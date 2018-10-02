'ABD'deki İranlılar'a para gönderen' 417 kişiye gözaltı kararı- Türkiye'de bugün
Özet
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara" yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Cumhurbaşkanlığı kararıyla yaz saati uygulamasının, her yıl bütün sene devam etmesine karar verildi.
- Ankara Valiliği: Ekmek eski fiyattan satılacak.
Canlı anlatım
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Ankara Valiliği: Ekmek eski fiyattan satılacak
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ekmek fiyatlarının yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin kararı üzerine valilik ve temsilcileri arasında müzakere yapıldığı belirtildi.
Valilik müzakereler sonucu zammın 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ve ekmek satışlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiği kaydedildi.
Yaz saati uygulaması her yıl, bütün sene sürecek
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, "gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı" belirtildi.
Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.
'ABD'deki İranlılara para gönderen' 417 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara" yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Mali Şube polisinin soruşturması kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.Şüphelilerin yurtdışındaki 28,088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildiği belirtildi ve şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldıkları kaydedildi.Alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğunun tespit edildiği de bildirildi.