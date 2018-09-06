Brunson’ın avukatı Halavurt: Savcının görevden alınması olumlu olabilir
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Özet
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tüm kamu kurumlarından makam aracı envanterlerini talep ettiği belirtildi.
- Hürriyet'in haberine göre envanter listelerinin 14 Eylül'e kadar teslimi isteniyor ve makam araçlarında tasarrufa gidilmesi planlanıyor.
- ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.
- Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,6090; Euro/TL - 7,6977; Sterlin/TL - 8,5423
Canlı anlatım
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Türkiye'de gün boyu gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfasının sonuna geldik.
Yarın sabah tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
Brunson’ın avukatı Halavurt: Savcının görevden alınması olumlu olabilir
İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, iddianameyi hazırlayan savcının görevden alınmasının olumlu bir gelişme olabileceğini söyledi.
Bu gelişmenin ardından Brunson’ın ev hapsinin kaldırılmasını beklemediklerini belirten Halavurt, Reuters’a “Savcı davanın ilerleyişine olumsuz bir etkide bulunmuştu” dedi ve ekledi:
“Sürekli müvekkilimle ilgisi olmayan gizli tanık ifadelerini dosyaya ekledi.
“Şimdi bu görevden alma, dava hakkındaki iradenin değiştiğine dair bir işaret olabilir.
“Fakat bu gelişmeden yola çıkarak serbest bırakılacağını söylemek de doğru olmaz. Bekleyip göreceğiz.”
15 üniversiteye yeni rektör atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları bugün Resmi Gazete de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün atanırken, 15 üniversiteye de yeni rektör atandı.
Üniversiteler ve atanan rektörlerin listesi şöyle:
Basketbol duayenlerinden İsmet Badem yaşamını yitirdi
Basketbol duayenlerinden, eski basketbolcu ve basketbol yorumcusu İsmet Badem, motosiklet kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale'de motosiklet ile yaptığı geziden fotoğraf ve video paylaşan İsmet Badem, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.
Paylaşımdan birkaç saat sonra Badem'in oğlu Burçin Badem, sosyal medya hesabından, "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik!" paylaşımı yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de başsağlığı mesajları yayınladı.
1972-1973 yılarında Samsunspor Basketbol takımında yıldızı parlayan İsmat Badem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Basketbolu bıraktıktan sonra çeşitli dergilerde ve TV programlarında yorumculuk yapan İsmet Badem üç de kitap yazmıştı.
MHP’de yeni genel başkan yardımcıları belli oldu
MHP bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yeni genel başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcısını belirledi.
Daha önce görevden alınan Sefer Aycan'ın yürüttüğü Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu getirildi.
Yeni Genel Sekreter Yardımcısı ise Kadir Şekerci oldu.
Celal Adan'ın Meclis Başkanvekili olmasıyla boşalan Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na ise İsmail Faruk Aksu atandı.
LeMan Genel Yayın Yönetmeni Akgün: Parayı bulsanız bile kağıtçılar depolarından ürün vermek istemiyor
LeMan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Akgün, yaşadıkları kağıt sıkıntısı hakkında Reuters'a konuştu.
Geçen hafta orjinalinin dörtte biri boyutunda çıkarttıkları LeMan'ı bu hafta orjinalinin yarısına çıkardıklarını belirten Akgün, "Parayı bulsanız bile kağıtçılar depolarından vermiyor. Çünkü iki saat sonra kağıt fiyatının ne olacağı belli değil" dedi.
6-7 Eylül olaylarının yıldönümünde HDP Milletvekili Garo Paylan’dan araştırma önergesi
Bugün 6-7 Eylül 1955’te İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde çok sayıda Hristiyan ve Yahudi ailenin, kilise, ev ve işyerlerine düzenlenen saldırının yıl dönümü.
Çok sayıda kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “6-7 Eylül 1955 Pogromu’nda yaşananların faillerinin ortaya çıkarılması, can ve mal kayıplarının tespit edilmesi ve bu sayede geçmişle yüzleşme adına bir adım atılması amacıyla” TBMM’ye bir araştırma önergesi verdi.
