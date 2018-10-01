Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor
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Özet
- Meclis açılış oturumu bugün 14.00'te başlayacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında bir konuşma yapacak.
- Tasarruf tedbirleri nedeniyle Meclis açılış resepsiyonu bu yıl düzenlenmeyecek.
- Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı.
Canlı anlatım
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Türkiye imalat PMI endeksi Eylül’de üst üste altıncı kez daraldı, 9 yılın en düşük seviyesine indi
Türkiye imalat PMI endeksi Eylül ayında 9 yılın en düşük seviyesi olan 42,7’ye geriledi. IHS Markit ve İstanbul Ticaret Odası’nın birlikte hazırladığı endekste aylık bazdaki düşüş yüzde 8 olarak gerçekleşti.
Erdoğan’dan EURO 2024 yorumu: Neticede masraftan kurtulmuş olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunun Almanya’ya verilmesini de değerlendirdi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdoğan, UEFA’nın Türkiye ile Almanya arasında yaptığı seçimde Almanya’yı tercih etmesini “Açık konuşayım çok da önemsemedim. Neticede masraftan kurtulmuş olduk” sözleriyle yorumladı.
Ancak Erdoğan bu tür organizasyonların genellikle aynı ülkelerde düzenlenmesini de eleştirdi:
Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.
Yeni zam oranları konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18,5 olarak açıklandı.
Böylece BOTAŞ üçüncü ay üst üste zam kararı almış oldu.
Ağustos ve Eylül aylarında BOTAŞ konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14’er zam açıklamıştı.
TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. İki aylık tatilin ardından açılacak olan Meclis’in yeni dönemde gündeminde ilk olarak iç tüzük değişiklikleri işe Suriye ve Irak tezkereleri olacak.
Bugünkü Meclis oturumu 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.
Meclis gündeminde neler var?
Resepsiyon yapılmayacak
Meclis’in açılışıyla düzenlenen resepsiyon ise bu yıl yapılmayacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yasama yılı açılış resepsiyonunun verilmemesi yönünde karar alındı.