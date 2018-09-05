TÜİK: 2017'de Türkiye'den göç edenlerin sayısı 253 binden fazla

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Özet

  1. TÜİK Uluslararası Göç İstatistikleri: Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 22,4 arttı
  2. BDDK: Sosyal medyada banka logolarıyla hazılanan sahte reklamlardaki bağlantılara tıklamayın, kişisel bilgilerinizi vermeyin.
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'e füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır.
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Mevkidaşı Heiko Maas ile Ankara'da görüşecek.
  5. Devlet Bahçeli'den af açıklaması: Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım
  6. Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,6811; Euro/TL - 7,7407; Sterlin/TL - 8,5995

Canlı anlatım

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İlişkileriyle değil, becerisiyle insanlar öne çıksın istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da düzenlenen bir çalıştayda okul müdürü ve müdür yardımcılarıyla bir araya geldi.

Selçuk, 2018-2019 eğitim yılı öncesi eğitimcilere "İlişkileriyle değil, yeteneğiyle, becerisiyle bir yere gelmiş insanlar öne çıksın istiyoruz" diye çağrıda bulundu:

Biz çocuklar için buradayız. Bütün bütçeler, bürokrasiler, kadrolar, kariyerler çocuklar içindir.”

'Okullarda en çok zemin yenilemeyi biz yaptık', 'En çok derslik sayısını biz artırdık', 'Öğrenci sayımızı biz artırdık': Bunlar eğitimin köpüğüdür. Evrensel olana talibiz, mahalli olana değil. Medeniyet köy yollarından şehir yollarına doğru gitmez. Şehir yollarından köy yollarına doğru gelir. "

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Ağustos ayında '41 kadın öldürüldü', 17'sinin faili meçhul

"Ekonomik kriz bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar gerçekleştirildi"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, Ağustos ayında erkekler tarafından 41 kadın öldürüldü, cinsel şiddet ve çocuk istismarları ise devam etti.

TL'deki sert değer kaybına da değinilen raporda, geçtiğimiz ay "ekonomik kriz bahane edilerek kadınlara yönelik saldırılar olduğu" ifade edildi.

Doların 6 lirayı aşması, üst üste gelen zamlar, artan işsizlik ve borçlar sonucu; kadınların istihdam seviyesi gün geçtikçe düşerken ekonomik kriz, kadın cinayetlerinin de bahanesi olarak öne sürülür oldu."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ağustos 2018 Raporu

Rapora göre;

  • Ağustos ayında öldürülen 41 kadından 17’sinin faili meçhul,
  • Aynı dönemde İstanbul ve Bursa'da, bir haftada 2 trans kadın cinayeti işlendi,
  • Medyadaki haberlerden derlenen verilere göre 37 çocuk cinsel istismara uğradı ancak rakamların bundan fazla olduğu tahmin ediliyor,
  • Kadın Meclisleri 'Krizin sonuçlarına karşı kadınlar yalnız değildir' diye çağrıda bulundu.

Platform ayrıca, cinayetle sonuçlanan şiddet vakalarında idamı gündeme getirmenin "gerçek sorunun üstünü örteceğini" kaydetti.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

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TESK: Türk malı ürünler işaretlensin, halkımız yerli ürüne yönelsin

bakkal
Getty Images

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin satışını artırmak amacıyla "Türk malı ürünler işaretlensin" çağrısında bulundu.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada 'Türk malı' ibaresinin, "küçük olması nedeniyle herkes tarafından fark edilemediğini" belirtti.

Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgahlarda, reyonlarda yüzde 100 Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilmeli, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı, hem de paramız yurt içinde kalmalı."

Bendevi PalandökenTESK Genel Başkanı

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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye ile mali yardım konusunu konuşacağımızı sanmıyorum

Heiko Maas
Getty Images

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye iki günlük ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Ankara'daki görüşmelerinde Türkiye'ye olası bir mali yardımın gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Maas, "Elbette ülkedeki ekonomik durumla ve Türkiye hükümetinin karşı önlemleriyle ilgili bilgi alacağım. Şu anda bunun, yardım konusunun ele alınacağı anlamına geleceğini ise sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Maas'ın Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Geçen ay ABD'de yayınlanan Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Türk Lirası'ndaki değer kaybı karşısında Almanya'nın yardım seçeneklerini değerlendirdiğini yazmış, Reuters'a konuşan Alman hükümet kaynakları ise gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söylemişti.

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TÜİK: 2017'de Türkiye'ye göçte bir önceki yıla göre yüzde 22,4 artış

Türkiye'den göç edenlerin sayısı 253 binden fazla

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), "Uluslararası Göç İstatistikleri"ne göre geçen yıl;

  • Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %22,4'lük artışla 466 bin 333 kişiye yükseldi. Göç edenlerin %52,3'ü erkek, %47,7'si kadındı,
  • Türkiye'den göç eden kişi sayısı geçen yıl 2016'ya göre %42,5'lik artışla 253 bin 640'a ulaştı. Bu kişilerin %15,5'i 25-29 yaş grubundaydı,
  • 166 bin 44 kişiyle en fazla İstanbul göç aldı,
  • En fazla göç %26,6 ile Irak'tan geldi. Bunu sırasıyla Afganistan (%10,4) Suriye (%7,7), Azerbaycan ve Türkmenistan takip etti.
  • Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusa bakıldığında ilk sırada % 20,4 ile yine Irak geldi. Bunu sırasıyla %7,5 ile Azerbaycan, %6,7 ile Suriye, %4,6 ile Afganistan ve %4,5 ile Çin izledi.

