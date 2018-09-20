Bahçeli: Erdoğan'ın uçağı kabul etmemesi gerekirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını, Ankara ve İzmir konusundaki yol haritasının ise görüşmelerle netleşeceğini söyledi. Bahçeli, Katar Emirinin uçak hibe etmesine yönelik eleştiriler için de "Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programını açıkladı
- Albayrak: 2019'da 60 milyar TL tasarruf edecek, 2021'de enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz
- Bahçeli: İstanbul'da aday çıkarmayacağız, Erdoğan'ın uçağı kabul etmemesi gerekirdi
- Demir-çelik ürünlerinin ithalatına koruma amaçlı 200 gün süreyle yüzde 25 geçici gümrük vergisi getirildi
- 3. Havalimanı inşaatının ana üstlenici firması İGA: İşçileri galeyana getirerek eyleme katılmaları için baskı yapıldı
Canlı anlatım
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Merkez Bankası'nın döviz rezervi azaldı, altın rezervi yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 178 milyon dolar azalarak 87 milyar 575 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 252 milyon dolar azalışla 68 milyar 921 milyon dolara indi.
Altın rezervleri ise 74 milyon dolar artarak 18 milyar 654 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 178 milyon dolar düştü.
İnce: Piyasalar kötü yönetimin damadının anlattıklarını satın almadı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomi planını Twitter hesabından eleştirdi.
İnce "Bugün kötü yönetimin damadı Orta Vadeli Planı açıkladı, piyasalar anlatılanları satın almamış görünüyor, zira borsa düşerken döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor." dedi.
'Her yeni program açıklandığında finansal istikrarımız bozuluyor'
İnce "kötü yönetim, hukuk sistemini tahrip etmenin, uluslararası ilişkilerimizi rayından çıkararak ve devlet kurumlarını liyakatten uzak yandaş istihdam alanına dönüştürmenin bedelini, süslü laflar seçerek açıkladığı ekonomik programa ikna edemeyerek ödediğini" savundu.
"Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta ve sonuç hayat pahalılığı, işsizlik ve iflaslar olarak memleketi inim inim inletmektedir."diyen Muharrem İnce "Sorun, Kötü Yönetimin bütün uygulamalarıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomimize olan güvenin yitirilmesine yol açmasında yatmaktadır. Güveni kaybettirmiş olanlardan çare beklemenin beyhude olduğunu bir kez daha görüyoruz." diye konuştu.
Galatasaray Adası için mahkeme kararı: Üst kullanım hakkı Galatasaray Kulubü'nün, mülkiyeti Hazine'nin
İstanbul Boğazı'nın tek adası Kuruçeşme Adası'nın sahibinin kim olduğuyla ilgili mahkeme kararı alındı.
Galatasaray Adası olarak da bilinen adanın miras yoluyla sahipleri olduğunu iddia eden 5 ismin Maliye Hazinesi'ne karşı açtığı tazminat davasını mahkeme 'aktif taraf sıfatı yokluğu' gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin bu kararıyla üst kullanım hakkı Galatasaray Kulübü'nde olan adanın sahibinin Maliye Hazinesi olduğu tescillendi.
Bahçeli: Yerel seçimde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimde İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.
İstanbul'da AKP adayına destek vereceklerini, vurgulayan Bahçeli Ankara ve İzmir konusundaki yol haritasının ise görüşmelerle netleşeceğini bildirdi. MHP lideri, genel af teklifini de 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunacaklarını söyledi.
Devlet Bahçeli, "Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? MHP İstanbul'da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var" dedi.
'Rekabet ittifakı zedelemez'
Bahçeli, MHP'nin ve AKP'nin ikisinin de güçlü olduğu illerde aynı anda aday çıkarmanın ittifakı etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise, "Rekabet ittifakı zedelemez. Bu bir seçimdir. Bizim çıkardığımız yerlerde onlar da çıkarabilir. Hadi gelin burada beraber bir aday etrafında bütünleşelim denilebilir... Efendim, 'ittifak sallanıyor' yazmış gazeteler. İttifak mısır püsküllü değil ki en ufak bir rüzgârda sallansın. Yel kayadan bir şey almaz" diye konuştu.
