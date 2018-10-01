Meclis'te yeni yasama yılı bugün başlıyor

Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Meclis açılış oturumu bugün 14.00'te başlayacak.
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında bir konuşma yapacak.
  3. Tasarruf tedbirleri nedeniyle Meclis açılış resepsiyonu bu yıl düzenlenmeyecek.
  4. Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı.

Canlı anlatım

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Türkiye imalat PMI endeksi Eylül’de üst üste altıncı kez daraldı, 9 yılın en düşük seviyesine indi

Türkiye PMI endeksi
IHS MARKIT

Türkiye imalat PMI endeksi Eylül ayında 9 yılın en düşük seviyesi olan 42,7’ye geriledi. IHS Markit ve İstanbul Ticaret Odası’nın birlikte hazırladığı endekste aylık bazdaki düşüş yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Faaliyet koşullarında yaşanan zorluklar Eylül ayında Türk imalatçılarının üzerinde baskının sürmesine neden oldu. Sektörde güçlü enflasyonist baskılar gözlenmeye devam ederken, müşteriler yeni sipariş vermekten imtina etti ve tedarik zincirinde bozulmalar yaşandı.”

Andrew HarkerMarkit Direktör Yardımcısı

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Erdoğan’dan EURO 2024 yorumu: Neticede masraftan kurtulmuş olduk

Aleksander Ceferin
AFP
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçen hafta EURO 2024'ün Almanya'da düzenleneceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinin ardından Türkiye’ye dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı ve EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunun Almanya’ya verilmesini de değerlendirdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Erdoğan, UEFA’nın Türkiye ile Almanya arasında yaptığı seçimde Almanya’yı tercih etmesini “Açık konuşayım çok da önemsemedim. Neticede masraftan kurtulmuş olduk” sözleriyle yorumladı.

Ancak Erdoğan bu tür organizasyonların genellikle aynı ülkelerde düzenlenmesini de eleştirdi:

Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye’ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Çok modern ve kilometre olarak çok daha iyi tesislerimiz var. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk."

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Doğalgaza konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam

Doğalgaz boru hattı
Getty Images

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bugünden itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Yeni zam oranları konutta yüzde 9, sanayide ise yüzde 18,5 olarak açıklandı.

Böylece BOTAŞ üçüncü ay üst üste zam kararı almış oldu.

Ağustos ve Eylül aylarında BOTAŞ konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14’er zam açıklamıştı.

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TBMM’de yeni yasama yılı başlıyor

TBMM
Getty Images

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni yasama yılı bugün başlıyor. İki aylık tatilin ardından açılacak olan Meclis’in yeni dönemde gündeminde ilk olarak iç tüzük değişiklikleri işe Suriye ve Irak tezkereleri olacak.

Bugünkü Meclis oturumu 14.00’te Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanacak. Açılışta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Meclis gündeminde neler var?

  • İç tüzük değişikliği: Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum kapsamında Meclis’in çalışma usulünü belirleyen iç tüzükte yapılması öngörülen değişiklikler öncelikli gündem maddesi konumunda. Gensoru, başbakan, tasarı ifadelerinin bulunduğu maddelerin iç tüzükten çıkarılması bekleniyor.
  • Suriye ve Irak tezkereleri: Cumhurbaşkanlığı’na Suriye ve Irak'a asker gönderme yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması da Meclis'in öncelikli gündem maddeleri arasında.
  • MHP'nin af önerisi: Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçen hafta Meclis’e sunduğu af yasa taslağının, Meclis gündemine kısa sürede alınması bekleniyor. Partilerin MHP’nin sunduğu taslak üzerinde görüş bildirmeleri bekleniyor.
  • 2019 bütçesi: Meclis gündemindeki bir diğer önemli gündem maddesi ise gelecek yılın bütçesi olacak. 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması gereken bütçe teklifinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sunduğu Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörülen büyüklükte olması bekleniyor.

Resepsiyon yapılmayacak

Meclis’in açılışıyla düzenlenen resepsiyon ise bu yıl yapılmayacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yasama yılı açılış resepsiyonunun verilmemesi yönünde karar alındı.

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