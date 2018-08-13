Türk Lirası'ndaki değer kaybı Asya borsalarında satışlara neden oldu
Dolar/TL Asya piyasalarındaki düşük hacimli işlemlerde 7,24 ile rekor tazeledi. Türk Lirası'ndaki düşüş gelişmekte olan ülke para birimlerine de sıçradı, Asya borsalarının satıcılı seyretmesine yol açtı. 13 Ağustos Pazartesi günü Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dolar/TL Asya piyasalarındaki düşük hacimli işlemlerde 7,24 ile rekor tazeledi. Türk Lirası'ndaki düşüş, gelişmekte olan ülke para birimlerine de sıçradı, Asya borsaları düştü.
Canlı anlatım
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SPK: Yalan yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında her türlü yasal işlem yapılacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), basın yayın organlarında yer alan “söylenti niteliğindeki” haber ve açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
SPK, bu tarz durumlarda yasaların hapis cezası öngördüğünü belirtti.
Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,13 düşüşle başladı
Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 1,13 düşüşle 93 bin 869 puandan başladı.
Bankacılık endeksinde ise düşüş yüzde 3,40'ı buldu.
Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,21 düşüşle haftayı kapatmıştı.
Merkez Bankası'nın kararı en anlama geliyor?
TCMB, sabah saatlerinde yaptığı iki açıklamayla aldığı önlemleri paylaştı. Bu önlemlerin asıl amacını bankaların elinde bulunan lira ve döviz cinsi likiditenin sıkışmasını önlemek ve piyasayı rahatlatmak oluşturuyor.
Alınan önlemler arasında zorunlu karşılıkların düşürülmesi ve teminat döviz depo limitlerinin ise artırılması yer alıyor.
TCMB, zorunlu karşılıkların düşürülmesinin finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ile 6 milyar doların yanı sıra 3 milyar dolarlık altın cinsinden likidite sağlayacağını söyledi.
Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların ellerindeki mevduatlara karşılık TCMB'de tutmaları gereken para miktarının toplam mevduatlarına oranı anlamına geliyor. Zorunlu karşılıkların aşağı çekilmesi, bankaların da elinde daha fazla likidite tutmasını sağlayacak bir hamle olarak gösteriliyor.
TCMB’nin sistemdeki likidite, yani döviz ve TL cinsinden parayı artırmak için yaptığı bir diğer hamle de teminat döviz depo limitlerinin artırılması oldu.
Teminat döviz depo limitleri, fiili durumda bankaların piyasa ile yaptıkları döviz takasına alternatif bir seçenek işlevi görüyor. Bir başka deyişle, bankaların TCMB nezdinde “depolayabilecekleri” döviz miktarının üst sınırı belirleniyor.
TCMB’nin daha önce de piyasadaki likiditeyi kontrol etmek için teminat döviz depo limitlerinde değişikliklere gittiği olmuştu.
Teminat döviz depo uygulamasıyla elinde döviz fazlasını olan bankalar, bunu TCMB’ye getirerek, getiri elde edebiliyorlar hem de bunu bankalararası piyasada teminat olarak kullanıp lira likidite yönetiminde ellerinin rahatlaması sağlanıyor.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı Asya borsalarında satışlara neden oldu
Dolar/TL Asya piyasalarındaki düşük hacimli işlemlerde 7,24 ile rekor tazeledi.
Bu seviyenin ardından geri çekilen kur, TSİ 08:50 saati itibariyle yüzde 4'lük bir yükselişle 6,66 seviyesinden işlem görüyor.
Türk Lirası'ndaki düşüş gelişmekte olan ülke para birimlerine de sıçradı.
TL'deki satışlar, Güney Afrika randı ve Meksika pesosuna da sıçrayarak değer kaybına yol açtı.
Bu durum dolar, yen ve İsviçre frankı gibi güvenli limanlara talebi artırdı.
TL'nin bulaşıcılığı euro'nun dolar karşısında son bir yılın en düşük seviyesini görmesine sebep oldu.
Euro, dolar karşısında bir yılın en düşük seviyesini gördü.
Asya borsaları ise satıcılı seyrediyor.
Yatırımcıların riskten kaçışı Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCIendeksinin yüzde 1,3 düşüşle beş haftanın dip seviyesine gerilemesine neden oldu.
Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,8 geriledi.
Altın fiyatları doların yükseşine paralel olarak kayıplarını artırdı ve art arda üçüncü günde de geriledi.