DHA: Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Sizin Pervin Buldan hakkında bugün verdiğiniz bu karar Anayasa’nın 83. maddesinin açık ihlalidir. Bunu Mustafa Şentop’un açıklamalarına dayandırıyoruz. Şu an Meclis Başkanvekili olan, o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olan Mustafa Şentop o günlerde şunu söylüyordu: 'Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olduğunda seçilenlerin dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu'. Bu ifadeler şu anki Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’a ait. "