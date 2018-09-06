Brunson’ın avukatı Halavurt: Savcının görevden alınması olumlu olabilir

Getty Images 6-7 Eylül 1955'te çekilen fotoğraflarla 2005 yılında İstanbul'da açılan bir sergi Türk milliyetçilerinin saldırısına uğramış, resimler duvardan indirilmiş ve yumurta fırlatılmıştı

Bugün 6-7 Eylül 1955’te İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde çok sayıda Hristiyan ve Yahudi ailenin, kilise, ev ve işyerlerine düzenlenen saldırının yıl dönümü.

Çok sayıda kişinin öldüğü saldırının yıl dönümünde HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “6-7 Eylül 1955 Pogromu’nda yaşananların faillerinin ortaya çıkarılması, can ve mal kayıplarının tespit edilmesi ve bu sayede geçmişle yüzleşme adına bir adım atılması amacıyla” TBMM’ye bir araştırma önergesi verdi.

“6-7 Eylül 1955 Pogromu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan ve hâlâ yüzleşilmemiş vahim olaylardan biridir. Resmi verilere göre, yalnızca İstanbul’da 73 kilise, 8 ayazma, 2 manastır, 3.584’ü Rumlara ait olmak üzere 5.538 ev ve işyeri yakılıp yıkılmış, yağmalanmıştır. Yine resmi kayıtlara göre 60 kadın tecavüze uğramıştır, birçok kişi öldürülmüştür” diyen Paylan, faillerin bugüne kadar korunduğunu ve terfi ettirildiğini söyleyerek verdiği araştırma önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“6-7 Eylül de bir Özel Harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı” diyen Sabri Yirmibeşoğlu, 6-7 Eylül Pogromu sırasında Seferberlik Tetkik Kurulu’nda görevlidir. Yıllar içerisinde kademe kademe yükseldiği bürokrasi basamakları, 1988-1990 yılları arasında MGK genel sekreterliğine ulaşmıştır. Pogromun fitilini ateşleyen Atatürk’ün Selanik’teki evine atılan bombanın faili Oktay Engin, Selanik Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciliğiyle başlayan kariyerinde 1992-93 yıllarında Nevşehir Valiliği koltuğunu dahi görmüştür.

“Üzerinden 63 yıl geçmesine rağmen Türkiye ne resmi olarak yaşananları kınamış ne de tazminat veya özür için bir adım atmıştır. 2015 yılında, Atina’da bulunan İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu’nun TBMM’ye bu yöndeki çağrısına da sessiz kalınmıştır.

“6-7 Eylül 1955’te yaşanan Pogrom’un faillerinin ortaya çıkarılması, yaşanan can ve mal kayıplarının tespit edilmesi, mağdur olan kişilerin ve/veya ailelerinin maddi ve manevi kayıplarının tazmin edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişle yüzleşme adına atacağı önemli bir adım olacaktır. Bu sebeple bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”

CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Gamze Akkuş İlgezdi de Twitter üzerinden yayınladıkları mesajlarla saldırıları kınadı.