TL cinsi vadeli mevduatlarda vergi yükü 3 aylığına azaltıldı

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Özet

  1. 1 yıldan uzun vadeli TL cinsi mevduatlarda vergi yükü yüzde 10'dan sıfıra indirildi.
  2. Bir yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduatlarda ise vergiler yüzde 15'ten yüzde 16'ya yükseltildi.
  3. Mevduatlardaki yeni vergi oranları 3 ay geçerli olacak.

Canlı anlatım

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TL güne Dolar karşısında %3'ün üzerinde değer kazancıyla başladı

TL
Getty Images

Dün 6,65 seviyesinden kapanan Dolar/TL kuru bu sabah yüzde 3'ün üzerinde gerileyerek 6,40 seviyesinin altına indi.

Kur dün gün içerisinde 6,85 seviyesine kadar yükselmişti.

TL, Euro karşısında da yüzde 3,5 değerlenmiş durumda. Euro/TL'de işlemler 7,50 seviyesinin altında gerçekleşiyor.

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TL cinsi mevduatlarda vergi düştü, döviz mevduatlarda arttı

Uygulama 3 ay süreyle geçerli olacak

Türk Lirası sembolü
Getty Images

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TL ve yabancı para cinsi vadeli mevduatlarda vergi oranları değiştirildi.

3 ay süreyle geçerli olacak uygulama ile TL cinsi vadeli mevduatlarda vergiler düşürülürken, döviz tevdiat hesaplarında vergi artırımına gidildi.

TL VADELİ MEVDUATLARDA YENİ VERGİ ORANLARI

  • 6 aya kadar vadeli mevduatlarda vergi %15’ten %5’e düşürüldü.
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda vergi %12’den %3’e düşürüldü.
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda vergi %10’dan sıfıra indirildi.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA YENİ VERGİ ORANLARI

  • 6 aya kadar vadeli mevduatlarda vergi %18’den yüzde 20’ye çıktı.
  • 1 yıla kadar vadeli hesaplarda vergi %15’ten %16’ya yükseltildi.
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13’lük vergi oranı değiştirilmedi.

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