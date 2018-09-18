Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı

Kısa vadeli ödemelerimizde yaşanan güçlükleri bertaraf etmek, ticari faaliyetlerimizi korumak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve diğer iş ortaklarımızın bu zorlu süreçten daha da olumsuz etkilenmesini önlemek amacı ile konkordato başvurusu yapma kararı almış bulunmaktayız.”