TÜİK: 2017'de Türkiye'den göç edenlerin sayısı 253 binden fazla

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye iki günlük ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Ankara'daki görüşmelerinde Türkiye'ye olası bir mali yardımın gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Maas, "Elbette ülkedeki ekonomik durumla ve Türkiye hükümetinin karşı önlemleriyle ilgili bilgi alacağım. Şu anda bunun, yardım konusunun ele alınacağı anlamına geleceğini ise sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Geçen ay ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazmış, Reuters'a konuşan Alman hükümet kaynakları ise gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söylemişti.