekiz gözaltı kararı
- Borsa güne yüzde 1 kazançla başladı
- Türk lirası dolar karşısında yüzde 0,4, euro karşısında yüzde 0,3 değer kazandı
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turist sayısı ilk 6 ayda yüzde 30 arttı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, yılın ilk altı ayında Türkiye’deki turist sayısında yüzde 30 artış yaşandığını söyledi.
Altı aylık verilerin gurur verici olduğunu belirten Ersoy, Türkiye genelindeki turist sayısının 16 milyon olduğunu açıkladı.
Ersoy, Antalya’ya gelen turist sayısının 6,6 milyon olduğunu, yıl sonuna kadar bu sayıyı 14 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ekledi.
Mehmet Ersoy, önümüzdeki yıldan itibaren turist sayısından çok turist başına gelirin artması için uğraşacaklarını söyledi.
Çalınan sınav soruları soruşturmasında sekiz gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2010 yılında komiserliğe geçiş sınavının sorularını önceden aldığı ve sınavı bu şekilde geçtiği tespit edilen sekiz komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verdi.
Gülen yapılanmasının soruları kendi üyelerine verdiğini öne süren savcılık, şüphelilerin gözaltına alınması için sekiz ilde operasyon başlattı.
Borsa güne kazançla başladı
Borsa İstanbul günün ilk saatlerinde yüzde 1 civarında kazançla başladı.
94.817 puanla açılan BIST 100 endeksi, ilk işlem saatinde 95.724 puana kadar yükseldi.
Türk lirası ise güne dolar karşısında yüzde 0,4, euro karşısında ise yüzde 0,3 değer kazandı.
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