“6-7 Eylül 1955 Pogromu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ve hâlâ yüzleşilmemiş vahim olaylardan biridir. Resmi verilere göre, yalnızca İstanbul’da 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır, 3.584’ü Rumlara ait olmak üzere 5.538 ev ve işyeri yakılıp yıkılmış, yağmalanmıştır. Yine resmi kayıtlara göre 60 kadın tecavüze uğramıştır, birçok kişi öldürülmüştür” diyen Paylan, faillerin bugüne kadar korunduğunu ve terfi ettirildiğini söyleyerek verdiği araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı:
“6-7 Eylül de bir Özel Harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı” diyen Sabri Yirmibeşoğlu, 6-7 Eylül Pogromu sırasında Seferberlik Tetkik Kurulu’nda görevlidir. Yıllar içerisinde kademe kademe yükseldiği bürokrasi basamakları, 1988-1990 yılları arasında MGK genel sekreterliğine ulaşmıştır. Pogromun fitilini ateşleyen Atatürk’ün Selanik’teki evine atılan bombanın faili Oktay Engin, Selanik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciliğiyle başlayan kariyerinde 1992-93 yıllarında Nevşehir Valiliği koltuğunu dahi görmüştür.
“Üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen Türkiye ne resmi olarak yaşananları kınamış ne de tazminat veya özür için bir adım atmıştır. 2015 yılında, Atina’da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun TBMM’ye bu yöndeki çağrısına da sessiz kalınmıştır.
“6-7 Eylül 1955’te yaşanan Pogrom’un faillerinin ortaya çıkarılması, yaşanan can ve mal kayıplarının tespit edilmesi, mağdur olan kişilerin ve/veya ailelerinin maddi ve manevi kayıplarının tazmin edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişle yüzleşme adına atacağı önemli bir adım olacaktır. Bu sebeple bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”
CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi de Twitter üzerinden yayınladıkları mesajlarla saldırıları kınadı.
Bostancı'da helikopter düştü: Bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı
İstanbul'un Bostancı ilçesi açıklarında ani irtifa kaybı nedeniyle bir helikopter denize düştü.
Yoğun yağış sırasında düşen helikopterde bulunanlar kurtarılırken, olayda helikopterde bulunan İsmet Öztürk ve Halil İbrahim Ünver yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralı olan Ünver yaşamını yitirdi.
DHA, helikopter'in Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlı olduğunu duyurdu.
Gençlik Bakanı Kasapoğlu: KYK yurtlarına zam gelmeyecek
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların ücretlerine herhangi bir zam yapılmayacağını açıkladı.
Daha önce sosyal medyada bazı kullanıcılar kaldıkları yurtlara zam geldiğini söyleyerek şikayetçi olmuştu.
AA: Altı Türk savunma şirketlerinin satışları yüzde 34 artışla 10,5 milyar liraya ulaştı
Anadolu Ajansı, Türkiye’deki savunma şirketlerinden ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın satışlarının geçen yıla göre yüzde 34 artarak 10,5 liraya yükseldiğini duyurdu.
Ajansa göre bu şirketlerden ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında yer alıyor.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Diyanet Akademisi için çalışmaları tamamladık
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi’nin kurulması için çalışmaları tamamladıklarını söyledi.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda İlahiyat Akreditasyon Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Erbaş "Hizmet öncesi eğitiminin sonunda sınav yapacağız bu sınavda belli puanı alanlar göreve başlayacak, alamayanlar belki bir şans daha tanınır yine başarısız olurlarsa 'Siz başka alanlarda iş arayın.' diyeceğiz” dedi ve ekledi:
“Böyle bir uygulamaya doğru gitmiş olacağız akademi kurulduktan sonra. Amacımız, toplumun ve dünyanın geleceğine sahi dini bilgi ile yetiştirilmiş insan potansiyelimizle hizmet etmek."
2017 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet Akademisi’nin amacını şöyle duyurmuştu:
"2018 yılı içerisinde Diyanet Akademisi diye yeni bir akademi kuracağız. Bu akademi müftü, vaiz, imam hatip, müezzin, kayyım ve kuran kursu öğretmenlerinin meslek öncesi eğitimi ve meslek içi eğitimleriyle ilgilenecektir.
