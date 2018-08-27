Merkez Bankası'ndan emisyon açıklaması: Karşılıksız para basmıyoruz
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Özet
- Merkez Bankası'ndan 'karşılıksız para basılıyor' iddialarına yanıt: Emisyon hacmi bireylerin ve bankaların nakit talebi doğrultusunda belirleniyor.
- Dolar/TL kuru bayram tatilinin ardından yeni haftaya 6,01 seviyesinden başladı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün Fransa'da temaslarda bulunacak.
- Bayram tatili boyunca yaşanan 186 trafik kazasında 145 kişi hayatını kaybetti, 695 kişi ise yaralandı.
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Merkez Bankası: Karşılıksız para basmıyoruz
Bayram tatili öncesinde basında çıkan ‘Karşılıksız para basılıyor’ haberlerine Merkez Bankası’ndan yanıt geldi.
Merkez Bankası’nın ‘Herkes için ekonomi’ blog sitesinde yer alan bir yazıda, “Emisyon hacminin artması Merkez Bankası’nın gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi?” sorusu yer alyor ve yanıt olarak “Piyasaya sürülen banknotların tutarı, temel olarak, bireylerin ve bankaların nakit talebine göre belirlenir. Peki emisyon hacminin artması, Merkez Bankası’nın ‘para bastığı’ ya da daha teknik ifadeyle gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi? Sorunun yanıtı: Hayır!” deniyor.
Yazıda emisyonun artmasının bir para politikası aracı olmadığı da vurgulanıyor ve para politikasının dolaşımdaki para miktarını değil, o parayı elde etmenin maliyetini belirlediği vurgulanıyor.
Dolar/TL tatil dönüşünde 6,01 seviyesinde
9 günlük bayram tatili boyunca iç piyasalar kapalıyken yatay bir seyir izleyen Dolar/TL kuru, yeni haftaya 6,01 seviyesinden başladı: