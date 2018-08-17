Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak
Bakanlık yeni tedbir paketini açıkladı. Kurdaki artış nedeniyle kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "ABD'nin yaptırımlarına yanıt vermeyi sürdüreceğiz" dedi. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak
- Ticaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına yanıt vermeye devam edeceğiz
- Tüketici güveni Ağustos'ta bir önceki aya göre %6,5 azaldı
- OHAL Komisyonu, 30 bin başvurunun 28 bin 100'ünü reddetti
- Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak. Dolar/TL 5,79 seviyesinde işlem görüyor.
- 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümünde yaşamını yitirenler anılıyor
Canlı anlatım
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S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's (S&P) bugün Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak.
S&P son olarak Mayıs'ta Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB"den "BB-"ye, yerli para cinsinden notunu "BB+"dan "BB"ye indirmişti.
Türk Lirası'ndaki ani düşüş ve ABD ile karşılıklı yaptırımlar sonrası yurt içi piyasaların gözü S&P'nin bugün yapacağı açıklamada. Dolar/TL kuru ise 5,82 seviyesinde hareket ediyor.
S&P Türkiye'nin kredi notunu 'bozulan mali disiplin ve yüksek enflasyon' gerekçesiyle düşürdü
OHAL Komisyonu 30 bin başvurunun 28 bin 100'ünü reddetti
OHAL Komisyonu'nun bugüne kadar 30 bin başvuruyu sonuçlandırdığı ve sadece 1900 müracaatı kabul ettiği bildirildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre başvuruların 28 bin 100'ü ise reddedildi.
88 bin 660 müracaatın incelenmesi devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur artışı nedeniyle kredi kapama talebi yapılmayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Lirası'nın ani düşüşü sonrası yeni tedbirleri açıkladı:
Son dakikaTicaret Bakanı Pekcan: ABD'nin yaptırımlarına aynı şekilde karşılık verdik, vermeyi sürdüreceğiz
Ruhsar Pekcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması sonrası ABD'nin yaptırımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı:
Tüketici Güveni Ağustos'ta yüzde 6,5 azaldı
TÜİK ve Merkez Bankası'nın Tüketici Güven Endeksi'ne göre, tüketici güveni Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı.
Endeks, Temmuz ayında 73,1 iken, Ağustos ayında 68,3'e düştü.
17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümünde yaşamını yitirenler anılıyor
Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de gerçekleşen depremde resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi yaşamını yitirmiş, 43 bin 953 kişi yaralanmış, 200 bin kişi de evsiz kalmıştı.