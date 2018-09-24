Hükümetten otomotivde vergi yükünü azaltmaya yönelik düzenleme
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Özet
- New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
- Otomotivde vergi yükünü azaltmak amacıyla ÖTV dilimleri yeniden düzenlendi.
- Koç Holding Başkanvekili Ali Koç: MBve ekonomi yönetimi gerekli refleksi göstermekte gecikti. Doğru ekonomik koordinasyon sağlanırsa içinde bulunduğumuz durumdan minimum tahribatla çıkabiliriz.
Canlı anlatım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat'ın doğusu için de atacağız
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türken Vakfı’nda yaptığı konuşmada Suriye’deki gelişmelere değindi ve Fırat Nehri’nin doğusunda Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarına benzer bir operasyonun düzenlenebileceğini ifade etti:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek.
Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na hitabı ise yarın gerçekleşecek.
Ali Koç: MB ve ekonomi yönetimi gerekli refleksi gösteremedi, koordinasyonla bu durumu minimum tahribatla atlatabiliriz
Koç Holding Başkanvekili Ali Koç, TL’deki değer kaybı ve ekonomideki yavaşlamayla ilgili olarak Merkez Bankası ve hükümetin gerekli refleksleri geç gösterdiğini ifade etti ve “Doğru ekonomik koordinasyonu sağlayıp, doğru hamleleri yaparsak içinde bulunduğumuz durumdan minimum tahribatla en kısa zamanda çıkabilecek yeteneğe sahip olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen Uluslararası Ticari Araç ve Yan Sanayileri Fuarı’na katılan Ali Koç Hürriyet gazetesine konuştu ve ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi:
Otomotivde ÖTV yükünü azaltıcı düzenleme
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomotiv sektöründe uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) dilimleri yeniden düzenlendi ve eskiden üzerinde yüzde 50 ÖTV yükü bulunan araçlarda ÖTV yüzde 45’e çekildi.
Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda ÖTV matrah dilimleri yeniden düzenlendi.
Buna göre yüzde 45 ÖTV’ye tabi olan araçların matrahı yüzde 50’nin üzerinde artırılarak 46.000 TL’den 70.000 TL’ye yükseltildi.
Böylece eskiden matrahı 69.000 TL olan bir aracın üzerindeki ÖTV yükü yüzde 50 iken, bugün açıklanan kararla yüzde 45’e düşmüş oldu.
Matrahı 70.000 TL ila 120.000 TL olan araçlarda ise ÖTV yüzde 50 olarak uygulanacak.
Matrahı 120.000 TL üzeri araçlar için ise ÖTV yüzde 60.
Yeni ÖTV matrah dilimleri için tıklayın.