Türk Lirası bugün yüzde 5 değer kazandı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, son dönemde karşılaşılan finansal zorlukların milletle dayanışma içinde aşılacağı ifade edildi.

Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyasının azimle destek olmaya kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğu ve bu süreçte reel sektörün üretim ve istihdam kapasitesinin korunmasının son derece büyük önem arz ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde gerek küresel gelişmeler gerekse iç dinamikler nedeniyle hassas bir dönem içinde bulunulduğuna işaret edilerek, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması gerektiği belirtildi.

Bu süreçte atılması gereken adımlar şöyle sıralandı;