“Bu yasa yürürlüğe girdikten sonra bir kişi doğrudan İlahiyat Fakültesini bitirse dahi imam hatip veya dini hizmetlerden herhangi bir göreve atanamayacaktır. Önce bu meslek öncesi eğitimi alacak, ondan sonra mesleğe kabulünü Din İşleri Yüksek Kurulu karar verecek, oradaki sınavları da geçecek ondan sonra o mesleğe başlayacak. Ne öğretilecek, eğitim süresi ne kadar sürecek hepsi yasada belirtilecek."
Van’daki tarihi Şeytan Köprüsü’ne dökülen asfalt söküldü, restorasyon yapılacak
Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan tarihi Şeytan Köprüsü’ne dökülen asfalt söküldü.
Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, dikkatsizlik sonucu 15 metrelik kemer köprüye asfalt döküldüğünü belirterek şu açıklamada bulundu:
"Muradiye Belediyesi olarak bir yılda 100 km.den fazla sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdik. Asfalt çalışmalarımızı merkezin yanı sıra Muradiye'nin en ücra mahallelerinde de yaptık. Bu kapsamda Şeytan Köprüsü'nün bulunduğu bölgede de ekiplerimiz asfatlama çalışması yapmıştır.
"Arkadaşlarımızın dikkatsizliği sonucu 15 metrelik kemer köprüye de asfalt dökülmüştür. Bunun üzerine kaymakamlık olarak olaya müdahale ettik ve hemen köprü kısmında kalan asfalt kaldırılmıştır."
Yücel, köprüye daha önce de asfalt döküldüğü belirterek, "Malesef daha önceki yıllarda da köprü defalarca asfaltlandığı kat kat asfalt ve dahi asfalt yamaları yapılmıştır. Bu nedenle son yapılan asfalt çalışması hemen akabinde sökülmesine rağmen yıllarca üst üste yapılan ve sertleşen asfalt katmanlarının temizlenmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak bir restorasyon çalışması yapılacaktır. 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü'nün ve diğer değerlerimizin nice yüzyıllara kalabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şanlı tarihimizden gelen değerlerimize önem vereceğiz ve gözümüz gibi bakacağız. Van'ın tarihi miraslarını koruyacağız. Ayrıca tarihi kültür varlığımız olan şeytan köprüsü ağır tonajlı araçların geçişine kapalıdır" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı: Bedelli için 474 bin kişi başvurdu, 125 bin yükümlü başvuruyu tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 474 bin 955 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının da 125 bin 344 olduğunu açıkladı.
Bakanlık ayrıca 41 bin 631 kişinin silah altına alınacağı ikinci celp döneminin sevk tarihleri ve birlik bilgilerini belirledi.
Bilgiler e-devlet üzerinden yayınlandı.
Ticaret Bakanlığı: Un ihracatına yurtiçinde fiyat istikrarı için kısıtlama getirildi
Ticaret Bakanlığı, un ihracatına kısıtlama getirdiğini duyurdu.
Kısıtlamanın gerekçesi “yurtiçi un fiyatlarında istikrar sağlamak, tüketicileri korumak ve spekülasyonun önüne geçmek” olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı fiyat istikrarının sağlanmasının ardından uygulamanın sona erdirileceğini yazdı.
Bakanlık Dahilde İşleme Rejimi kapsamında işlenen unların bu kısıtlamaya dahil olmadığını da belirtti.
Dahilde işleme rejimi, serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrasında elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanıyor.
29 ürün hakkında toplatma kararı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı piyasadaki 29 ürün hakkında toplatma kararı verdi.
Ürünlerin arasında elektrikli motorlar, saç kurutma makinaları, yangın söndürme tüpleri ve epilasyon cihazları da yer alıyor.
Bakanlık bu ürünlerden satın alanlar için “Toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Listeye bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.
TFF Başkanı Demirören: Özlenen Milli Takım’ın yolda olduğunu gördük
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, “Son maçlarımızda özlenen Millî Takım'ın yolda olduğunu gördük” dedi.