'Erdoğan'ın uçağı kabul etmemesi gerekirdi'
Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine başlayan CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri polemiği konusunda da "CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28'i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir. Bunun için CHP'den izin almalarına gerek yok değişik yöntemlerle yapılabilir" şeklinde konuştu.
Bahçeli, Katar Emirinin uçak hibe etmesine yönelik eleştiriler için de Türkiye Cumhuriyeti devleti hediye, hibe kabul etmez. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi" dedi.
Ekonomi uzmanlarından Yeni Ekonomik Program'a ilk tepkiler
Gelişmekte olan piyasalar uzmanı Timothy Ash Orta Vadeli Program'daki hedeflerin genel olarak güvenilir ve gerçekçi olduğunu" söyledi. Ancak Ash, asıl önemli mesele olarak gördüğü bankaların takipteki kredileri konusunda atılacak adımlar konusunda hakkında daha fazla ayrıntı görmek ve BDDK'dan gelecek açıklamalara odaklanmak gerektiğini vurguladı.
Albayrak: 60 milyar tasarruf yapılacak, 16 milyar TL'lik gelir arttırıcı önlemler alınacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı yöntemler getirileceğini söyledi. Albayrak "Kamu için birçok yapısal reformu geliştirecek ve mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını sağlayacak. Toplamda 59.9 milyar TL harcama ve 16 milyar TL'si gelir artırıcı yöntemlerden oluşuyor." dedi.
Yeni Ekonomi Programı'nda açıklanan hedefler
Albayrak: 2021'e dek enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz, 2 milyon yeni istihdam yaratacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nı açıklıyor.
Berat Albayrak yeni programın dengelenme, disiplin ve değişim şeklinde üçlü bir sacayağı üzerine kurulu olacağını söyledi.
Albayrak, "Türkiye, 2002-2013 yılları arasında ekonomide bir başarı hikayesi yazmış ve tüm dünyanın takdirini kazanmış bir oyuncudur. Şimdi, önümüzdeki 3 yıllık ekonomi programımızı yazarken ana motivasyon kaynağımız yeni bir başarı hikayesi yazma hedefimizdir" dedi.
Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle
Albayrak'ın açıklayacağı Orta Vadeli Program "Yeni Ekonomi Programı" adıyla hazırlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Orta Vadeli Program'ın "Yeni Ekonomi Programı" adıyla hazırlandığı bildirildi.
NTV televizyonunun haberine göre yeni program üç yıllık olacak ve 2019-2012 yılları arasında geçerli olacak.
Programın ana mesajlarıysa dengelenme, disiplin ve değişim olarak belirlendi.
Bakan Albayrak, programın açıklanması öncesinde dün iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.
Bakan Albayrak, Twitter’daki hesabından duyurduğu görüşmeler çerçevesinde,DEİK, TUSİAD ve MÜSİAD üyeleriyle buluşmuş ve "Ekonomimiz için hayata geçireceğimiz politikaları ortak akılla ortaya koyacağımızı açıklamıştık" demişti.
Tüketici güveni %13,2 ile rekor düzeyde gerileyerek 3 yılın en düşük seviyesine indi
TÜİK’in açıkladığı tüketici güven endeksi Eylül ayında son 3 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 59,3 değerini aldı.
Endekste 100’ün altındaki seviyeler tüketici güveninde bozulmaya işaret ediyor. Endeks 100 seviyesinin ne kadar altında kalırsa, tüketici güveninin o derece olumsuz olduğu sinyalini veriyor.
Eylül’de tüketici güven endeksindeki aylık bazda düşüş de yüzde 13,2 ile tarihin en sert düşüşü olarak kayda geçti.
