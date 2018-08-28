Bedelli askerlik yerleri bugün belli oluyor
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Bedelli askerlik başvurusu yapanların temel askeri eğitimi alacağı askeri birlikler bugün açıklanacak.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Türkiye için kazanç vakti' olarak adlandırılan yeni konut kampanyalarını tanıtacak.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Litvanya'da.
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Canlı anlatım
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Konutta yeni kampanya bugün açıklanıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimekul sektörü için hazırlanan yeni kampanyayı bugün düzenlenecek bir basın toplantısıyla tanıtacak.
Basın toplantısı öncesinde Habertürk gazetesinde yer alan bir haberde ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti’ sloganıyla hazırlanan kampanyanın detaylarına dair bilgiler yer aldı.
Haberde yer alan detaylar kısaca şöyle:
İlk üç dönem için bedelli askerlik yerleri bugün belli oluyor
Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve 15 Eylül’den itibaren birliklerine sevk edilecek kişilerin temel askeri eğitimlerini hangi birliklerde alacağı bugün e-devlet üzerinden duyurulacak.
İlk 3 döneme ait celpler yaklaşık 12 bin kişiyi kapsıyor.
İlk 3 celp dönemine dahil olanların 15 Eylül, 6 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde 21 günlük temel askeri eğitim için birliklerine teslim olmaları gerekiyor.
Bedelli askerlikyerleri sorgulamasını yapabileceğiniz e-devlet sitesi için tıklayın.