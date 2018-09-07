Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gündemli üçlü zirve için İran'a hareket etti - Türkiye'de Bugün

DHA

DHA

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye içinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile ele geçirdiği bölgelere geçtiğimiz haftalarda başladığı askeri sevkiyat devam ediyor.

DHA’nın haberine göre, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirdiği Suriye’nin Azez kentinin karşısında bulunan Kilis’e zırhlı araç ve personel sevk ediliyor.

Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen birlikler, güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye’ye geçiyor.