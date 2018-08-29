Berat Albayrak: Siyasi saikle hareket eden yatırımcılar ekonomik olarak kaybedecek

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Özet

  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Reel sektör altın yumurtalayan tavuktur. Zarar vermek isteyenler karşılarında beni bulacak.
  2. AB4. Reform Eylem Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve İçişleri Bakanı Soylu'nun katılımıyla düzenlenecek.
  3. Temmuz ayı dış ticaret verisi bugün açıklanıyor.
  4. Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,2923; Euro/TL - 7,3467; Sterlin/TL - 8,1039

Canlı anlatım

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Merkez Bankası gecelik vadede bankaların borç limitlerini iki katına çıkardı

Merkez Bankası
DHA

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, gecelik vadedeki işlemler için bankaların borçlanma limitlerinin iki katına çıkarıldığı açıklandı.

Merkez Bankasının açıklamasında, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir” dendi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Küresel gelişmeleri fırsata dönüştüreceğiz

Berat Albayrak
Getty Images

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Paris ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı:

‘Siyasi saikle hareket eden yatırımcılar ekonomik olarak kaybedecek’

Siyasi saikle hareket eden yatırımcıların tamamı sonunda ekonomik olarak kaybedecek. Çok güçlü Orta Vadeli Planı ile, mali disipliniyle, yapısal dönüşümüyle, sanayi dönüşümüyle, katma değerli ürün üretim altyapısıyla, çok güçlü bir dönüşüm sürecine gidiyor. Türkiye’ye bu makul bakış açısıyla bakan yatırımcıların tamamı 2023 Türkiye’sine geldiğinde bu resimden çok daha kazançlı çıkacak. Türkiye trenine atlamayan, bu treni kaçıran kaybedecek.”

‘Dolar’ı ülkeleri, ekonomileri cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz’

Son yaşananlar şunu net bir şekilde ortaya koydu ki, dolar, küresel ve finansal sistemde artık güvenilir bir ticari enstrüman olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye’ye böyle bir müdahale, yarın bana, ertesi gün diğerine. Şimdi siz güvenilir liman diye on yıllardır dünyaya pazarladığınız liberal, serbest piyasa, adil paylaşım, adil ticaret, güzel işbirlikleri için kullandığınız bir enstrümanı, bir para birimini siyasi saikle bir veya birden fazla farklı ülkeler veya farklı ekonomiler için cezalandırma aracına dönüştürüyorsunuz.”

‘Reel sektör altın yumurtalayan tavuk’

Türkiye’nin reel ekonomisi altın yumurtlayan tavuktur kimsenin kesmesine izin vermeyiz vermeyeceğiz. Zarar vermeye çalışanlar da karşısında ilk beni bulacaklar.”

‘Küresel gelişmeleri fırsata dönüştüreceğiz’

Türkiye ekonomisinin yaşanabilecek küresel krizlerde bile etkilenmesini minimum kılacak üç önemli özelliği mevcut. Birincisi; Türkiye kamu borçluluğu, net borçluluk olarak bakıldığında dünyanın en düşük ülkelerinden bir tanesi, bu anlamda risk yok. İkincisi; hane halkı borçluluk oranı olarak yine dünyanın en düşük ülkelerinden bir tanesi ve risk taşımıyor. Üçüncüsü; finansal sektörü çok güçlü bir seviyede. Türkiye’de bu üç sac ayağının sağlam olduğu bir resimde bir risk görmüyoruz. Küresel süreçte yaşanan gelişmeleri fırsat olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz.”

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