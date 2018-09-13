Erdoğan Merkez Bankası kararı öncesi 'Bu yüksek faizleri düşürelim' dedi, TL değer kaybetti

Bugün Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları açıklanacak.

AMB ve BOE'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken piyasalar, TCMB'nin alacağı kararı merakla bekliyor.

Reuters'ın 11 kurum ile yaptığı ankete göre 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda faizlerin artırılması bekleniyor, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor.

Dolar/TL kuru 6,38 seviyesinde yüzde 1'den az bir değer artışıyla işlem görüyor.

Kur ve borsanın TCMB'den gelecek karara göre hareket etmesi bekleniyor.