A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup mücadelesinde Rusya’yla oynayacağı maç öncesinde konuşan Demirören, “Eminim ki tribünlerimizde emsalsiz bir birlik ve beraberlik örneği sergileyeceğiz, millî ruhumuzun gücünü bir kez daha bütün dünyaya göstereceğiz” dedi ve ekledi:
Kırklareli Valiliği: Kentte şarbon tespitine rastlanmadı
Kırklareli Valiliği, kentte şarbon görüldüğü iddialarının doğru olmadığını belirterek, yapılan tetkiklerde herhangi bir şarbon tespitine rastlanılmadığını açıkladı:
"Van Gölü bizim, başka denizimiz yok"
Van'ın Erciş ilçesinde İzzet Şefkatoğlu atıyla birlikte, haftasonu göle ve gölün kıyısına atılan çöpleri topladı.
Şefkatoğlu, göl içindeki plastik parçası ve pet şişelere de ulaşmak için atıyla suya da girdi.
Kendilerine miras kalan doğanın gelecek nesillere aktarmanın bilinciyle hareket edilmesini isterken, yaptığı bu çalışmanın da herkesin görevi olduğunu söyledi.
Av yasağına rağmen ördeklerin avlanmasına da tepki gösteren Sefkatoğlu, "Van Gölü bizim, başka denizimiz yok" mesajını verdi.
Diyarbakır’da 14 yaşındaki çocuk düğün salonundan kurtarıldı
Diyarbakır’da 14 yaşında evlendirilmek istenen bir çocuk polis operasyonuyla düğün salonundan kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından gelin kıyafetleri içinde gözaltına alınan çocuğun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınacağını duyurdu.
Çocuğun annesi, babası ve damat da gözaltına alındı.
İstanbul'daki şimşekler böyle görüntülendi
İstanbul bugünkü yoğun yağış öncesinde dün gece de şimşek fırtınası yaşadı.
Gökyüzünü peş peşe aydınlatan şimşekler, DHA'dan Hüseyin Coşkun'un objektifine böyle yansıdı.
Adalet Bakanı Gül: Brunson savcısının görev değişikliği rutin bir değişiklik
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın iddianamesini hazırlayan savcının görev yerinin değişmesinin rutin bir işlem olduğunu söyledi.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, dün Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı’na görevlendirilmişti.
Bugün Ankara’daki Hakimevi’nde yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Gül
"Brunson davasının savcısı değil iddianameyi hazırlayan savcının görev yeri değişti” dedi ve ekledi:
“Bu rutin bir iş bölümüdür. Bunlar ihtiyaç halinde yapılan şeyler. İzmir Başsavcılığının yapmış olduğu tasarruftur. Yargı kişilerle değil, sistem üzerinden yürür.”
Gül, af tartışmaları hakkında ise “Bu konuda tutum belli. Söylenecek bir şey yok. Af konusunda Cumhurbaşkanımızın söylediğinden farklı bir durum yok" diye konuştu.
ESET: Döviz mesajlarıyla dolandırıcılık başladı
İnternet güvenliği şirketi ESET, Türkiye’de döviz mesajlarıyla dolandırıcılığın başladığını duyurdu.
ESET Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, “Tüm vatandaşlarımızın döviz ve para piyasalarındaki hareketliliği büyük dikkatle takip ettiği bu dönemde, kullanıcıların e-posta adreslerine ve SMS kutularına şöyle mesajlar gelmeye başladı: Tüm kart aidatınız geri ödenecek, döviz hesabınızın dökümü ektedir, adınıza şu kadar döviz alındı veya satıldı, döviz hesabı dökümünüz ektedir, büyük promosyon, hesabınıza ekstra puan” dedi ve bu mesajlarda ekli dosyaları açmaya çalışanların bilgisayarlarına virüs yüklendiğini veya kullanıcı bilgilerini girmeleri için sahte sitelere yönlendirildiğini söyledi.
Bazı durumlarda da bilgisayarlara fidye yazılım yüklendiğini belirten Tuğral, kullanıcılara şu tavsiyelerde bulundu:
Çaldıkları cep telefonunu beğenmeyip geri veren kapkaç zanlıları tutuklandı
Adana’da motosikletle kapkaç yapmakla suçlanan üç kişiden ikisi tutuklandı, bir kişi ise aranıyor.
