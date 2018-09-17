Akın Robot Fabrikası

Kılıçdaroğlu: CHP İş Bankası'nın ortağı değil, Atatürk'ün hisselerinin temsilcisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik açıklamasının ardından İş Bankası hisseleri güne yüzde 4 kayıpla başladı. Banka bir açıklama yayımlayarak hisselerin Atatürk'ün vasiyetine uygun bir şekilde devredildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kenan Evren de aynı yolu denemişti" dedi.

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Özet

  1. CHP ve İş Bankası'ndan Erdoğan'a yanıt: CHP Atatürk'ün vasiyetine göre hisselerinin temsilcisi
  2. Haziran’da işsizlik sabit kaldı, genç işsizliği azaldı
  3. Temmuz’da sanayi üretimi arttı, en büyük artış yüksek teknolojide

Canlı anlatım

Yazan Onur Erem

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sikorsky helikopterini satışa çıkardı

Helikopter
dha

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sikorsky S-76B tipi helikopterini açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A,Ş’ye ait olan 30 yaşındaki Sikorsky S-76B tipi helikopterini satışa çıkardı.

DHA’ya göre Atatürk Havalimanı’nda THY Teknik A.Ş’ye tahsisli olan hangarda bulunan TC-HKN kuyruk tescilli helikopterin satışıyla ilgili ihaleye çıkıldı.

Esenler’de genel müdürlük binasında 18 Ekim’deki ihale kapalı zarfla teklif alma ve daha sonra açık artırma usulü ile yapılacak. Açık artırma ihaleye en yüksek teklifi veren 5 istekliden (istekli sayısı yeterli değilse daha az istekliden) en düşük teklif sahibinden başlamak üzere açık artırma usulü ile teklif alma şeklinde yapılacağı belirtildi.

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Antalya’da orman yangını: Seralara doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor

yangın
dha

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu sabah orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, Mavikent Mahallesi Yenicepınar yakınlarında 11.00 civarında yangın geniş bir alana yayıldı.

Rüzgarın etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına 2 helikopter ve 1 amfibik uçakla müdahale ediliyor.

Arazöz ve dozerle ulaşımının sağlanamadığı bölgeye ekipler yaya olarak ulaşmaya çalışıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 10’u asker 22 kişi hakkında gözaltı kararı

polis
Getty Images

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda altısı muvazzaf 10 asker ile 12 “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı verdi.

DHA’ya göre şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

Yakalama kararı çıkarılanlar arasında bir yarbay, iki binbaşı, üç yüzbaşı ve dört astsubay olduğu belirtiliyor.

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TBMM Başkanı Yıldırım: Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sistemi geçerli olamaz

Binali Yildirim
Getty Images

Bugün eğitim öğretim yılının başlangıcında bir okulu ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ahlak üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmadığını söyledi:

Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz.

Yıldırım, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz” dedi ve ekledi:

Eğer çocuk ve gençlerimizi daha iyi yetiştirirsek, kendimize inanırsak, güvenirsek, sesimizi dünyaya daha gür bir şekilde ulaştırırız. Başarmanın şartı inanmaktır. Bizler inanıyoruz, o halde başaracağız. Unutmayın, sadece vazgeçenler kaybeder. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, mutlaka başaracağız.

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CHP ve İş Bankası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İş Bankası
Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine’ye geçmesi gerektiğine yönelik açıklamasının ardından hem İş Bankası hem CHP’den açıklama geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İş Bankası’nın ortağı olmadıklarını ve para da almadıklarını söyledi:

Biz İş Bankası'nın ortağı değiliz. Sadece Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz. Oradaki kazanç Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na gidiyor. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Atatürk'ün hisselerini hazineye devretmişlerdi. Sonra biz dava açtık ve bu davayı kazandık. Bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması gerekmektedir. İş Bankası yönetimindeki arkadaşlar bankacılık işlerine karışmazlar, sadece Atatürk'ün hisselerini temsil ederler. Erdoğan neden böyle bir karar almaya çalışıyor anlamıyorum. Acaba onu da mı Varlık Fonu'na devredecek?

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumlarının ardından hisseleri güne yüzde 4 düşüşle başlayan İş Bankası ise hisselerin Atatürk’ün vasiyetnamesine uygun bir şekilde CHP’ye devredildiğini söylediği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye İş Bankası, sermaye yapısı gereğince Atatürk hisselerini temsilen Yönetim Kurulu'nda bulunan üyelerin kim olduğu ya da kim tarafından aday gösterildiğinden bağımsız olarak, olağan ticari faaliyetlerini tarihi boyunca olduğu gibi kanunlara, mevzuata, ticari prensipler ve kuruluş misyonuna uygun olarak devam ettirmektedir. İş Bankası siyaset malzemesi yapılamayacak önemde bir kuruluş olup, özellikle ülkemizin yoğun ve hassas gündemi içinde tüm değerlendirmelerin bu önem çerçevesinde yapılması milli menfaat meselesidir.

İş Bankası

Erdoğan Pazar günü uçağında gazetecilere CHP’nin televizyon kanalı satın aldığına yönelik iddialar hakkında konuşurken şunları söylemişti:

Partili birinin televizyonu da olabilir. Bunlar önemli değil. Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer. Öyle mi? Vakıfbank’ta da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ciddi bir hissesi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu hissesini genel müdürlüğe aktarmak için gerekli talimatı verdik. Oradan gelecek gelir vakıf yatırımlarında kullanılsın. Zaten haram. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün haramla ne alakası olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Temmuz’da sanayi üretimi arttı, en büyük artış yüksek teknolojide

Konya'daki Akın robot fabrikası
Getty Images

Sanayi üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir önceki aya göre de yüzde 3,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir önceki aya göre üretimin gerilediği tek sektör madencilik ve taşocakçılığı oldu.

İmalat sanatı, ara malı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları gibi sektörlerde üretim endeksi artarken en büyük artış da yüksek teknolojide yaşandı.

Yüksek teknoloji ürünleri endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1, bir önceki aya göre de yüzde 10,8 arttı.

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Haziran’da işsizlik sabit kaldı, genç işsizliği azaldı

İşçi
Getty Images

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2018 işsizlik verilerini açıkladı.

İşsizlik oranı yüzde 10,2 ile bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalırken genç işsizliği oranı yüzde 20,6’dan 19,4’e düştü.

Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş arası gençlerin oranı yüzde 24’ten 24’3’e yükseldi.

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,1 olarak açıklanırken işgücüne katılma oranı yüzde 53,8, istihdam oranı yüzde 48,4 oldu.

İşsizlik mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre de yüzde 10,9 oldu.

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