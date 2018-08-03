İstanbul'da IŞİD operasyonu: 38 gözaltı

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Bedelli askerlik için başvuru kılavuzu ''asal.msb.gov.tr'' adresinden yayımlandı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde olduğu askerlik kanunu değişikliği Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yapılan düzenlemelere göre 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15.000 Türk Lirası ödeyerek bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.

Bedelli askerlik kapsamında yapılacak askerlik süresi ise 21 gün olarak belirlenmiş durumda.

Yurt dışında ikameti olanlar ise 2.000 euro karşılığında bedelli askerlik imkanından yararlanabilecek. Daha önce bu tutar 1.000 euroydu. Yurt dışından bedelli askerliğe başvuranlardan 21 günlük temel eğitim şartı istenmiyor. Daha önce yurt dışında yaşayan 38 yaş ve üstündeki kişilerin başvurabildiği bedelli askerlikte bu yaş sınırı da kaldırıldı.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.