Yeşil Kundura konkordato başvurusu yaptı

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Özet

  1. Yeşil Kundura'nın konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi
  2. Muharrem İnce'nin seçim kampanyası döneminde yaptığı 'apolet' konuşması hakkında soruşturma başlatıldı
  3. Ticaret Bakanlığı'nın yeni etiket yönetmeliği ile Türkiye'de üretilen ürünlerin etiketleri kullanılacak logolarla ayrıştırılacak
  4. Dövize bağlı sözleşme yasağında istisnalar belirlendi, döviz cinsi girdi maliyetleri değerlendirmeye alınacak
  5. Piyasalarda açılışlar: Dolar/TL - 6,3634; Euro/TL - 7,4559; Sterlin/TL - 8,3867

Canlı anlatım

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Yeşil Kundura'dan konkordato başvurusu

Yeşil Kundura
YEŞİL KUNDURA

Türkiye'nin en eski ayakkabı üreticilerinden Yeşil Kundura'nın konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, şirket hakkında dün karar veren mahkeme Yeşil Kundura'yı hacizlere karşı korumaya aldı ve şirketin denetimi için de iki konkordato komiseri görevlendirdi.

Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı konkordato ilanına gerekçe olarak şu nedenleri sıraladı:

Son dönemde, ülkemizde yaşanan; yüksek faizlerin uzun vadeli yatırımlara imkan vermemesi

TL’de yaşanan değer kaybı neticesinde satışların giderek azalması

İthal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi.

"

Kısa vadeli ödemelerimizde yaşanan güçlükleri bertaraf etmek, ticari faaliyetlerimizi korumak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve diğer iş ortaklarımızın bu zorlu süreçten daha da olumsuz etkilenmesini önlemek amacı ile konkordato başvurusu yapma kararı almış bulunmaktayız.”

Hüseyin KızanlıklıYeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı

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