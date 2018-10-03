Pastör Brunson’ın avukatı bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Andrew Brunson'ın avukatı bugün AYM'ye başvuracaklarını, 12 Ekim duruşmasına kadar bir karar beklemediklerini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşacak.
- Trabzonspor, mali sıkıntıları gerekçe göstererek bu yıl basketbol liglerinde mücadele etmeyeceğini açıkladı.
- TÜİK, Eylül ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.
Canlı anlatım
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Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildi: ‘Döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık
Trabzonspor erkek basketbol takımı 2018 – 2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer almayacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada ekonomik şartların kendilerini bu karara zorladığı ifade edildi:
Pastör Brunson’ın avukatı bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson’ın avukatı, dosya üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını ve bugün Anayasa Mahkemesi’ne Brunson’ın serbest bırakılması talebiyle başvuruda bulunacaklarını ifade etti.
Brunson’ın ‘casusluk’ ve ‘terör örgütü adına suç işlemek’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim’de.
Brunson’ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, 12 Ekim’e kadar Anayasa Mahkemesi’nden bir karar beklemediklerini ifade etti ve “Ancak yine de itirazımızı duruşmadan önce yapmak istedik” dedi.
Brunson’ın yargılandığı davada ABD vatandaşı Pastör için 35 yıla kadar hapsi isteniyor.
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