Fethullah Gülen yapılanmasına üyelik gerekçesiyle 102 kişi hakkında gözaltı kararı
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Özet
- Fethullah Gülen yapılanmasına üyelik şüphesiyle çoğu asker 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme kaydetti.
- TSK: Yunanistan sınırını geçen iki Türk askeri iade edildi.
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Hasankeyf'teki İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerine taşındı
Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki İmam Abdullah Zaviyesi Ilısu Barajı sularının altında kalmaması için yeni yerleşim alanına taşındı.
Daha önce de Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı yeni yerlerine taşınmıştı.
800 ton ağırlığındaki İmam Abdullah Zaviyesi 12’inci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilmiş, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılmıştı.
Tarihi eser 2.5 kilometre uzaklıktaki arkeoparka yerleştirildi.
Çiftlikbank soruşturmasında yeni tutuklama
Çiftlikbank soruşturması kapsamında saadet zinciri olarak bilinen sistemin finans müdürü olduğu ileri sürülen Koray Hasgül tutuklandı.
DHA'nın haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koray Hasgül hakkında yakalama kararı bulunuyordu.
Hasgül, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılıkla" suçlanıyor.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Hasgül'ün tutuklanmasına karar verdi.
Çiftlikbank onbinlerce kişiyi nasıl dolandırdı?
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TSK: Yunanistan sınırını geçen askerler iade edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pazar günü sınırda görevli oldukları sırada Yunanistan’a geçen iki Türk askerinin iade edildiğini açıkladı.
Yunanistan dün Meriç’te Türkiye-Yunanistan sınırında iki Türk askerini gözaltına almıştı.
Bunun üzerine TSK şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz Yunan Makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir".
Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 5.2 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme kaydetti. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.
2. çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı. İhracat yüzde 4,5 büyürken, ithalattaki büyüme yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.
Fethullah Gülen yapılanmasına üyelik gerekçesiyle 102 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul ve Ankara başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı yürütülen soruşturmalarda toplamda 84'ü asker 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle 71’i ordu mensubu 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde Gülen üyelerini belirlemek için yürüttüğü soruşturma kapsamında 3’ü muvazzaf 13 binbaşı hakkında gözaltı kararı verdi.
DHA’nın haberine göre görevinden ihraç edilen Albay E.G. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaparken gözaltına alındı.
İstanbul’da 11 Cumhuriyet savcısının katıldığı operasyonda 48’i asker toplam 56 kişi gözaltına alındı.