Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings: Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini düşürdük

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Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani arasında Ankara'da imzalandı.

Pekcan, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında dostluğun ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesiyle ilgili özel bir anlaşma paraflıyoruz. Anlaşmanın her iki ülkenin ticaret erbabına hayırlı olmasını ve ticaretlerinin bereketli olmasını diliyoruz" dedi.

Anlaşma ile petrol ürünleri ve doğalgazın ucuza temini hedefleniyor.

Açıklamaya göre anlaşma telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.

Ticaret Bakanlığı anlaşma sayesinde “Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlanacağını” belirtti.

Katar, ticari ve ekonomik açıdan Batı'nın yerini tutabilir mi?