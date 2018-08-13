Türk Lirası'ndaki değer kaybı Asya borsalarında satışlara neden oldu

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TCMB, sabah saatlerinde yaptığı iki açıklamayla aldığı önlemleri paylaştı. Bu önlemlerin asıl amacını bankaların elinde bulunan lira ve döviz cinsi likiditenin sıkışmasını önlemek ve piyasayı rahatlatmak oluşturuyor.

Alınan önlemler arasında zorunlu karşılıkların düşürülmesi ve teminat döviz depo limitlerinin ise artırılması yer alıyor.

TCMB, zorunlu karşılıkların düşürülmesinin finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ile 6 milyar doların yanı sıra 3 milyar dolarlık altın cinsinden likidite sağlayacağını söyledi.

Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların ellerindeki mevduatlara karşılık TCMB'de tutmaları gereken para miktarının toplam mevduatlarına oranı anlamına geliyor. Zorunlu karşılıkların aşağı çekilmesi, bankaların da elinde daha fazla likidite tutmasını sağlayacak bir hamle olarak gösteriliyor.

TCMB’nin sistemdeki likidite, yani döviz ve TL cinsinden parayı artırmak için yaptığı bir diğer hamle de teminat döviz depo limitlerinin artırılması oldu.

Teminat döviz depo limitleri, fiili durumda bankaların piyasa ile yaptıkları döviz takasına alternatif bir seçenek işlevi görüyor. Bir başka deyişle, bankaların TCMB nezdinde “depolayabilecekleri” döviz miktarının üst sınırı belirleniyor.

TCMB’nin daha önce de piyasadaki likiditeyi kontrol etmek için teminat döviz depo limitlerinde değişikliklere gittiği olmuştu.

Teminat döviz depo uygulamasıyla elinde döviz fazlasını olan bankalar, bunu TCMB’ye getirerek, getiri elde edebiliyorlar hem de bunu bankalararası piyasada teminat olarak kullanıp lira likidite yönetiminde ellerinin rahatlaması sağlanıyor.