Türk Lirası bugün yüzde 5 değer kazandı

Dün gece 6,86-6,95 bandında işlem gören Dolar/TL kuru sabah erken saatlerde 6,44'e kadar geriledi, Euro/TL kuru da 7,37 seviyelerine düştü. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Türk Lirası bugün yaklaşık yüzde 5 değer kazandı
  2. TOBB ve TÜSİAD'dan hükümetin ekonomik programına destek
  3. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Canlı anlatım

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Merkez Bankası ve BDDK'nın önlemleriyle Euro ve Dolar kuru yüzde 5'e yakın düştü

ABD Doları
Getty Images

Dün gece 6.86 - 6.95 bandında işlem gören Dolar/TL kuru sabah erken saatlerde 6.46'ya kadar geriledi, Euro/TL kuru da 7.48 seviyelerine düştü. Böylece Dolar ve Euro'da yüzde 5'e yakın gerileme yaşandı.

Pazar günü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 'piyasayı rahatlatacak aksiyonlar alınacak' açıklamasıyla, Merkez Bankası ve Bankacalıkı Düzenleme ve denetleme Kurumu'nun (BDDK) müdahaleleri oldu. BDDK swap işlemlerine sınır getirirken, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık indirimiyle piyasaya ilave likidite sağlandı.

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TOBB ve TÜSİAD'dan hükümetin ekonomik programına destek

Türkiye, piyasalar
AFP

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşılacağı ifade edildi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu ve bu süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının son derece büyük önem arz ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamikler nedeniyle hassas bir dönem içinde bulunulduğuna işaret edilerek, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerektiği belirtildi.

Bu süreçte atılması gereken adımlar şöyle sıralandı;

  • Merkez Bankasının dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanı sıra kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmeli,
  • Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası en kısa sürede açıklanmalı
  • Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı,
  • En önemli ekonomik partner olan Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulmalı
  • ABD ve Türkiye mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmeli.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak
Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferanta, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının yer alması bekleniyor.

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