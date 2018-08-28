Bedelli askerlik yerleri bugün belli oluyor

Reuters

Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edilecek kişilerin temel askeri eğitimlerini hangi birliklerde alacağı bugün e-devlet üzerinden duyurulacak.

İlk 3 döneme ait celpler yaklaşık 12 bin kişiyi kapsıyor.

İlk 3 celp dönemine dahil olanların 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde 21 günlük temel askeri eğitim için birliklerine teslim olmaları gerekiyor.

Bedelli askerlikyerleri sorgulamasını yapabileceğiniz e-devlet sitesi için tıklayın.