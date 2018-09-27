Ekonomik güven endeksi 10 yılın en büyük düşüşünü yaşadı, 71'e geriledi - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 27 Eylül 2018 gününün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük bir ziyaret için bugün Almanya'ya gidiyor
- TÜİK, ekonomik güven endeksinin yüzde 15,4 azalarak 71'e gerilediğini açıkladı
- Türkiye ile Almanya'nın aday olduğu Euro 2024'e evsahipliği yapacak ülke bugün belli oluyor
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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Bedelli askerlikte üçüncü celp döneminin ayrıntıları belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 27 Eylül itibariyle bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısının 557 bin 102'ye ulaştığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bu kişilerin 215 bin 970'inin başvuru işlemlerini tamamladığı belirtildi.
Açıklamada, 13 bin 555 kişiyi kapsayan üçüncü celp dönemine ait sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgilerinin e-devlet üzerinden açıklandığı da ifade edildi.
Tofaş: İç pazardaki daralama nedeniyle Bursa fabrikasında 9 gün üretime ara verilecek
Koç Holding ve Fiat Chrysler ortaklığı olan, Türkiye'nin önde gelen otomobil üreticilerinden Tofaş, Bursa fabrikasında üretime dokuz gün ara vereceğini açıkladı.
Tofaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na dün gece yapılan açıklamada, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir" denildi.
Açıklamada, üretime verilecek aranın üst üste değil, aralıklı günlerde yapılacağı belirtildi.
Ekonomik güven endeksi 10 yılın en sert düşüşünü yaşadı
Ekonomik güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 15,4 oranında azalarak 71 düzeyine geriledi.
Bu düzey aynı zamanda Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, endeksteki düşüşün tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 13,2 gerilerken, en sert düşüş de yüzde 16,7 ile inşaat sektöründe oldu.
Günaydın,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor. Bu, Almanya'ya yedi yıl sonra gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olma özelliği taşıyor.
Bugün ayrıca, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülke açıklanacak.
Bedelli askerlikte de üçüncü celp döneminin ayrıntıları yayımlandı.
Türkiye'de 27 Eylül 2018 tarihinin önemli olaylarını canlı anlatım sayfasında aktarıyoruz.