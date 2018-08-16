Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV fiyatlarıyla akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak. Türk Lirası güne yüzde 2'den fazla değer kazanarak başlarken, IMF Türkiye'den dövizdeki dalgalanma sonrası destek talebi gelmediğini durumu izlediklerini açıkladı.

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Özet

  1. Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak
  2. Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı
  3. Türk Lirası güne yüzde 2'den fazla değer kazanarak başladı
  4. IMF'den Türkiye açıklaması: Destek talebi gelmedi, durumu izliyoruz
  5. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla telekonferans yapacak

Canlı anlatım

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Türk Lirası güne yüzde 2'den fazla değer kazanarak başladı

dolar lira
Getty Images

Dolar/TL kuru bugünü 5.95 seviyelerinde açtı ve sonraki saatlerde düşüşünü sürdürerek 5.6968'e kadar geriledi. Kur TSİ 10:50 civarında 5,83'ten işlem görüyor.

Bu arada gözler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yapacağı telekonferasa çevrildi. TSİ 16:00'da yapılacak telekonferansa 4000'e yakın katılımcının kaydolduğu bildiriliyor.

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Sanayi üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretimi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı,

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Akaryakıta ÖTV zammı: Benzin ve motorinde pompa fiyatı yüzde 9 artacak

benzin
Getty Images

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile akaryakıt fiyatlarında yüzde 9 artış gerçekleşti.

Hürriyet'in haberine göre Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Tüpraş çıkış fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle bugünden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıtılmak üzere motorinde 54, benzinde 59,otogazda 34 kuruş/litre artış gerçekleşmiştir."

EPGİS

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IMF'den Türkiye açıklaması: Destek talebi gelmedi, durumu izliyoruz

IMF
Getty Images

Uluslararası Para Fonu (IMF), liranın değer kaybı sonrası Türkiye'den bir destek talebi gelmediğini, durumu izlediklerini açıkladı.

Reuters'a ismini vermeden konuşan IMF Sözcüsü, Türkiye'nin ekonomide istikrarı sağlamak için güvenilir politikalara sadık kaldığını göstermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yeni yönetim makroekonomik istikrarı artırmak ve dengesizliği azaltmak için aklıselim ekonomi politikalarına sadık kaldığını göstermeli. Bir yandan da Merkez Bankası'na da fiyat istikrarını sağlama yetkisini kullanabilecek tam operasyonel bağımsızlığı sağlamalı."

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Ekonomi bugün de günün önemli başlıklarını oluşturuyor.,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla telekonferans yapması bekleniyor.

Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammıyla benzin ve motorinde pompa fiyatının yüzde 9 artacağı açıklanırken, sanayi üretimi ise Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Türk Lirası güne yüzde 2'den fazla değer kazanarak başladı.

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