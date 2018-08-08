ABD'nin yaptırım kararı: Brunson krizinin çözümü için Türkiye'nin heyeti Washington'da

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. ABD ile yaptırım krizi: Dışişleri Bakanı Yardımcısı Önal başkanlığında heyet Washington'a gitti
  2. Dün gerileyen Dolar/TL kuru 5,26 düzeyinde.
  3. Enerji Bakanı Fatih Dönmez: İran ile ticaret arz güvenliği için çok önemli
  4. Bugün #EdipCansever'in doğum günü.

Canlı anlatım

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Dolar/TL kuru, 5,28 düzeyinde seyrediyor

dolar tl
Getty Images

ABD ile yaptırım krizi sonrası 2 gün önce 5,4250 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kuru, an itibariyle 5,28 seviyesinde seyrediyor.

Kur, dün sabah saatlerinde düşüşe geçmiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la iş yapan ABD'yle yapmayacak" açıklaması sonrası yeniden 5,30'u aşmıştı.

Rekor kıran dolar yükselmeye devam eder mi?

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BBC

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Enerji Bakanı Dönmez: İran'dan doğalgaz alımı devam edecek

enerji
AFP

ABD'in İran'a yaptırımlarının yürürlüğe girmesi sonrası A Haber'e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran ile kontratları olduğunu, ilişkilerin de devam ettiğini açıkladı.

Dönmez, "Arz güvenliği bizim için önemli. İran ile çok eski yıllara dayanan ilişkimiz var. Doğalgaz ihracatımız da 2026 yılına kadar devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'la iş yapan ABD'yle yapamayacak" açıklamasına karşın Türkiye, yaptırımlara uymayacağını söylüyor.

Bu ambargo ABD’nin tek taraflı uyguladığı bir ambargo. Biz meşru bir ticaret yapıyoruz. Arz güvenliği açısından son derece önemli. Bir de komşuluk hukukumuz var."

Bir heyetimiz şu anda Amerika'da. Bu yaptırımlar dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yapılıyor. Ben ümitliyim, iyi bir netice çıkacağı kanaatindeyim."

Fatih DönmezEnerji Bakanı

ABD'nin İran'a yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi ne olur?

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Washington ile yaptırım krizi: Türkiye'den heyet ABD'ye gitti

Nauert
Getty Images

ABD ile yaptırım gerilimi sürerken, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin Washington'a gittiği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, heyetin ziyaretini doğruladı ancak heyetlerarası bir görüşme olup olmayacağına açıklık getirmedi.

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleir aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

ABD ile karşılıklı yaptırımlar sonrası Türkiye'den bir heyetin Washington'a gittiği belirtildi.

Dolar/TL kuru ise 5,26 düzeyinde seyrediyor.

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