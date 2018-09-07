Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib gündemli üçlü zirve için İran'a hareket etti - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 7 Eylül 2018 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'nin görüşüleceği zirve için İran'a hareket etti
Canlı anlatım
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Türkiye’nin Kilis'ten Suriye'ye asker sevkiyatı devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye içinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile ele geçirdiği bölgelere geçtiğimiz haftalarda başladığı askeri sevkiyat devam ediyor.
DHA’nın haberine göre, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile ele geçirdiği Suriye’nin Azez kentinin karşısında bulunan Kilis’e zırhlı araç ve personel sevk ediliyor.
Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen birlikler, güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye’ye geçiyor.
Erdoğan, üçlü İdlib zirvesi için İran'a hareket etti
İran'ın başkenti Tahran'da Suriye ordusunun İdlib eyaletine yönelik beklenen operasyonunun ele alınacağı zirve bugün yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere sabah saatlerinde İran'a hareket etti.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Erdoğan’ın İran ziyaretine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katılıyor.
Zirvenin ana gündem maddesini Suriye ordusunun silahlı muhalif grupların ve cihatçı örgütlerin elinde kalan son yerlerden İdlib eyaletini geri almak için başlatacağı operasyon oluşturuyor.
Türkiye operasyona karşı çıkarken; Rusya ve İran, bunun Suriye’nin “terör örgütleriyle” mücadelesinde kritik önem taşıdığını söylüyor.
Türkiye'de 7 Eylül 2018 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızdan aktarıyoruz.