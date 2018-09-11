Erdoğan WSJ gazetesi için makale kaleme aldı: Dünya Esad'ı durdurmalı
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib köprüden önceki son çıkıştır.
- İran sınırında patlama: 5 asker yaralı
- İstanbul'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
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Pendik’teki bir okulda nişanlısını rehin alan kişi tutuklandı
Pendik'te bir okulda nişanlısını dün rehin alan kişi bugün tutuklandı.
Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan nişanlısını rehin alan silahlı kişinin uzman çavuş olduğu ileri sürülmüştü.
19 yaşındaki nişanlısını bıçak zoruyla rehin alan kişi "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Şahıs nişanlısını rehin aldıktan sonra teslim olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.
İstanbul’da IŞİD’e operasyon: 7 gözaltı
İstanbul’da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda IŞİD soruşturmalarında tutuklanan kişilerin ailelerine yardım eden, cezaevinden çıkan şüpheliler için sahte kimlik temin etmeye çalışan ve Sultanbeyli’de bazı mescitlerde maddi yardım topladıkları iddia edilen kişiler hedeflendi.
Yetkililer şüphelilerin yakalanmamak için sık sık cep telefonu değiştirdiği ve takip etmenin mümkün olmadığı internet tabanlı uygulamalar üzerinden irtibat halinde oldukları bildirildi.
İran sınırında patlama: 5 asker yaralı
Iğdır’ın Aralık ilçesinde Ağrı Dağı eteklerinde yapımı devam eden sınır duvar hattında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.
DHA’nın haberine göre duvar hattında devriye gezen askeri aracın geçişi sırasında önceden PKK tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Araç içindeki 5 asker Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Dünya Esad’ı durdurmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’deki Wall Street Journal gazetesi için yazdığı makalede dünyayı Suriyeli lideri Beşar Esad’a karşı hareket etmeye çağırdı.
Erdoğan makalesinde "İdlib'e yönelik saldırı ufukta gözükürken uluslararası toplum sorumluluğunun farkında olmalı. Pasif kalmanın bedeli büyük olur. Suriye halkını Beşar Esad'ın merhametine terk edemeyiz" dedi.
Erdoğan makalede "İdlib, köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve ABD şimdi harekete geçmede başarısız olursa sadece masum Suriyeliler değil, tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. Türkiye yanı başındaki katliamı durdurabilmek için tüm gücüyle elinden geleni yapmıştır. Başarılı olduğumuzdan emin olmak için dünyanın kalanı da dar kişisel çıkarları bir kenara koymalı ve bunları siyasi çözüme yöneltmelidir…
Kimyasal saldırılara odaklanan ABD'nin, ölümler arasında keyfi hiyerarşi gözetmeyi reddetmesi gerekir. Konvansiyonel silahlar çok daha fazla ölümden sorumludur fakat yanı başımızdaki katliamı durdurma sorumluluğu sadece Batı'ya düşmemektedir. Astana sürecindeki ortaklarımız Rusya ve İran da bu insani felaketi durdurmada aynı şekilde sorumludur" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı “Masum insanlar terörle mücadele adına kurban edilmemelidir. Bu, sadece aşırılıkçı ve terörizme yeni imkanlar doğuracaktır. DEAŞ'ın ortaya çıkışı, Suriye'de olanların bir sonucuydu, sebebi değil" dedi.