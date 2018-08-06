İYİ Parti'nin 3 kurucu üyesi istifa etti
Kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri Ankara'da düzenledikleri basın toplantısı ile istifalarını açıkladı. Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü, kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- İYİ Parti'nin 3 kurucu üyesi istifa etti
- Türk Lirası, haftaya ABD Doları karşısında tarihin en düşük seviyesine gerileyerek başladı. Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 5,1180'e kadar yükseldi.
- Batman'ın Hasakeyf ilçesinde Ilısu Barajı suları altında kalmaması için 540 yıllık Artuklu Hamamı'nın taşıma çalışmaları başladı.
- Merkez Bankası kısa vadede enerji enflasyonunun yükselmesini beklediklerini açıkladı.
Canlı anlatım
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İyi Parti'nin üç kurucu üyesinden istifa
İYİ Parti'nin kurucu üyeleri Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu istifa etti.
Kurucu üyeler kararlarını bugün Ankara'da düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı.
Yusuf Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü, kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi.
İYİ Parti, seçimli olağanüstü kongresini 12 Ağustos'ta yapma kararı almıştı.
Partinin sözcüsü Aytun Çıray, ortak imza ile Meral Akşener'i yeniden genel başkan adayı olarak göstereceklerini açıklamıştı.
Merkez Bankası: Kısa vadede enerji enflasyonunda artış bekleniyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının döviz kuru geçişkenliğinin yüksek olduğu temel mal grubundan geldiğini belirtti.
TCMB Temmuz ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda "Enerji fiyatları Temmuz ayında yüzde 0,54 oranında artmıştır (Tablo 1). Bu gelişmede, katı yakıt (yüzde 1,85), şebeke suyu (yüzde 1,47) ve doğalgaz fiyatları (yüzde 1,08) etkili olmuştur. Böylelikle, enerji grubu yıllık enflasyonu 0,50 puan artarak yüzde 17,49’a ulaşmıştır. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki görünüme bağlı olarak kısa vadede enerji enflasyonundaki yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenmektedir" denildi.
Merkez Bankası temel mal grubu yıllık enflasyonunun Temmuz ayında 1,03 puan yükselerek yüzde 19,58’e ulaştığını da açıkladı.