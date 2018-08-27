Merkez Bankası'ndan emisyon açıklaması: Karşılıksız para basmıyoruz

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Bayram tatili öncesinde basında çıkan ‘Karşılıksız para basılıyor’ haberlerine Merkez Bankası’ndan yanıt geldi.

Merkez Bankası’nın ‘Herkes için ekonomi’ blog sitesinde yer alan bir yazıda, “Emisyon hacminin artması Merkez Bankası’nın gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi?” sorusu yer alyor ve yanıt olarak “Piyasaya sürülen banknotların tutarı, temel olarak, bireylerin ve bankaların nakit talebine göre belirlenir. Peki emisyon hacminin artması, Merkez Bankası’nın ‘para bastığı’ ya da daha teknik ifadeyle gevşek para politikası uyguladığı anlamına gelir mi? Sorunun yanıtı: Hayır!” deniyor.

Yazıda emisyonun artmasının bir para politikası aracı olmadığı da vurgulanıyor ve para politikasının dolaşımdaki para miktarını değil, o parayı elde etmenin maliyetini belirlediği vurgulanıyor.