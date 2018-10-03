Pastör Brunson’ın avukatı bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

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Özet

  1. Andrew Brunson'ın avukatı bugün AYM'ye başvuracaklarını, 12 Ekim duruşmasına kadar bir karar beklemediklerini söyledi.
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşacak.
  3. Trabzonspor, mali sıkıntıları gerekçe göstererek bu yıl basketbol liglerinde mücadele etmeyeceğini açıkladı.
  4. TÜİK, Eylül ayı enflasyon verisini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Canlı anlatım

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Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildi: ‘Döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık

TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ
TRABZONSPOR BASKETBOL KULÜBÜ

Trabzonspor erkek basketbol takımı 2018 – 2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ekonomik şartların kendilerini bu karara zorladığı ifade edildi:

Günlerdir herkesin beklediği, tahmin ettiği açıklamayı, sizlerle paylaşmaktan büyük üzüntü duymaktayız. Ne yazık ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağız. Yılların birikimiyle oluşan ağır maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık. Sponsor bulabilmek adına çalmadık kapı bırakmamamıza rağmen, kulübümüzün sorunlarını çözmeye yetecek kaynağı bir türlü oluşturamadık. Açıkçası, bu açıklamayı yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayışlarımızın sürmesiydi. Ancak tüm girişimlerimiz ve görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanmıştır… Şartlar düzeldiğinde, bu kenti gururlandıran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak… Tekrar görüşmek üzere!”

Trabzonspor Basketbol Kulübü

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Pastör Brunson’ın avukatı bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

Andrew Brunson
Getty Images

İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson’ın avukatı, dosya üzerindeki çalışmaları tamamladıklarını ve bugün Anayasa Mahkemesi’ne Brunson’ın serbest bırakılması talebiyle başvuruda bulunacaklarını ifade etti.

Brunson’ın ‘casusluk’ ve ‘terör örgütü adına suç işlemek’ suçlamalarıyla yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 12 Ekim’de.

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, 12 Ekim’e kadar Anayasa Mahkemesi’nden bir karar beklemediklerini ifade etti ve “Ancak yine de itirazımızı duruşmadan önce yapmak istedik” dedi.

Brunson’ın yargılandığı davada ABD vatandaşı Pastör için 35 yıla kadar hapsi isteniyor.

Pastör Brunsondavasının detayları ve ABD – Türkiye ilişkileri üzerindeki etkilerini okumakiçin tıklayın.

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