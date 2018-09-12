Türkiye'de bugün- Varlık Fonu'nun Başkanı Erdoğan, Vekili Berat Albayrak
Özet
- Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Vekilliğine ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak getirildi.
- Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.
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Antalya- Kumluca açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.
Varlık Fonu'nun Başkanı Erdoğan, Başkan Vekili Berat Albayrak
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu ve Genel Müdür atamaları da açıklandı.
Başkan Vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atanırken, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez diğer yönetim kurulu üyeleri oldu.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Genel Müdürlüğüne ise Zafer Sönmez getirildi.