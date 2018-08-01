Erdoğan'dan ABD'ye: Evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dilini kabulümüz mümkün değil
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyaret ettiği üsten dönerken yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki cenaze törenine katılacağını açıkladı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Yüksekova saldırısında hayatını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve bebeği için askeri tören
- TİM: İhracat 12 ayda 163.3 milyar dolar oldu
Canlı anlatım
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Erdoğan'dan ABD'ye: Tehdit diline prim vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve ev hapsiyle ilgili Washington'la yaşanan gerilimle ilgili "Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, pastör Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırım tehditleriyle ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:
Son dakikaErdoğan: Sivas'taki cenaze törenine katılacağım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'daki saldırıda hayatlarını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin Sivas'ta düzenlenecek cenaze törenine katılacağını söyledi.
Cenazeler askerlerin omuzlarında taşındı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üsten evine dönerken yola tuzaklanan el bombasının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Yüksekova'daki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri tören yapıldı.
Saldırı, Salı günü TSİ 1600 civarında Yüksekova merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Büyükçiftlik beldesinde düzenlendi.
PKK'lılara operasyon
DHA, bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.
Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın astsubay eşi de katıldı.