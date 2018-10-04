Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 7 asker hayatını kaybetti
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Özet
- Batman'da düzenlenen saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
- Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
- Dolar üzerinden yapılan sözleşmeler TL'ye çevrilirken 2 Ocak kuru baz alınacak.
- Piyasa açılışları: Dolar/TL - 6,0795; Euro/TL - 6,9953; Sterlin/TL - 7,8777
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Batman-Gercüş'te hayatını kaybeden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi
Batman’da askeri bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıyı PKK’nın düzenlediği ifade edilmiş ve operasyonların başlatıldığı aktarılmıştı.
Merkez Bankası’ndan enflasyon değerlendirmesi: Döviz kuru geçişkenliğinin az olduğu kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları dikkat çekti
Merkez Bankası Eylül ayında yüzde 24,52’ye ulaşarak 15 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon için “Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedildi” dedi:
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Sözleşmelerde TL’ye dönüş için ‘2 Ocak kuru esas alınacak’
Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararla yürürlükte olan ve Dolar veya Euro üzerinden hazırlanmış bulunan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesinde esas alınacak kurun netleştiği ifade ediliyor.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, hem gayrimenkul satış sözleşmelerinde hem de hizmet sözleşmelerinde 2 Ocak Merkez Bankası kuru baz alınacak.
2 Ocak 2018 tarihinde Merkez Bankası’nın ABD Doları alış kuru 3,7652, ABD Doları satış kuru ise 3,7719 seviyesindeydi.
Dün kapanış itibarıyla ise Merkez Bankası ABD Doları kurları alış için 6,0289, satış için ise 6,0397 idi.
Hürriyet gazetesi haberinde 2 Ocak tarihinden sonra imzalanan ve yabancı para cinsi olan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesindeyse sözleşme tarihinde geçerli olan Merkez Bankası kurunun kullanılacağı ifade ediliyor.
Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği açıklamasında bölgede PKK’nın üst düzey isimlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ifade edildi:
Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı
Batman’da askeri bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.
Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıyı PKK’nın düzenlediği ifade edildi ve operasyonların başlatıldığı aktarıldı: