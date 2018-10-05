DHA: Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında soruşturma başlattı. MHP de Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. İstanbul Valiliği, Akşener'in evinin önündeki gösteriyle ilgili soruşturma başlattı
  2. MHP, 'izinsiz hareket ettikleri' gerekçesiyle Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
  3. MHP'den Akşener açıklaması: Ülkücü hareketin 'kadife eldiven içindeki demir yumruk' olduğunu kimse unutmamalı
  4. İYİ Parti: Bir kadının kapısına adam yollamak, mafyanın raconunda bile yoktur
  5. İmar Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle artan arsa değerinin kamuya aktarılması öngörülüyor
  6. Yerli malı üretimlerde yeni etiket düzenlemesi yürürlükte

Canlı anlatım

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DHA: Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı, Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı

MHP'den yapılan açıklamada, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın, "il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket ettiği için" görevden alındığı bildirildi.

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Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı

Dün gözaltına alınan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı.

Ayrıntılar birazdan...

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HDP: Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış

Saruhan Oluç
HDP

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oluç'un açıklamasından başlıklar şu şekilde:

Sayıştay raporu son derece önemli verilerle dolu. Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış. Bunların hangi dernekler, birlikler olduğu bilinmiyor. Bu açıklansın."

Sayın Akşener’in evinin önünde gösteri yapılması ne insani açıdan ne siyasi açıdan kabul edilebilir. Ahlaken de kabul edilemez. Dolayısıyla siyasetteki tartışmaları, gerilimleri konuşarak, müzakere ederek çözmek gerekir. Biz böyle yapmayı her zaman doğru buluyoruz. Diğer siyasi partilere de bu tür yasa dışı yollarla, bu tür haydutluk girişimlerini sokaklara taşımanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Sayın Akşener’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Dün iki karar aldı yargı. Biri, Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan hakkında verilen zorla getirilme karardır. Yasa dışıdır, Anayasa'ya aykırıdır. Çünkü Pervin Buldan’ın dokunulmazlığı vardır, 24 Haziran’da seçilerek tekrar dokunulmazlık kazanmıştır. Bu Anayasa’ya da Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere de aykırıdır."

Sizin Pervin Buldan hakkında bugün verdiğiniz bu karar Anayasa’nın 83. maddesinin açık ihlalidir. Bunu Mustafa Şentop’un açıklamalarına dayandırıyoruz. Şu an Meclis Başkanvekili olan, o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olan Mustafa Şentop o günlerde şunu söylüyordu: 'Anayasa’nın 83. maddesinin 4. fıkrasının varlığını sürdürdüğü, tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Meclis’in dokunulmazlığı yeniden kaldırmasına bağlı olduğu, bu hükme ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı için hükmün yerinde durduğu ve geçerli olduğu, dolayısıyla tekrar bir seçim olduğunda seçilenlerin dokunulmazlığı kaldırılan dosyalar bakımından dokunulmazlığın yeniden kazanılacağının açık olduğu'. Bu ifadeler şu anki Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’a ait. "

Dün Selahattin Demirtaş’ın duruşması vardı. 135 kere duruşmalara katıldı bugüne kadar Demirtaş. Edirne’de rehin tutulan Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verdi mahkeme. Bu mahkeme defalarca talep edilmesine rağmen Sayın Demirtaş’ın Meclis’te, Meclis kürsüsünde, grup konuşmalarında, yani kürsü dokunulmazlığı olan alanlarda yaptığı konuşmaların çözümlerini yaptırmıyor. Yani mahkeme heyeti, 'Takmıyorum 83. maddeyi, takmıyorum Anayasa’yı' diyor. Açıkça suç işliyorlar."

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Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde kayıp gazeteci için eylem

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden dört gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türk ve Arap gazetecilerden oluşan bir grup, bugün konsolosluk önünde eylem yaptı.

Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde düzenlenen eylemde, gazetecilere ve uluslararası basın kuruluşlarına, Cemal Kaşıkçı'nın bulunmasına yönelik yardım çağrısında bulunuldu.

Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "Kaşıkçı'nın en kısa zamanda 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini" talep etti.

'Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz'

Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır" dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra" kaybolduğunu öne sürmüştü.

Suudi gazeteci eylem
DHA

İlgili haber:

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı diplomasisi

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Katar'ın hediye ettiği uçak yeni haliyle ilk kez fotoğraflandı

Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği VIP donanımlı özel uçak ilk kez fotoğraflandı.

Boeing 747-8 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüldü.

Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı.

400 yolcu taşıma kapasiteli uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın uçağı Türkiye’ye hibe ettiğini açıklamış, "O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.

Muhalefet partileri uçağın hediye olarak alınmasına tepki göstererek, "Ne karşılığında?" sorusunu yöneltmişlerdi.

