Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5 yükseltti

24 Haziran seçimlerinden önce açıklanan vergi borcu yapılandırmasından faydalanabilmek için verilen süre doluyor.

Emlak ve çevre temizlik vergisi dışındaki vergi borçlarını kapsayan düzenlemeden faydalanmak isteyenler bugün mesai bitmine kadar başvuru yapmak zorunda.

Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanaların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

Yapılandırma 31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını kapsıyor.

Çeşitli kanunlar kapsamında, 31 Mart’tan önce kesilen idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı(www.gib.gov.tr) ve E-devlet (www.turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden vergi borcu sorgulaması yapılabiliyor.