MEB'den liseler için yeni yaş düzenlemesi: 22 yaş üzerinde öğrenci olmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı, liseler için yeni yaş düzenlemelerini açıkladı.
Yeni düzenlemeler kapsamında 18 yaş üzerindeki öğrenciler de liseye kayıt yaptırabilecek. Ancak 22 yaşına kadar mezun olamayan öğrencilerin kayıtları silinecek.
22 yaşını aşmasına rağmen liseden mezun olamayanlar, açık liselere yönlendirilecek.
14 yaşındaki öğrencilerle 22 yaş üzeri öğrencilerin aynı sınıflarda okumasının pedagojik sorunlara yol açtığı ifade edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yeni bir düzenlemeye gitme kararı almıştı.
İstanbul 3. Havalimanı inşaatının üstlenici firması İGA'dan BBC Türkçe'ye açıklama: İşçileri galeyana getirmeye çalışıyorlar
İstanbul 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin haftasonu çalışma koşullarını protesto etmek için düzenlediği gösterilerin ardından dün gözaltına alınan işçilerden 24’ünün tutuklanmasına karar verildi.
İşçiler şantiye alanına giderken her sabah saatlerce servis beklemek zorunda kaldıklarını, bekleme alanında da hiçbir sığınacak yer olmadığını dile getiriyorlardı.
BBC Türkçe’nin sorularını yanıtlayan havalimanı inşaatının üstlenici firması İGA, yeni havalimanının "itibarını zedeleyen ve açılışına gölge düşürmek isteyen bir anlayışın" olduğunu da söyledi.
Havalimanının resmi açılışının 29 Ekim’de yapılması planlanıyor.
Açıklamada, "İGA'da çalışan işçileri galeyana getirerek eyleme katılmaları için bu kişiler tarafından baskı yapıldığı, Cumartesi günü işçileri taşıyacak otobüslerin kaldırılmaması için organize oldukları da tespit edilen somut gerçekler arasında yer alıyor" denildi.
İGA, Cuma günü yapılan toplantıda alınan önlemleri şöyle sıralıyor:
2013 yılında üçüncü havalimanı ihalesini kazanan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu, yine aynı yıl içerisinde havalimanı inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek için İGA'yı kurmuştu.
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Demir - çelik ürünlerine 200 gün süreli yüzde %25'lik geçici gümrük vergisi getirildi
Bugün Resmi Gazete’de yer alan bir kararla demir – çelik ürünlerinin ithalatına koruma amaçlı geçici gümrük vergisi getirildi.
Yüzde 25 oranında uygulanacak olan gümrük vergisi 200 gün süreyle geçerli olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre geçici vergiye tabi olacak ürünler şöyle sıralanıyor:
Dünya Ticaret Örgütü kuralları kapsamında gelişen ülkelere muafiyet tanınacağı da tebliğde dile getiriliyor.
Orta Vadeli Programı saat 11.00'de Berat Albayrak açıklayacak
Hükümetin gelecek 3 yıl için ekonomi vizyonunu ortaya koyacak olan Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.
OVP’yi saat Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11.00’de başlaması planlanan bir basın toplantısıyla açıklayacak.
OVP’de neler olacak?
2019, 2020 ve 2021 yılları için hükümetin büyüme, enflasyon, işsizlik ve cari açık gibi makroekonomik hedefleri ve tahminleri OVP’de yer alacak.
Ayrıca bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda da hükümetin üzerinde çalıştığı eylem planına dair detayların da OVP’de yer alması bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın, kamu harcamalarında tasarrufa yönelik stratejiye dair detaylar vermesi de gündemde.
Hafta içinde Bloomberg haber ajansına bilgi veren yetkililer, OVP açıklamasında bankaların takipteki alacaklarına yönelik yeni bir uygulamanın da duyurulabileceğini ifade etmişlerdi.
Hükümetin takipteki alacakların kamu bünyesinde kurulması planlanan bir yapıya aktarılması, bu yolla bankaların rahatlatılması yönünde çalışmaların sürdüğü ifade edilmişti.