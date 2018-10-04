Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

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Özet

  1. Batman'da düzenlenen saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
  2. Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
  3. Dolar üzerinden yapılan sözleşmeler TL'ye çevrilirken 2 Ocak kuru baz alınacak.
  4. Piyasa açılışları: Dolar/TL - 6,0795; Euro/TL - 6,9953; Sterlin/TL - 7,8777

Canlı anlatım

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

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Batman-Gercüş'te hayatını kaybeden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi

Gercüş harita
BBC

Batman’da askeri bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden askerlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıyı PKK’nın düzenlediği ifade edilmiş ve operasyonların başlatıldığı aktarılmıştı.

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Merkez Bankası’ndan enflasyon değerlendirmesi: Döviz kuru geçişkenliğinin az olduğu kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları dikkat çekti

Enflasyon
BBC

Merkez Bankası Eylül ayında yüzde 24,52’ye ulaşarak 15 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon için “Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedildi” dedi:

Fiyat artışları alt gruplar geneline yayılmış, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicisi temel mal, gıda ve enerji grupları olmuştur. Yakın dönemdeki döviz kuru gelişmelerinin yansımaları birçok kalem üzerinde belirgin ölçüde hissedilirken, özellikle temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı tüketim malları öncülüğünde kayda değer bir artış sergilemiştir. Bu dönemde başta hizmetler olmak üzere döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan kalemlerde dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmesi dikkat çekmiştir. Üretici fiyat gelişmeleri bilhassa enerji ve ara malları kanalıyla maliyet baskılarının oldukça güçlendiğine işaret etmiştir. Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi sert bir yükseliş göstermiştir.”

Mahfi Eğilmez yazdı: Enflasyon 15 yılın zirvesinde: Nedenleri ne, sonuçları ne olacak?

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Sözleşmelerde TL’ye dönüş için ‘2 Ocak kuru esas alınacak’

TL
Getty Images

Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararla yürürlükte olan ve Dolar veya Euro üzerinden hazırlanmış bulunan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesinde esas alınacak kurun netleştiği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, hem gayrimenkul satış sözleşmelerinde hem de hizmet sözleşmelerinde 2 Ocak Merkez Bankası kuru baz alınacak.

2 Ocak 2018 tarihinde Merkez Bankası’nın ABD Doları alış kuru 3,7652, ABD Doları satış kuru ise 3,7719 seviyesindeydi.

Dün kapanış itibarıyla ise Merkez Bankası ABD Doları kurları alış için 6,0289, satış için ise 6,0397 idi.

Hürriyet gazetesi haberinde 2 Ocak tarihinden sonra imzalanan ve yabancı para cinsi olan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesindeyse sözleşme tarihinde geçerli olan Merkez Bankası kurunun kullanılacağı ifade ediliyor.

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Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türk askeri
Getty Images

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinin kırsal bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği açıklamasında bölgede PKK’nın üst düzey isimlerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ifade edildi:

İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.”

Diyarbakır Valiliği

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Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı

Türk askeri
AFP

Batman’da askeri bir aracın geçişi sırasında yola tuzaklanmış olan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 5 asker ise yaralandı.

Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıyı PKK’nın düzenlediği ifade edildi ve operasyonların başlatıldığı aktarıldı:

İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."

Batman Valiliği

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