Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5 yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükseltti. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükseltti.
- 24 Haziran seçimlerinden önce açıklanan vergi borcu yapılandırmasına başvurular için bugün son gün.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 5 yükseltti
Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkardı.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, yılın 3. çeyreğine ilişkin enflasyon beklentilerine yönelik açıklamalarından öne çıkanlar:
Çetinkaya petrol fiyatları tahmininin 2018 için 68 dolardan 73 dolara, gıda fiyatları tahmininin de 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltildiğini belirtti.
Vergi borcu yapılandırması için son saatler
24 Haziran seçimlerinden önce açıklanan vergi borcu yapılandırmasından faydalanabilmek için verilen süre doluyor.
Emlak ve çevre temizlik vergisi dışındaki vergi borçlarını kapsayan düzenlemeden faydalanmak isteyenler bugün mesai bitmine kadar başvuru yapmak zorunda.
Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanaların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.
Yapılandırma 31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını kapsıyor.
Çeşitli kanunlar kapsamında, 31 Mart’tan önce kesilen idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı(www.gib.gov.tr) ve E-devlet (www.turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden vergi borcu sorgulaması yapılabiliyor.