Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings: Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini düşürdük
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Özet
- Fitch: Türkiye'de 2018-2020 için büyüme tahminlerimizi düşürdük; ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler görüyoruz.
- Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Enerji fiyatlarında artış Eylül ayında da devam edecek.
- Suriye hükümetinin İdlib'e olası bir harekatı nedeniyle Türkiye Hatay sınırına M-60 tankları gönderdi.
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da görüşmeler yapıyor.
Canlı anlatım
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Türkiye ile Katar arasında ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı
Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması bugün Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Cassim el-Sani arasında Ankara'da imzalandı.
Pekcan, heyetler arası görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında dostluğun ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesiyle ilgili özel bir anlaşma paraflıyoruz. Anlaşmanın her iki ülkenin ticaret erbabına hayırlı olmasını ve ticaretlerinin bereketli olmasını diliyoruz" dedi.
Anlaşma ile petrol ürünleri ve doğalgazın ucuza temini hedefleniyor.
Açıklamaya göre anlaşma telekomünikasyon ve mali hizmetleri de kapsıyor.
Ticaret Bakanlığı anlaşma sayesinde “Türkiye’nin cari açığının daraltılması, ülkeye Katar sermayesinin çekilmesi konusunda ciddi bir atılım sağlanacağını” belirtti.
Katar, ticari ve ekonomik açıdan Batı'nın yerini tutabilir mi?
Özel sektörün net döviz açığı Haziran'da yaklaşık 216 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bugün açıkladığı veriye göre finansal kesim dışındaki özel sektörün net döviz açığı 215,9 milyar dolar oldu.
Bu Mayıs ayına göre 1,2 milyar dolar azalma anlamına geliyor.
Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz borcu olan şirketleri nasıl etkiliyor?
Bloomberg: Albayrak Merkez Bankası’nın bağımsızlığını desteklediğini söyledi
Bloomberg ajansı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Londra’da yatırımcılarla görüşmesinde Merkez Bankası’nın bağımsızlığına verdiği desteğin altını çizdiğini aktardı.
Bloomberg’in ismini gizli tutan bir yatırımcıya dayandırdığı haberinde Albayrak’ın Türk büyükelçiliği rezidansında 11 yatırımcıyla bir araya geldiği yazıldı.
Görüşmelerinde Albayrak’ın mali politikanın geleceği konusunda Merkez Bankası yorumlarının ötesinde bir yorum yapmaktan kaçındığı da aktarıldı.
3. Havalimanı’nda ulaşım ihalesini Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazandı
29 Ekim’de açılması planlanan İstanbul’daki 3. Havalimanı’nın ulaşım ihalesi bugün sonuçlandı.
Yolcu taşıma ihalesini Altur-Havaş-Free konsorsiyumu kazandı.
İhale bedelinin tahmini KDV dahil 468 milyon TL olması bekleniyor. Ulaşımla lgili bazı detaylar da belli oldu.
DHA’ya göre günde 75 bin yolcunun taşınmasının planladığı otobüs hatlarında 12 - 30 TL arasında ücret alınacak, 6 yaşın altındaki çocuklar otobüsleri ücretsiz kullanabilecek.
Açılacak hatlar, uzunlukları, kalkma sıklıkları, ücretleri ve hatta işleyecek araç sayısı ise sırasıyla şöyle olacak:
Savunma Bakanı Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i bugün Ankara’da makamında kabul etti.
Görüşmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı’nin internet sitesinden yapılan açıklamada Akar’ın Suriye’deki YPG varlığından rahatsızlığını aktardığı yer aldı:
Tuzla’da fabrikada patlama: Bir işçi öldü, bir işçi yaralandı
İstanbul Tuzla’da bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada patlama meydana geldi.
Patlamada sonucu bir işçi yaşamını yitirirken bir işçi de yaralandı.
DHA yaşamını yitiren işçinin adının Ramazan Ulu olduğunu, Ulu’nun yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajansa göre patlama bir kompresör cihazından kaynaklandı.
Sezai Temelli: Yerel seçimlere ilk kez HDP olarak giriyoruz
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlere ilk kez HDP olarak gireceklerini söyledi.
Diyarbakır’da konuşan Temelli daha önce Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olarak yerel seçimlere katıldıklarını belirtti.
Temelli “HDP olarak Türkiye'nin her yerinde seçime gireceğiz. Bu, bileşenlerimizin siyasi perspektifini ortadan kaldıran bir şey değildir. Biz, çoklu hukuka dayanan bir siyasi parti olduğumuz için seçime girerken, seçim stratejisi olarak önümüzdeki yerel seçime HDP olarak girmeyi uygun gördük" dedi.
Temelli partiler arası ittifak görüşmeleri yapmadıklarını ittifakların tabanda yapılması gerektiğini ifade etti.
Kemal Sunal’ın ailesi, oyuncunun filmlerinden telif alamıyor
Türkiye’nin ünlü sinema oyuncusu Kemal Sunal’ın ailesi sanatçının televizyonlarda yayınlanan filmlerinden telif alamadıkları gerekçesiyle açtıkları davayı kaybetti.
CNN Türk’ün haberine göre Sunal’ın oğlu Ali Sunal, kızı Ezo Sunal ve eşi Gül Sunal, Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan çiftine ait Gülşah Film’e dava açarak Kemal Sunal’a ait 36 filmin sinema gösterimleri dışında yıllarca televizyon kanallarına satıldığını ve şirketin maddi gelir elde etmesine karşın kendilerine telif ödenmediğini savundu.
