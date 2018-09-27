Ekonomik güven endeksi 10 yılın en büyük düşüşünü yaşadı, 71'e geriledi - Türkiye'de Bugün

BBC

Ekonomik güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 15,4 oranında azalarak 71 düzeyine geriledi.

Bu düzey aynı zamanda Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyeye işaret ediyor.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, endeksteki düşüşün tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşten kaynaklandığı belirtildi.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 13,2 gerilerken, en sert düşüş de yüzde 16,7 ile inşaat sektöründe oldu.