Erdoğan Merkez Bankası kararı öncesi 'Bu yüksek faizleri düşürelim' dedi, TL değer kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Ankara'da yaptığı konuşmada, "Faiz denilen sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız. Bu yüksek faizleri düşürelim diyorum" dedi. Dolar/TL kuru 6,50'yi aştı. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yüksek faizleri düşürelim' diyorum
- Dolar/TL kuru 6,50'yi aştı
- Her tür menkul ve gayrimenkul sözleşmesinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden belirlenemeyecek
Canlı anlatım
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Dolar/TL kuru Erdoğan'ın faiz hakkındaki açıklamalarının ardından 6,50'nin üzerine çıktı
TCMB'nin 14:00'da açıklayacağı faiz kararının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamalarda bulunması Dolar/TL kurunun 6,50'nin üzerine çıkmasına neden oldu.
Kur 6,35 seviyelerinden işlem görürken dolar TL'ye karşı günlük yükselişini yüzde 2,5'e taşıyarak yükseldi.
Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Piyasalar ise TCMB'den faiz artışı bekliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Kurulu'nda konuşuyor.
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yaptığı uyarıda öğle saatlerinden sonra İstanbul'da görülecek sağanak yağışın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.
Gözler üç merkez bankasında: Dolar/TL, TCMB kararını bekliyor
Bugün Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları açıklanacak.
AMB ve BOE'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken piyasalar, TCMB'nin alacağı kararı merakla bekliyor.
Reuters'ın 11 kurum ile yaptığı ankete göre 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda faizlerin artırılması bekleniyor, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor.
Dolar/TL kuru 6,38 seviyesinde yüzde 1'den az bir değer artışıyla işlem görüyor.
Kur ve borsanın TCMB'den gelecek karara göre hareket etmesi bekleniyor.
Döviz ile kira sözleşmesi yapılamayacak
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bundan sonra Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.
"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a göre kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.
Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.