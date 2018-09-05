TÜİK: 2017'de Türkiye'den göç edenlerin sayısı 253 binden fazla
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- TÜİK Uluslararası Göç İstatistikleri: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 22,4 arttı
- BDDK: Sosyal medyada banka logolarıyla hazılanan sahte reklamlardaki bağlantılara tıklamayın, kişisel bilgilerinizi vermeyin.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Heiko Maas ile Ankara'da görüşecek.
- Devlet Bahçeli'den af açıklaması: Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım
- Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,6811; Euro/TL - 7,7407; Sterlin/TL - 8,5995
Canlı anlatım
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlişkileriyle değil, becerisiyle insanlar öne çıksın istiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da düzenlenen bir çalıştayda okul müdürü ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi.
Selçuk, 2018-2019 eğitim yılı öncesi eğitimcilere "İlişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz" diye çağrıda bulundu:
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ağustos ayında '41 kadın öldürüldü', 17'sinin faili meçhul
"Ekonomik kriz bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar gerçekleştirildi"
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, Ağustos ayında erkekler tarafından 41 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarları ise devam etti.
TL'deki sert değer kaybına da değinilen raporda, geçtiğimiz ay "ekonomik kriz bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar olduğu" ifade edildi.
Rapora göre;
Platform ayrıca, cinayetle sonuçlanan şiddet vakalarında idamı gündeme getirmenin "gerçek sorunun üstünü örteceğini" kaydetti.
TESK: Türk malı ürünler işaretlensin, halkımız yerli ürüne yönelsin
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin satışını artırmak amacıyla "Türk malı ürünler işaretlensin" çağrısında bulundu.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada 'Türk malı' ibaresinin, "küçük olması nedeniyle herkes tarafından fark edilemediğini" belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye ile mali yardım konusunu konuşacağımızı sanmıyorum
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye iki günlük ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Ankara'daki görüşmelerinde Türkiye'ye olası bir mali yardımın gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Maas, "Elbette ülkedeki ekonomik durumla ve Türkiye hükümetinin karşı önlemleriyle ilgili bilgi alacağım. Şu anda bunun, yardım konusunun ele alınacağı anlamına geleceğini ise sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Geçen ay ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazmış, Reuters'a konuşan Alman hükümet kaynakları ise gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söylemişti.
TÜİK: 2017'de Türkiye'ye göçte bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artış
Türkiye'den göç edenlerin sayısı 253 binden fazla
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Uluslararası Göç İstatistikleri"ne göre geçen yıl;
OHAL Komisyonu'na başvurularda son gün
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.
Komisyon, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2017'de yayınlanan bir KHK ile yürürlüğe girmişti.
Geçen ay yapılan açıklamada, Komisyon'un ihraçlar, dernek, vakıf ve medya kuruluşlarının kapatılması gibi konularda yapılan 118 bin 660 başvurudan 30 binini sonuçlandırdığı, 28 bin 100 müracaatın reddedildiği belirtilmişti.
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin sonuncusu Ankara'da yapıldı, müşterek çalışmalar devam edecek
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin kısa bir yazılı açıklama yayınladı:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün bir Suriye zirvesi düzenlenmiş, toplantıya, 15 bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yetkililer katılmıştı.
Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib çevresine askeri takviye
Piyasalarda durum ne?
Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı ve erken saatlerde 6,68'den 6,71'e yükseldi.
Piyasalarda açılışlar şöyleydi:
Bloomberg'in haberine göre uzmanlar, Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki toplantısına kurda hareketliliğin süreceğini dile getiriyor.
Bahçeli’den af açıklaması: Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu, bunu dikkate almak lazım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af talebini desteklemeye devam ettiklerini ifade ettiği aktarıldı.
Milliyet gazetesinin haberine göre, Bahçeli MHP Başkanlık Divanı’nda yaptığı açıklamalarda hazırladıkları teklifin genel af olmadığını, infaz sürelerinde değişiklikleri öngördüğünü söyledi.
Haberde bahçelinin şu ifadelerine yer veriliyor:
“Meclis nasıl karar verirse... Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım.”
Erdoğan: İdlib'e füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’dan Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İdlib konusunda olası bir harekâtın bir katliama yol açacağı uyarısını yaptı:
Erdoğan, İdlib konusunun Cuma günü İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenecek zirvede de gündeme geleceğini ifade etti ve konuyu o zirvede daha olumlu bir noktaya taşımak istediklerini ifade etti:
Menbiç konusunda ise ABD ile üzerinde uzlaşılan yol haritasının planlandığı gibi işlemediğini ifade eden Erdoğan, ‘Olay savsaklanıyor’ dedi:
BDDK’dan sosyal medyada sahte banka reklamı uyarısı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medya üzerinden reklamı yapılan sahte bankacılık reklamlarıyla verilen bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıda bulundu: