Erdoğan'dan ABD'ye: Evangelist, siyonist anlayışın tehditkar dilini kabulümüz mümkün değil

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyaret ettiği üsten dönerken yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'taki cenaze törenine katılacağını açıkladı. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Yüksekova saldırısında hayatını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve bebeği için askeri tören
  2. TİM: İhracat 12 ayda 163.3 milyar dolar oldu

Canlı anlatım

time_stated_uk

Erdoğan'dan ABD'ye: Tehdit diline prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ve ev hapsiyle ilgili Washington'la yaşanan gerilimle ilgili "Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, pastör Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırım tehditleriyle ilgili olarak gazetecilerin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.

Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle evangelist, siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

Erdoğan Trump
Reuters
Fotoğraf: Arşiv / Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump 11 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelmişti.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Son dakikaErdoğan: Sivas'taki cenaze törenine katılacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'daki saldırıda hayatlarını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin Sivas'ta düzenlenecek cenaze törenine katılacağını söyledi.

Karakaya
DHA

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Cenazeler askerlerin omuzlarında taşındı

Nurcan Karakaya
DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete gittiği üsten evine dönerken yola tuzaklanan el bombasının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Yüksekova'daki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda askeri tören yapıldı.

Saldırı, Salı günü TSİ 1600 civarında Yüksekova merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Büyükçiftlik beldesinde düzenlendi.

PKK'lılara operasyon

DHA, bölgede PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.

Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın astsubay eşi de katıldı.

Hakkari Yüksekova
DHA
Yüksekova tören
DHA
Yüksekova
DHA

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön