TL cinsi vadeli mevduatlarda vergi yükü 3 aylığına azaltıldı
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- 1 yıldan uzun vadeli TL cinsi mevduatlarda vergi yükü yüzde 10'dan sıfıra indirildi.
- Bir yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduatlarda ise vergiler yüzde 15'ten yüzde 16'ya yükseltildi.
- Mevduatlardaki yeni vergi oranları 3 ay geçerli olacak.
Canlı anlatım
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TL güne Dolar karşısında %3'ün üzerinde değer kazancıyla başladı
Dün 6,65 seviyesinden kapanan Dolar/TL kuru bu sabah yüzde 3'ün üzerinde gerileyerek 6,40 seviyesinin altına indi.
Kur dün gün içerisinde 6,85 seviyesine kadar yükselmişti.
TL, Euro karşısında da yüzde 3,5 değerlenmiş durumda. Euro/TL'de işlemler 7,50 seviyesinin altında gerçekleşiyor.
TL cinsi mevduatlarda vergi düştü, döviz mevduatlarda arttı
Uygulama 3 ay süreyle geçerli olacak
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla TL ve yabancı para cinsi vadeli mevduatlarda vergi oranları değiştirildi.
3 ay süreyle geçerli olacak uygulama ile TL cinsi vadeli mevduatlarda vergiler düşürülürken, döviz tevdiat hesaplarında vergi artırımına gidildi.
TL VADELİ MEVDUATLARDA YENİ VERGİ ORANLARI
DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA YENİ VERGİ ORANLARI