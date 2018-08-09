Dolar/TL kuru 5,40'ı aştı

Türkiye'den Washington'a giden heyetin Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası John Sullivan ile görüşmede bulunmasının ardından gerileyen Dolar/TL, yeniden yükselişe geçerek 5,40'ı aştı. Dolar/TL, 5,42'den işlem görüyor.

Dolar 5,4391, euro 6,3142 ve sterlin de 7,0079 liraya kadar yükseldi.Erken işlemlerde;- Dolar en düşük 5,2698 ve en yüksek 5,4391 lirayı gördükten sonra 5,41 –5.42 lira,- Euro en düşük 6,1201 ve en yüksek 6,3142 lirayı gördükten sonra 6,27 – 6,28 lira,- Sterlin en düşük 6,7966 lira ve en yüksek 6,0079 lirayı gördükten sonra 6,96 – 6,97 lira aralığında işlem görüyor.