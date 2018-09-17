Kılıçdaroğlu: CHP İş Bankası'nın ortağı değil, Atatürk'ün hisselerinin temsilcisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devrine yönelik açıklamasının ardından İş Bankası hisseleri güne yüzde 4 kayıpla başladı. Banka bir açıklama yayımlayarak hisselerin Atatürk'ün vasiyetine uygun bir şekilde devredildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Kenan Evren de aynı yolu denemişti" dedi.
Özet
- CHP ve İş Bankası'ndan Erdoğan'a yanıt: CHP Atatürk'ün vasiyetine göre hisselerinin temsilcisi
- Haziran’da işsizlik sabit kaldı, genç işsizliği azaldı
- Temmuz’da sanayi üretimi arttı, en büyük artış yüksek teknolojide
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sikorsky helikopterini satışa çıkardı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sikorsky S-76B tipi helikopterini açık artırma yöntemi ile satışa çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulan Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A,Ş’ye ait olan 30 yaşındaki Sikorsky S-76B tipi helikopterini satışa çıkardı.
DHA’ya göre Atatürk Havalimanı’nda THY Teknik A.Ş’ye tahsisli olan hangarda bulunan TC-HKN kuyruk tescilli helikopterin satışıyla ilgili ihaleye çıkıldı.
Esenler’de genel müdürlük binasında 18 Ekim’deki ihale kapalı zarfla teklif alma ve daha sonra açık artırma usulü ile yapılacak. Açık artırma ihaleye en yüksek teklifi veren 5 istekliden (istekli sayısı yeterli değilse daha az istekliden) en düşük teklif sahibinden başlamak üzere açık artırma usulü ile teklif alma şeklinde yapılacağı belirtildi.
Antalya’da orman yangını: Seralara doğru ilerleyen yangına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu sabah orman yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle, Mavikent Mahallesi Yenicepınar yakınlarında 11.00 civarında yangın geniş bir alana yayıldı.
Rüzgarın etkisiyle seraların bulunduğu alana doğru ilerleyen yangına 2 helikopter ve 1 amfibik uçakla müdahale ediliyor.
Arazöz ve dozerle ulaşımının sağlanamadığı bölgeye ekipler yaya olarak ulaşmaya çalışıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 10’u asker 22 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda altısı muvazzaf 10 asker ile 12 “mahrem imam” hakkında gözaltı kararı verdi.
DHA’ya göre şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.
Yakalama kararı çıkarılanlar arasında bir yarbay, iki binbaşı, üç yüzbaşı ve dört astsubay olduğu belirtiliyor.
TBMM Başkanı Yıldırım: Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sistemi geçerli olamaz
Bugün eğitim öğretim yılının başlangıcında bir okulu ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ahlak üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmadığını söyledi:
Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz.
Yıldırım, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz” dedi ve ekledi:
Eğer çocuk ve gençlerimizi daha iyi yetiştirirsek, kendimize inanırsak, güvenirsek, sesimizi dünyaya daha gür bir şekilde ulaştırırız. Başarmanın şartı inanmaktır. Bizler inanıyoruz, o halde başaracağız. Unutmayın, sadece vazgeçenler kaybeder. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, mutlaka başaracağız.
CHP ve İş Bankası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı İş Bankası’ndaki CHP hisseleri Hazine’ye geçmesi gerektiğine yönelik açıklamasının ardından hem İş Bankası hem CHP’den açıklama geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İş Bankası’nın ortağı olmadıklarını ve para da almadıklarını söyledi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yorumlarının ardından hisseleri güne yüzde 4 düşüşle başlayan İş Bankası ise hisselerin Atatürk’ün vasiyetnamesine uygun bir şekilde CHP’ye devredildiğini söylediği yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan Pazar günü uçağında gazetecilere CHP’nin televizyon kanalı satın aldığına yönelik iddialar hakkında konuşurken şunları söylemişti:
Temmuz’da sanayi üretimi arttı, en büyük artış yüksek teknolojide
Sanayi üretimi Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, bir önceki aya göre de yüzde 3,5 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir önceki aya göre üretimin gerilediği tek sektör madencilik ve taşocakçılığı oldu.
İmalat sanatı, ara malı, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları gibi sektörlerde üretim endeksi artarken en büyük artış da yüksek teknolojide yaşandı.
Yüksek teknoloji ürünleri endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1, bir önceki aya göre de yüzde 10,8 arttı.
Haziran’da işsizlik sabit kaldı, genç işsizliği azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2018 işsizlik verilerini açıkladı.
İşsizlik oranı yüzde 10,2 ile bir önceki yılın aynı ayına göre sabit kalırken genç işsizliği oranı yüzde 20,6’dan 19,4’e düştü.
Aynı dönemde ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş arası gençlerin oranı yüzde 24’ten 24’3’e yükseldi.
Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 12,1 olarak açıklanırken işgücüne katılma oranı yüzde 53,8, istihdam oranı yüzde 48,4 oldu.
İşsizlik mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre de yüzde 10,9 oldu.