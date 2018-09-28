Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Münbiç’te sözünü tutmadı
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç mutabakatının üzerinde uzlaşılan yol haritasına uygun bir şekilde ilerlemediğini söyledi.
- Erdoğan Almanya ziyareti kapsamında bugün Angela Merkel ile görüşecek.
- Berat Albayrak ABD'de yatırım bankalarının temsilcileriyle görüştü: YEP kararlılıkla uygulanacak.
- 'ByLock operasyonunda 14 Ziraat Bankası çalışanı gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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Kılıçdaroğlu: Türkiye 2001'den daha ağır bir krizin göbeğinde
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu'daki çalışma ve değerlendirme toplantısında konuşuyor.
TÜİK: Ağustos'ta ihracat yıllık %6,5, ithalat %22,7 azaldı
TÜİK, Ağustos ayında yıllık ihracatın %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar oldu.
Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat ise, 2017 yılının aynı ayına göre %6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak kayda geçti
Ziraat Bankası çalışanlarına 'ByLock operasyonu': 14 gözaltı
Ziraat Bankası’nda çalışan 14 kişinin kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ‘Örgütün haberleşme uygulaması’ olarak nitelenen ByLock’u kullanana Ziraat Bankası çalışanlarının tespit edildiği belirtildi.
Berat Albayrak: YEP kararlılıkla uygulanacak, spekülatif ataklar piskürtüldü
New York temasları sırasında ABD merkezli yatırım bankalarının temsilcileriyle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) kararlılıkla uygulanacağını ifade etti:
Albayrak, özellikle Ağustos ayında Tğrk Lirası cinsi varlıklara gelen yoğun satış baskısını 'spekülatif ataklar' olarak niteledi ve Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde temel bir değişiklik olmadığını söyledi.
Albayrak ekonomide dengelenme sürecinin başladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Münbiç’te sözünü tutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinden Almanya’nın başkenti Berlin’e hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Suriye’deki Menbiç yerleşim yeri için Ankara ve Washington arasında varılan mutabakatın istedikleri gibi işlemediğini ifade etti:
Erdoğan Fırat Nehri’nin doğusuna yönelik yeni bir askeri harekâtın Rusya ile koordinasyon içerisinde başlatılıp başlatılmayacağı sorusuna da ‘Henüz öyle bir durum yok. Ama olmaz diye bir şey de yok” diyerek yanıt verdi:
Erdoğan, Rusya ile üzerinde anlaşılan İdlib mutabakatının ise olumlu yönde ilerlediğini söyledi:
İdlib mutabakatı neleri kapsıyor?