Gülşah Film ise filmlerin 1995’ten önce çekildiğini ve bu tarihten önce kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme önce Sunal ailesine 850 bin liralık tazminat verilmesine hükmetti. Dava daha sonra Yargıta'ya taşındı ve Yargıtay Gülşah Film’i haklı buldu.
CHP’li Erdoğdu: Enflasyon rakamları inandırıcı değil
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu TÜİK’in açıkladığı enflasyon artış rakamlarını inandırıcı bulmadıklarını enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söyledi.
CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulunan Erdoğdu, Türkiye’nin batma riskinin arttığını söyledi.
Erdoğdu "Bu rakamları inandırıcı bulmuyoruz. Hepimiz alışveriş yaparken markete gittiğimizde fiyatların çok daha fazla yükseldiğini görüyoruz. TÜİK yetkililerini uyarmak istiyoruz. TÜİK'in hükümetin gözüne girmek amacıyla enflasyonu makyajlaması, çalışanın rızkının çalınması anlamına gelmektedir" dedi.
Türkiye’nin dış borcunun 466 milyar dollar olduğunu söyleyen Erdoğdu, "Ülkenin batma riski, dünyanın en yüksek seviyesine çıktı, 550 CDS. 500'ü geçtiğinde 'Bu ülke batmıştır' deniliyor. Bakın İzlanda'nın 18-19, İngiltere 30, Fransa 40, bizim 550. Buna dayanamayız, bu işin sonu kötü. Bu sadece bir ekonomik kriz değil, tarihimizde görülmemiş bir şeyle karşı karşıyayız" diye konuştu.
AKP’li Özhaseki: Millet Cumhur İttifakını sevdi, yerel seçimlerde devam etmesi normal
AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nı sürdürebilecekleri mesajını verdi.
CNN Türk televizyonuna konuşan Özhaseki “Cumhur ittifakı diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP'nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler” dedi.
Fitch, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini düşürdü
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisinin 2018 ve 2019 yılları için büyüme tahminlerini düşürerek yüzde 3,8 ve yüzde 1,2 olarak açıkladı.
Fitch yaptığı açıklamada “Liranın hızlı düşüşü, Türkiye ekonomisini daha düşük büyüme ve mevcut cari açığın daralmasıyla dengelenmesine zorlayacak. 2018-2020 için büyüme tahminlerimizi düşürdük; ciddi ve yaygın aşağı yönlü riskler görüyoruz. Gayri safi milli hasılanın 2018’de yüzde 3,8 oranında, 2019’de ise yüzde 1,2 oranında büyümesini bekliyoruz. 2018’in son çeyreğinde de daralma bekliyoruz” dedi.
Fitch daha önceki tahminlerini 2018 için 0,7 puan, 2019 için 2,4 puan düşürdü.
Fitch, “Yetkililerin Lira’yı desteklemek için kısa vadeli önlemler alacağını, Merkez Bankası’nın faizleri artıracağını ancak bunun 2020 yılına kadar enflasyonu tek basamağa indirmeye yetmeyeceği” tahmininde de bulundu.
Fitch ayrıca Türkiye için sermaye kontrolleri ya da IMF programına grime olasılığını düşük gördüğünü belirtti.
Buna karşın Fitch tahminlerinde Türkiye’nin cari açığının GSYH’nın 2018 yılında yüzde 3,2’si oranına 2019’da ise 3,6’sına çıkacağını kaydetti.
Türkiye ekonomisi büyürken, kredi risk primi neden artıyor?
Otomotiv Distribütörleri Derneği: Ağustos ayında otomotiv pazarı yüzde 53 azaldı
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yıl Ağustos ayında yüzde 53 oranında daralma yaşandığını açıkladı.
Basın özeti yayımlayan ODD, otomobil pazarının yüzde 51, hafif ticari araç pazarının ise yüzde 58’lik bir azalma yaşadığını kaydetti.
2018 Ağustos ayı içinde otomobil ve ticari araç satışı 34.346 adet oldu. Bu sayı 2017 yılının aynı döneminde 72.536 idi.
ODD ayrıca 2018 yılının sekiz aylık döneminde pazardaki azalmanın yüzde 21 olduğunu da bildirdi.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti.
TSK İdlib'te olası bir operasyona karşı sınıra tank sevkıyatına başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye’de hükümet güçlerinin İdlib’e askeri bir operasyon düzenleme olasılığına karşı Hatay sınırına personel ve tank sevkıyatı başlattı.
Hürriyet gazetesinin haberine göre sınır hattına askeri personelin yanısıra M-60 tankları da gönderiliyor.
Habere göre olası bir göç dalgasına karşı Atme Kampı’nı genişletme ve yenileme çalışmaları sürüyor. TSK, göç dalgasını Suriye toprakları içinde karşılamaya hazırlanıyor.
İdlib'e olası harekât hakkında merak edilenler
Merkez Bankası: Enerji fiyatlarındaki artış Eylül ayında da sürecek
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yıllık enflasyon oranının yüzde 2,05 puan yükselerek 17,90'a ulaştığı açıklandı. Merkez Bankası ayrıca Eylül ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini duyurdu.