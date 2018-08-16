Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak

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Ekonomi bugün de günün önemli başlıklarını oluşturuyor.,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla telekonferans yapması bekleniyor.

Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammıyla benzin ve motorinde pompa fiyatının yüzde 9 artacağı açıklanırken, sanayi üretimi ise Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Türk Lirası güne yüzde 2'den fazla değer kazanarak başladı.