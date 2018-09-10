Fethullah Gülen yapılanmasına üyelik gerekçesiyle 102 kişi hakkında gözaltı kararı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pazar günü sınırda görevli oldukları sırada Yunanistan’a geçen iki Türk askerinin iade edildiğini açıkladı.

Yunanistan dün Meriç’te Türkiye-Yunanistan sınırında iki Türk askerini gözaltına almıştı.

Bunun üzerine TSK şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir".