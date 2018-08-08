ABD'nin yaptırım kararı: Brunson krizinin çözümü için Türkiye'nin heyeti Washington'da

AFP

ABD'in İran'a yaptırımlarının yürürlüğe girmesi sonrası A Haber'e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran ile kontratları olduğunu, ilişkilerin de devam ettiğini açıkladı.

Dönmez, "Arz güvenliği bizim için önemli. İran ile çok eski yıllara dayanan ilişkimiz var. Doğalgaz ihracatımız da 2026 yılına kadar devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la iş yapan ABD'yle yapamayacak" açıklamasına karşın Türkiye, yaptırımlara uymayacağını söylüyor.

Bu ambargo ABD’nin tek taraflı uyguladığı bir ambargo. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var."

Bir heyetimiz şu anda Amerika'da. Bu yaptırımlar dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Ben ümitliyim, iyi bir netice çıkacağı kanaatindeyim." Fatih Dönmez Enerji Bakanı

ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?