Berat Albayrak: Siyasi saikle hareket eden yatırımcılar ekonomik olarak kaybedecek
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Reel sektör altın yumurtalayan tavuktur. Zarar vermek isteyenler karşılarında beni bulacak.
- AB4. Reform Eylem Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla düzenlenecek.
- Temmuz ayı dış ticaret verisi bugün açıklanıyor.
- Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,2923; Euro/TL - 7,3467; Sterlin/TL - 8,1039
Canlı anlatım
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Merkez Bankası gecelik vadede bankaların borç limitlerini iki katına çıkardı
Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, gecelik vadedeki işlemler için bankaların borçlanma limitlerinin iki katına çıkarıldığı açıklandı.
Merkez Bankasının açıklamasında, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir” dendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Küresel gelişmeleri fırsata dönüştüreceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı:
‘Siyasi saikle hareket eden yatırımcılar ekonomik olarak kaybedecek’
‘Dolar’ı ülkeleri, ekonomileri cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz’
‘Reel sektör altın yumurtalayan tavuk’
‘Küresel gelişmeleri fırsata dönüştüreceğiz’