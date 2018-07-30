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Liseye yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, liseye yerleştirme sınavının sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara 'www.meb.gov.tr' adresinden ulaşılabilir. Türkiye'de gün içinde meydana gelen gelişmeleri aktarıyoruz.

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Özet

  1. CHP'de Kurultay'a gidilebilmesi için imzalarda son gün
  2. Liseye yerleştirme sonuçları açıklandı
  3. İstanbul Ümraniye'de istinat duvarı çöktü

Canlı anlatım

Yazan Berza Şimşek

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Ümraniye'de istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstinat
DHA
İstinat
DHA

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Liseye yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin liseyi nerede okuyacaklarını öğrendikleri yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara buradan ulaşılabilir.

Lise
Getty Images

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için kritik bir haftaya giriliyor. Seçimli olağanüstü kurultaya gidilebilmesi için bugün 17.30'a kadar yeterli sayıda delege imzasının toplanması gerekiyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu da bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ak Saray’da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye'de gün içinde meydana gelen gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamıza hoşgeldiniz.

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