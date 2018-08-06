İYİ Parti'nin 3 kurucu üyesi istifa etti

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Kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri Ankara'da düzenledikleri basın toplantısı ile istifalarını açıkladı. Halaçoğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım diye yol çıkan ve gerçekten de ciddi bir rüzgâr alan genel başkan ancak yüzde 7.26 oy alarak dördüncü, kemik oyları yüzde 17.5 olan partide yüzde 9.96 alarak yüzde 10 barajının altında kaldı. Yani partimiz kaybetti" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.