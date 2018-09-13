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Erdoğan Merkez Bankası kararı öncesi 'Bu yüksek faizleri düşürelim' dedi, TL değer kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Ankara'da yaptığı konuşmada, "Faiz denilen sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız. Bu yüksek faizleri düşürelim diyorum" dedi. Dolar/TL kuru 6,50'yi aştı. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yüksek faizleri düşürelim' diyorum
  2. Dolar/TL kuru 6,50'yi aştı
  3. Her tür menkul ve gayrimenkul sözleşmesinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden belirlenemeyecek

Canlı anlatım

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Dolar/TL kuru Erdoğan'ın faiz hakkındaki açıklamalarının ardından 6,50'nin üzerine çıktı

TCMB'nin 14:00'da açıklayacağı faiz kararının öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizle ilgili açıklamalarda bulunması Dolar/TL kurunun 6,50'nin üzerine çıkmasına neden oldu.

Kur 6,35 seviyelerinden işlem görürken dolar TL'ye karşı günlük yükselişini yüzde 2,5'e taşıyarak yükseldi.

Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada faizlerin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Piyasalar ise TCMB'den faiz artışı bekliyor.

TL
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Erdoğan: Sorunları serbest ekonomi dışına çıkmadan çözüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Otel'de düzenlenen TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan
BBC

Türkiye her zaman tercihini demokrasiden kullanmış bir ülkedir. Serbest seçimlerimizde tereddüde meydan vermeyecek şekilde bunu gösterdik. 24 Haziran seçimlerinde ülkemiz kendilerini yönetecek cumhurbaşkanını ve temsil edecek milletvekillerini seçmiştir.

Karşılaştığımız sorunları serbest piyasa dışına asla çıkmadan çözmenin mücadelesini vermeye çalışıyoruz. Kimi ülkelerin serbest piyasa ekonomisine uymadan sorunlarını nasıl çözdüğünü de gayet iyi biliyoruz. Ülkemize yönelik gizli ve açık saldırıların ne demokrasimizdeki eksiklerle ne de ekonomimizle bir ilgisi olmadığını biliyoruz. Bu sürecin en büyük belirleyicisi küresel ekonomik tercihlerin değişmesinden kaynaklanmıştır.

Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. Dün akşam imzaladım ve resmi gazetede yayımlandı ve şu anda hayata geçiyor. Kamu tarafında ciddi bir tasarrufa gidiyoruz. Geniş bir tasarruf tedbirini hayata geçiyoruz. Kamudaki araçları hem sayı hem nitelik olarak sınırlandırıyoruz. Personel alımında da dikkatli davranıyoruz.

Faiz konusundaki hassasiyetim aynıdır. Merkez Bankası bağımsızdır ya, kendi kararını kendisi alır. Ama bunun dışında özel sektöre ait bankalar var, bu bankalar neye göre hareket ediyor? Onlar da Merkez Bankası’nın kararına göre 50’lere varan faiz uygulaması var. Reel sektördeki yatırımcı yatırımlarını neye göre yapacak? Veyahut yeni bir yatırıma başlayabilir mi? Faiz denilen sömürü aracını kullanmaya asla aracı olamayız, vesile olamayız.

Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin, enflasyon o akışta kendi oluşur. Enflasyon oranını bankalar belirler mi, soruyorum? Merkez Bankası’nın bugüne kadar enflasyon oranlarını tutturduğunu hiç görmedim. Tahminler tutmadığı için bakarsınız enflasyon oranlarını yeniden revize edersin, 16 yıldır bu işin içindeyiz. Bu yüksek faizleri düşürelim diyorum ben de.

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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yaptığı uyarıda öğle saatlerinden sonra İstanbul'da görülecek sağanak yağışın akşam saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul’da yerel olarak görüleceği tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini arttırması ve yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağmur
AFP

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Gözler üç merkez bankasında: Dolar/TL, TCMB kararını bekliyor

Bugün Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası (BOE) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları açıklanacak.

AMB ve BOE'nin faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken piyasalar, TCMB'nin alacağı kararı merakla bekliyor.

Reuters'ın 11 kurum ile yaptığı ankete göre 200 ile 725 baz puan arasında değişen bir oranda faizlerin artırılması bekleniyor, beklentilerin yoğunlaştığı bir oran bulunmuyor.

Dolar/TL kuru 6,38 seviyesinde yüzde 1'den az bir değer artışıyla işlem görüyor.

Kur ve borsanın TCMB'den gelecek karara göre hareket etmesi bekleniyor.

Eyro/TL
Getty Images

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Döviz ile kira sözleşmesi yapılamayacak

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bundan sonra Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecek.

"Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"a göre kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek.

Kararda, bu hükümlerin Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütüleceği belirtildi.

Kira sözleşme
RESMİ GAZETE

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