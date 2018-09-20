Bahçeli: Erdoğan'ın uçağı kabul etmemesi gerekirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 178 milyon dolar azalarak 87 milyar 575 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 252 milyon dolar azalışla 68 milyar 921 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 74 milyon dolar artarak 18 milyar 654 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 178 milyon dolar düştü.