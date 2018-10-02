'ABD'deki İranlılar'a para gönderen' 417 kişiye gözaltı kararı- Türkiye'de bugün

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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ekmek fiyatlarının yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin kararı üzerine valilik ve temsilcileri arasında müzakere yapıldığı belirtildi.

Valilik müzakereler sonucu zammın 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere iptal edildiği ve ekmek satışlarının eski tarife üzerinden devamına karar verildiği kaydedildi.