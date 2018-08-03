İstanbul'da IŞİD operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul'da polis IŞİD'e yönelik operasyon kapsamında; Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: 38 gözaltı.
- Türkiye'de yıllık enflasyon Temmuz ayında %15,85'e çıktı.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin "çok yapıcı" geçtiğini söyledi.
- Bedelli askerlik konusundaki düzenlemeleri de kapsayan Askerlik Kanunu değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayımlandı
Bedelli askerlik için başvuru kılavuzu ''asal.msb.gov.tr'' adresinden yayımlandı.
Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde olduğu askerlik kanunu değişikliği Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Yapılan düzenlemelere göre 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15.000 Türk Lirası ödeyerek bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.
Bedelli askerlik kapsamında yapılacak askerlik süresi ise 21 gün olarak belirlenmiş durumda.
Yurt dışında ikameti olanlar ise 2.000 euro karşılığında bedelli askerlik imkanından yararlanabilecek. Daha önce bu tutar 1.000 euroydu. Yurt dışından bedelli askerliğe başvuranlardan 21 günlük temel eğitim şartı istenmiyor. Daha önce yurt dışında yaşayan 38 yaş ve üstündeki kişilerin başvurabildiği bedelli askerlikte bu yaş sınırı da kaldırıldı.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
İstanbul Boğazı trafiği geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, Nissos Therassia adlı tankerin arızalanması nedeniyle geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.
252 metre boyunda 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkörün eşlik ettiği gemi Marmara denizine ilerliyor.
İstanbul'da IŞİD operasyonu: 38 gözaltı
İstanbul'da IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) çrgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla’da 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.