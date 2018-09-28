Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Münbiç’te sözünü tutmadı

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç mutabakatının üzerinde uzlaşılan yol haritasına uygun bir şekilde ilerlemediğini söyledi.
  2. Erdoğan Almanya ziyareti kapsamında bugün Angela Merkel ile görüşecek.
  3. Berat Albayrak ABD'de yatırım bankalarının temsilcileriyle görüştü: YEP kararlılıkla uygulanacak.
  4. 'ByLock operasyonunda 14 Ziraat Bankası çalışanı gözaltına alındı.

Canlı anlatım

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Kılıçdaroğlu: Türkiye 2001'den daha ağır bir krizin göbeğinde

Kılıçdaroğlu
Getty Images

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'daki çalışma ve değerlendirme toplantısında konuşuyor.

2001 krizi sonrası dönemin hükümeti krizi aşmak için ağır bedeller ödedi. Sonra yeni bir hükümet geldi. Trajikomik olan şu: 16 yıl Türkiye'yi tek başınıza yöneteceksiniz, sonra yeniden Türkiye'yi ekonomik krizin kucağına iteceksiniz."

(ABD ile Andrew Brunson gerilimi) 'Papaz bu krizin sebebi değil' diye açıklama yaptı. Merakım şu: Havuz medyası şimdi ne yazacak? "

Kriz var mı yok mu halktan yana bakalım. 1 milyon 600 binden fazla emekli 1,500 liranın altında emekli aylığı alıyor. 800 lira 1,000 lira alan var. Haziran'dan Ağustos'a un fiyatları %36, havlu-kağıt %16 domates salçası %40 arttı. Memurun ve işçinin mutfağında yangın var."

(3. Havalimanı protestoları) Hak arayan işçiler hapisteler şu anda. Çiftçi daha henüz ekonomik krizin çok farkında değil. Ama gidecek bir süre sonra tarlasını ekmek için gübre ilaç alacak. Bir açlık sorunuyla Türkiye yakın bir zamanda karşı karşıya gelebilir."

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TÜİK: Ağustos'ta ihracat yıllık %6,5, ithalat %22,7 azaldı

ticaret
Getty Images

TÜİK, Ağustos ayında yıllık ihracatın %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar oldu.

Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat ise, 2017 yılının aynı ayına göre %6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak kayda geçti

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Ziraat Bankası çalışanlarına 'ByLock operasyonu': 14 gözaltı

Ziraat Bankası şubesi
Getty Images

Ziraat Bankası’nda çalışan 14 kişinin kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ‘Örgütün haberleşme uygulaması’ olarak nitelenen ByLock’u kullanana Ziraat Bankası çalışanlarının tespit edildiği belirtildi.

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Berat Albayrak: YEP kararlılıkla uygulanacak, spekülatif ataklar piskürtüldü

Berat Albayrak
Getty Images

New York temasları sırasında ABD merkezli yatırım bankalarının temsilcileriyle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) kararlılıkla uygulanacağını ifade etti:

Güçlü ekonomik altyapımız ile süreçlerden daha az etkilendik. Geçmiş tecrübelerimiz ve siyasi istikrarımız sayesinde ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Ancak çok daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız."

Albayrak, özellikle Ağustos ayında Tğrk Lirası cinsi varlıklara gelen yoğun satış baskısını 'spekülatif ataklar' olarak niteledi ve Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde temel bir değişiklik olmadığını söyledi.

Albayrak ekonomide dengelenme sürecinin başladığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Münbiç’te sözünü tutmadı

Erdoğan
Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinden Almanya’nın başkenti Berlin’e hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Suriye’deki Menbiç yerleşim yeri için Ankara ve Washington arasında varılan mutabakatın istedikleri gibi işlemediğini ifade etti:

Amerika Münbiç’te yol haritasına, takvime kesinlikle uymamıştır; PYD/YPG o bölgeyi terk etmemiştir. Bölgenin gerçek sahipleri hâlâ oraya yerleşememiştir. Amerika burada sözünü tutmadı. 90 gündü. 90 gün aldı başını gidiyor. Bundan sonraki süreçte ne gibi gelişme olur göreceğiz.”

Erdoğan Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik yeni bir askeri harekâtın Rusya ile koordinasyon içerisinde başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna da ‘Henüz öyle bir durum yok. Ama olmaz diye bir şey de yok” diyerek yanıt verdi:

Amerika’nın sınır boyu tahkimatları bizim sınıra çok yakın değil. Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz. Sadece Suriye sınırı değil Irak da buna dahil. Tedbirimizi alıyoruz. Rusya ile yaptık görüşmelerini. Bunların hepsi nereye varıyor, bunu göstermesi bakımından önemli… (Rusya ile Fırat’ın doğusunda ortak operasyon ihtimali) Henüz öyle bir durum yok. Ama olmaz diye bir şey de yok. Bundan sonraki süreç nasıl gelişir zamana bırakmakta fayda var.”

Suriye haritası
BBC

Erdoğan, Rusya ile üzerinde anlaşılan İdlib mutabakatının ise olumlu yönde ilerlediğini söyledi:

Şu an itibariyle işler yoluna girmiş görünüyor. Hatta dün 50-60 bin kişi evine döndü. Bunlar güzel gelişmeler. Temenni ederim ki bu devam eder. Rusya ile görüştük. Onu başarabilirsek yeniden inşa süreci başlatabilirsek, bölgede bunları yeniden ayağa kaldıralım istiyorum.”

İdlib mutabakatı neleri kapsıyor?

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