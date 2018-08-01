Erdoğan'dan ABD'ye: Evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dilini kabulümüz mümkün değil

"Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.