Gülen soruşturması: 71 gözaltı kararı

DHA

Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

DHA, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun 36'sı muvazzaf olmak üzere 61 asker ile askerlerden sorumlu 10 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdiğini duyurdu.

Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 ilde operasyon düzenliyor.

Anadolu Ajansı şu ana kadar 33'ü asker, 6'sı sivil olmak üzere 39 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülüyor.

Şüpheli listesinin yapılanma içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

AA'nın haberine göre hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 24'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 11'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 3'ü Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapıyor.

Ayrıca söz konusu şüphelilerden 1'inin yarbay, 13'ünün binbaşı, 10'unun yüzbaşı, 7'sinin üsteğmen, 12'sinin üsteğmen, 12'sinin astsubay ve 6'sının askeri okul öğrencisi olduğu bildirildi.