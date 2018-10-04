Batman'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: 7 asker hayatını kaybetti

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Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın aldığı kararla yürürlükte olan ve Dolar veya Euro üzerinden hazırlanmış bulunan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesinde esas alınacak kurun netleştiği ifade ediliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, hem gayrimenkul satış sözleşmelerinde hem de hizmet sözleşmelerinde 2 Ocak Merkez Bankası kuru baz alınacak.

2 Ocak 2018 tarihinde Merkez Bankası’nın ABD Doları alış kuru 3,7652, ABD Doları satış kuru ise 3,7719 seviyesindeydi.

Dün kapanış itibarıyla ise Merkez Bankası ABD Doları kurları alış için 6,0289, satış için ise 6,0397 idi.

Hürriyet gazetesi haberinde 2 Ocak tarihinden sonra imzalanan ve yabancı para cinsi olan sözleşmelerin TL’ye dönüştürülmesindeyse sözleşme tarihinde geçerli olan Merkez Bankası kurunun kullanılacağı ifade ediliyor.