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OHAL Komisyonu'na başvurularda son gün

ohal komisyonu başvurusu
HURRIYET

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurular bugün sona eriyor.

Komisyon, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2017'de yayınlanan bir KHK ile yürürlüğe girmişti.

Geçen ay yapılan açıklamada, Komisyon'un ihraçlar, dernek, vakıf ve medya kuruluşlarının kapatılması gibi konularda yapılan 118 bin 660 başvurudan 30 binini sonuçlandırdığı, 28 bin 100 müracaatın reddedildiği belirtilmişti.

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Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile görüşmelerin sonuncusu Ankara'da yapıldı, müşterek çalışmalar devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye konusunda Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelere ilişkin kısa bir yazılı açıklama yayınladı:

Suriye’deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına yönelik Türkiye ve Rusya Çalışma Grupları arasındaki görüşmelerin sonuncusu 31 Ağustos - 04 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da icra edilmiştir. Konuyla ilgili müşterek çalışmalara önümüzdeki dönemde de devam edilecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında dün bir Suriye zirvesi düzenlenmiş, toplantıya, 15 bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da yetkililer katılmıştı.

Suriye, Rusya ve Türkiye'den İdlib çevresine askeri takviye

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Piyasalarda durum ne?

para
Getty Images

Dolar/TL yeni güne yükselişle başladı ve erken saatlerde 6,68'den 6,71'e yükseldi.

Piyasalarda açılışlar şöyleydi:

  • Dolar/TL - 6,6811;
  • Euro/TL - 7,7407;
  • Sterlin/TL - 8,5995

Bloomberg'in haberine göre uzmanlar, Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki toplantısına kurda hareketliliğin süreceğini dile getiriyor.

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Bahçeli’den af açıklaması: Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu, bunu dikkate almak lazım

Devlet Bahçeli
DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af talebini desteklemeye devam ettiklerini ifade ettiği aktarıldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Bahçeli MHP Başkanlık Divanı’nda yaptığı açıklamalarda hazırladıkları teklifin genel af olmadığını, infaz sürelerinde değişiklikleri öngördüğünü söyledi.

Haberde bahçelinin şu ifadelerine yer veriliyor:

“Meclis nasıl karar verirse... Nihayetinde 50 milletvekilimiz var. Toplumsal beklenti ve ihtiyaç oluştu. Bunu dikkate almak lazım.”

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Erdoğan: İdlib'e füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Getty Images

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan’dan Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İdlib konusunda olası bir harekâtın bir katliama yol açacağı uyarısını yaptı:

İdlib’de şu anda çok acımasız bir süreç işletiliyor. Orada 3.5 milyon insan var. Allah korusun, bir felaket yaşanırsa, bu insanların birinci derecede kaçabileceği yer yine Türkiye. Bizim belli şeyler çözüldü, artık Türkiye’den geri dönüşler başladı havasında olduğumuz bir dönemde şimdi bu tür bir risk gündemde. Şu anda bizim Rusya ile olan işbirliğimiz çok önemli. ABD Rusya’ya, Rusya ABD’ye topu atıyor. Ama Allah göstermesin, buralara füzeler yağdırılacak olursa çok ciddi bir katliam yaşanır."

Erdoğan, İdlib konusunun Cuma günü İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenecek zirvede de gündeme geleceğini ifade etti ve konuyu o zirvede daha olumlu bir noktaya taşımak istediklerini ifade etti:

7 Eylül’de Tahran zirvesi var. Bu zirvede bu işi çok daha olumlu bir noktaya taşıyacağız. Bu Astana’nın devamıdır. Cenevre ile karşı karşıya gelme gibi bir durum değildir. İnşallah Tahran Zirvesi’ni olumlu neticelendirmek suretiyle rejimin oralardaki aşırılıklarını önlemeyi başarırız. Zirveyi çok önemsiyoruz.

Menbiç konusunda ise ABD ile üzerinde uzlaşılan yol haritasının planlandığı gibi işlemediğini ifade eden Erdoğan, ‘Olay savsaklanıyor’ dedi:

Münbiç’te, başta Dışişleri Bakanımızın Pompeo ile yaptığı görüşmedeki noktada olmadığımızı söyleyebilirim. Olay savsaklanıyor. Bu gerçeği görmemiz lazım. İdeal bir noktada değiliz. Görüşmeler yapıldığında varılan mutabakat, şu anda aynı istikamette maalesef yürümüyor. Önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın muhatapları ile yapacakları görüşmelerde, temenni ederim ki yeni bir süreç başlar, yeni bir heyecan ortaya çıkar.

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BDDK’dan sosyal medyada sahte banka reklamı uyarısı

BDDK
DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sosyal medya üzerinden reklamı yapılan sahte bankacılık reklamlarıyla verilen bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarıda bulundu:

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülüyor. Söz konusu reklamlar, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağlıyor. "Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor. "İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza ediliyor."

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