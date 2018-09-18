Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı
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Özet
- Yeşil Kundura'nın konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi
- Muharrem İnce'nin seçim kampanyası döneminde yaptığı 'apolet' konuşması hakkında soruşturma başlatıldı
- Ticaret Bakanlığı'nın yeni etiket yönetmeliği ile Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketleri kullanılacak logolarla ayrıştırılacak
- Dövize bağlı sözleşme yasağında istisnalar belirlendi, döviz cinsi girdi maliyetleri değerlendirmeye alınacak
- Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,3634; Euro/TL - 7,4559; Sterlin/TL - 8,3867
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Yeşil Kundura'dan konkordato başvurusu
Türkiye'nin en eski ayakkabı üreticilerinden Yeşil Kundura'nın konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, şirket hakkında dün karar veren mahkeme Yeşil Kundura'yı hacizlere karşı korumaya aldı ve şirketin denetimi için de iki konkordato komiseri görevlendirdi.
Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı konkordato ilanına gerekçe olarak şu nedenleri sıraladı:
Son dönemde, ülkemizde yaşanan; yüksek faizlerin uzun vadeli yatırımlara imkan vermemesi
TL’de yaşanan değer kaybı neticesinde satışların giderek azalması
İthal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi.
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