Pazar günü Yüreğir ilçesi Serinevler mahallesinde gerçekleşen olayda bir motosiklet üzerinde kaldırımda yürüyen Gül Şimşek’e yaklaşarak çantasını ve telefonunu çalan üç kişi, bir süre sonra telefonu geri getirmişti.
Şimşek, ifadesinde zanlıların "Cep telefonun da çok kötüymüş, bunu geri al" dediğini söylemişti.
DHA’nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin yaptığı çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen, simitçi ve ayakkabı boyacısı kılığına giren ekipler tarafından da adresleri tespit edilen şüphelilerden ikisi yapılan baskın sonucu gözaltına alındı.
17 ve 20 yaşlarındaki şüpheliler pişman olduklarını belirtirken çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Bir diğer şüpheli ise aranıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Sarıyer’de sel riski var, hazırlıklı ve dikkatli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Sarıyer'de sel riski olduğunu belirterek, vatandaşları hazırlıklı ve dikkatli olmaları konusunda uyardı:
Uyarının ardından Sarıyer'de etkili olan yağış nedeniyle Çayırbaşı Tüneli kapandı.
İstanbul’da ruhsatsız olarak kan almakla suçlanan hacamatçıya polis baskını
İstanbul Avcılar’da ruhsatsız olarak hacamat yaptığı öne sürülen bir mekana dün akşam baskın düzenlendi.
Polisin İlçe Sağlık Müdürülüğü’yle birlikte düzenlediği baskında ruhsatsız hacamatçılık yapmakla suçlanan M.C. gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre mekanda bulunan hacamat ekipmanına el koyulurken apartman da Avcılar Zabıtası tarafından mühürlendi.
Hacamatta cilde kesikler atılarak üzerine kupa yerleştiriliyor ve vücuttan kan alınıyor. Bu uygulamanın “kandaki toksinleri aldığına” inananlar mevcut.
2014’te “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği” ile Sağlık Bakanlığı hacamatçılık, sülükçülük, homeopati gibi uygulamaları yapan kişilere izin belgesi ve sertifika vermeyi başlamıştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise bu uygulamaların resmileştirilmesine karşı çıkıyor. “Umut tacirliği ahlaki de hukuki de değildir” açıklamasında bulunan TTB, yönetmeliğin iptalini talep ediyor.
SGK tarafından “tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmeti” olarak görülen bu uygulamaların masrafları SGK tarafından karşılanmıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iki bakan yardımcısı atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Osman Dinçbaş ve Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevine atandı.
Osman Dinçbaş kimdir?
Dinçbaş, 1984’te Ernst & Young'ın İstanbul ofisinde denetim asistanı olarak göreve başlamış ardından şirketin ABD ofislerinde görev almıştı.
90’lı yılların sonunda Ernst & Young'ın İstanbul’daki yönetim danışmanlığı bölümünü kuran Dinçbaş, bu birimi iş süreçleri mimarisi ve risk yönetimi hizmetlerinde uzmanlaşmış bir hizmet dalına dönüştürdü.
Dinçbaş, 2002’de Ernst & Young Türkiye’nin operasyonlardan sorumlu yönetici (COO) pozisyonuna atandı, 2003’te ise Genel Müdür oldu.
2012’de kendi işini kurmak üzere Ernst & Young'dan ayrılan Dinçbaş, firmalara risk yönetimi danışmanlığı hizmeti veren Terra Bona Partners şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.
Nureddin Nebati kimdir?
26. dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden milletvcekili olarak görev yapan Nureddin Nebati, tekstil sektöründe yöneticilik ve akaryakıt istasyonu işletmeciliği yapmış bir isim.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı ve
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.
ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı kararnamesine göre ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün Atandı.
Prof. Aygün, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyordu.
Giresun soğumlu Aygün, 1989'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun oldu, yüksek lisansını 1992'de aynı üniversitede tamamladı.
Aygün doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı, 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006'da profesör unvanını aldı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan makam aracı tasarruf planı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil tüm kamu kuruluşlarından makam aracı envanterlerini talep ettiği belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, 14 Eylül’e kadar teslim edilmesi istenen envanter listeleri üzerinden makam aracı sayısında tasarrufa gidilmesi planlanıyor.
Gazetenin haberinde, “Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak. Albayrak’ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği belirtildi” deniyor.