Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5 yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükseltti. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükseltti.
  2. 24 Haziran seçimlerinden önce açıklanan vergi borcu yapılandırmasına başvurular için bugün son gün.

Canlı anlatım

time_stated_uk

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 5 yükseltti

Merkez Bankası
Getty Images

Merkez Bankası yıllık enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkardı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, yılın 3. çeyreğine ilişkin enflasyon beklentilerine yönelik açıklamalarından öne çıkanlar:

  • Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının artmasıyla birlikte bu ülkelere portföy akımlarında bozulma gözlendi.
  • Kredilerin büyüme hızı ikinci çeyrekte gerilemeye devam etti.
  • TÜFE ikinci çeyrekte nisan enflasyon raporu öngörüsünün belirgin üzerinde gerçekleşti.
  • TL'deki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artış TÜFE'deki yükselişte etkili oldu.

Çetinkaya petrol fiyatları tahmininin 2018 için 68 dolardan 73 dolara, gıda fiyatları tahmininin de 2018 için yüzde 7'den yüzde 13'e yükseltildiğini belirtti.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Vergi borcu yapılandırması için son saatler

24 Haziran seçimlerinden önce açıklanan vergi borcu yapılandırmasından faydalanabilmek için verilen süre doluyor.

Emlak ve çevre temizlik vergisi dışındaki vergi borçlarını kapsayan düzenlemeden faydalanmak isteyenler bugün mesai bitmine kadar başvuru yapmak zorunda.

Yapılandırma kapsamında peşin ödeme yapanaların gecikme faizi yüzde 95 oranında silinecek.

Yapılandırma 31 Mart ve önceki dönemlere ait ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını kapsıyor.

Çeşitli kanunlar kapsamında, 31 Mart’tan önce kesilen idari para cezaları da yapılandırılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı(www.gib.gov.tr) ve E-devlet (www.turkiye.gov.tr) sistemi üzerinden vergi borcu sorgulaması yapılabiliyor.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön