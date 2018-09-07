Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gündemli üçlü zirve için İran'a hareket etti - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 7 Eylül 2018 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'nin görüşüleceği zirve için İran'a hareket etti

Canlı anlatım

time_stated_uk

Türkiye’nin Kilis'ten Suriye'ye asker sevkiyatı devam ediyor

kilis
DHA
KİLİS
DHA
KİLİS
DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye içinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile ele geçirdiği bölgelere geçtiğimiz haftalarda başladığı askeri sevkiyat devam ediyor.

DHA’nın haberine göre, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirdiği Suriye’nin Azez kentinin karşısında bulunan Kilis’e zırhlı araç ve personel sevk ediliyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen birlikler, güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye’ye geçiyor.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Erdoğan, üçlü İdlib zirvesi için İran'a hareket etti

ZIRVE
AFP

İran'ın başkenti Tahran'da Suriye ordusunun İdlib eyaletine yönelik beklenen operasyonunun ele alınacağı zirve bugün yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde İran'a hareket etti.

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan’ın İran ziyaretine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılıyor.

Zirvenin ana gündem maddesini Suriye ordusunun silahlı muhalif grupların ve cihatçı örgütlerin elinde kalan son yerlerden İdlib eyaletini geri almak için başlatacağı operasyon oluşturuyor.

Türkiye operasyona karşı çıkarken; Rusya ve İran, bunun Suriye’nin “terör örgütleriyle” mücadelesinde kritik önem taşıdığını söylüyor.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Türkiye'de 7 Eylül 2018 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön