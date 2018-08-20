ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı - Türkiye'de Bugün

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne TSİ 05.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Reuters'ın emniyet kaynaklarından edindiği bilgilere göre Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir araç, Büyükelçilik binasının 6 numaraları kapısındaki güvenlik görevlilerinin bulunduğu kabine doğru ateş açtı. En az dört el silah sesi duyulduğu bildirildi.

Mermilerden biri kabinin camına isabet etti. Saldırı sonucu can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, emniyet birimleri kaçan aracı arıyor. Büyükelçilik bayram dolayısıyla kapalıydı.