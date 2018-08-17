Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak

Bakanlık yeni tedbir paketini açıkladı. Kurdaki artış nedeniyle kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "ABD'nin yaptırımlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak
  2. Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına yanıt vermeye devam edeceğiz
  3. Tüketici güveni Ağustos'ta bir önceki aya göre %6,5 azaldı
  4. OHAL Komisyonu, 30 bin başvurunun 28 bin 100'ünü reddetti
  5. Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Dolar/TL 5,79 seviyesinde işlem görüyor.
  6. 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümünde yaşamını yitirenler anılıyor

Canlı anlatım

time_stated_uk

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) bugün Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.

S&P son olarak Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye indirmişti.

Türk Lirası'ndaki ani düşüş ve ABD ile karşılıklı yaptırımlar sonrası yurt içi piyasaların gözü S&P'nin bugün yapacağı açıklamada. Dolar/TL kuru ise 5,82 seviyesinde hareket ediyor.

S&P Türkiye'nin kredi notunu 'bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon' gerekçesiyle düşürdü

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

OHAL Komisyonu 30 bin başvurunun 28 bin 100'ünü reddetti

OHAL Komisyonu'nun bugüne kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandırdığı ve sadece 1900 müracaatı kabul ettiği bildirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre başvuruların 28 bin 100'ü ise reddedildi.

88 bin 660 müracaatın incelenmesi devam ediyor.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak

Berat Albayrak
Getty Images
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Lirası'nın ani düşüşü sonrası yeni tedbirleri açıkladı:

Kredi kanalları açık tutulmaya, firma nakit akışının sürdürülebilirliği için vade ve fiyatlamada esnekliğe devam edilecek."

"Reel sektörümüzün banka kredileri kapsamında bir dizi rahatlatıcı tedbiri bugün devreye alıyoruz. Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Kur etkisiyle teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz krediler için firmalardan ek teminat talep edilmeyecek."

Kredi gecikmesi, karşılıksız çek, protestolu senetler mücbir sebeple bildirilecek ancak bu kredi erişimine engel olmayacak."

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Son dakikaTicaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık verdik, vermeyi sürdüreceğiz

Ruhsar Pekcan
Twitter

Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası ABD'nin yaptırımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı:

DTO kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz."

Ruhsar PekcanTicaret Bakanı

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Tüketici Güveni Ağustos'ta yüzde 6,5 azaldı

avm
AFP

TÜİK ve Merkez Bankası'nın Tüketici Güven Endeksi'ne göre, tüketici güveni Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı.

Endeks, Temmuz ayında 73,1 iken, Ağustos ayında 68,3'e düştü.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümünde yaşamını yitirenler anılıyor

Adapazarı'nda yıkılan binalar
Getty Images
Adapazarı'nda yıkılan binalar

Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de gerçekleşen depremde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi yaşamını yitirmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmış, 200 bin kişi de evsiz kalmıştı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön