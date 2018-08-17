Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak

OHAL Komisyonu'nun bugüne kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandırdığı ve sadece 1900 müracaatı kabul ettiği bildirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre başvuruların 28 bin 100'ü ise reddedildi.

88 bin 660 müracaatın incelenmesi devam ediyor.