Fotoğraf
DHA

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İYİ Parti'den açıklama: Bir kadının kapısına adam yollamak, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur

İYİ Parti Başkanlık Divanı Milletvekilleri, dün akşam saatlerinde Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önünde düzenlenen gösteriyle ilgili aynı yerde bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

Sayın Meral Akşener’in şahsında Türk siyaseti tarihinde örneği görülmemiş bir seviyesizlikte bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Söyleyecek sözü, savunacak kozu kalmayan Bahçeli sosyal medyada tehditler savurmuştur."

Bu yaşananlar göstermiştir ki siyasi zeminde sözün bittiği tuzun koktuğu eşiğe gelmiş bulunuyoruz. Bir kadını tehdit etmek, bir kadının yoluna pusu atmak, gece vakti kapısına adam yollamak geçtik Türk töresini, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur."

İYİ Parti, Kriz af teklifi ve ikinci kozmik oda teklifi olan McKenzie anlaşması olan mağdurun mazlumun milletin yanında durduk. 81 milyon emin olsun ki böyle yapmaya devam edeceğiz. İYİ Parti’ye kurulmak istenen kriminalize etme kumpasına düşmeyeceğiz."

Türkiye 8 tane şehit verdiği gün, bu büyük acısını ve sorumluları, teröristle masaya oturanları, şehirlere bomba döşeyenleri ve bu bomba döşeyenleri izleyenleri konuşmalıdır. Bunu engellemek için oynanan oyunu görüyoruz."

Siyaset bir genel başkanın evininönüne gece yarılarında anakuzularını göndererek yapılacak iş değildir. Tehdit ve üslupsuızluk siyaseti sokak raconu seviyesine düşürmemelidir."

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MHP'den Akşener açıklaması: Ülkücü hareketin 'kadife eldiven içindeki demir yumruk' olduğunu kimse unutmamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde akşam saatlerinde gösteri düzenlenmesinin ardından, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.

Büyükataman, açıklamasında isim vermeden Meral Akşener'e yüklendi:

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Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" sözleriyle seslenmişti.

Meral Akşener de cevaben, "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi "büyüğünüzün" sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?" demişti.

Ardından Akşener "Demirden korksak trene binmezdik" yazarak İYİ Parti'nin Ankara'daki adresini paylaşmıştı.

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İstanbul Valiliği, Akşener'in evinin önündeki gösteriyle ilgili soruşturma başlattı

Meral Akşener
Getty Images

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önünde akşam saatlerinde düzenlenen gösteri hakkında kovuşturma yapılması için İstanbul Valiliği’ne talimat verildiğini söyledi.

İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valilik’ten yapılan açıklama şu şekilde:

04.10.2018 günü 23.30 sularında İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in konutunun önünde meydana gelen izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında adli mercilere intikal ettirilmek üzere Valiliğimizce derhal tahkikat başlatılmıştır."

Sayın Genel Başkan’ın konut güvenlik tedbirlerinin kaldırılması yönündeki farklı tarihli iki talebine rağmen konut çevre güvenliğini sağlamakla görevli polis ekibi Valiliğimizce görevine devam ettirilmektedir.”

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Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor

Akşener
TWITTER

Dün akşam saatlerinde MHP'lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanması ve aleyhine sloganlar atması üzerine, Akşener'in saat 11.30'da evinin önünde bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Akşener ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Perşembe günü sosyal medya üzerinden birbirlerini hedef alan mesajlar yazmıştı.

Bunun üzerine MHP'liler akşam saatlerinde Meral Akşener'in evinin önünde toplanmıştı.

İki lider arasındaki tartışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Yeni Ekonomik Program kapsamında ABD'li danışmanlık firması McKinsey ile anlaşması ardından başlamıştı.

Meral Akşener, sosyal medya hesaplarından gece saatlerinde evinin önünde toplanıp "Bozkurtlar burada. Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir grubun görüntülerini paylaştı.

Akşener, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı videonun altına "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli" yazdı.

Görüntülerdeki grubun "Bozkurtlar burada, çakallar nerede", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attığı, Akşener ise gruba "Erkekseniz gelin vurun. Yuh size" dediği duyuluyor.

MHP'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Yeni etiket düzenlemesi yürürlükte

Market
Getty Images

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle yerli üretim logosunun zorunlu kılınması uygulaması yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre fiyat etiketlerinde yer alması istenen bilgiler ise şöyle sıralandı:

  • Üretim yeri
  • Ayırıcı özellik
  • Vergiler dahil satış fiyatı ve birim fiyatı
  • Fiyatın uygulanmaya başladığı tarih

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İmar Kanunu’nda ‘rant vergisi’ düzenlemesi

İstanbul
Getty Images

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar kanununda değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve imar planında yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkacak değer farklarının kamuya aktarılmasını öngören bir düzenleme için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre imar planında konut olarak gösterilen arsanın alışveriş merkezine dönüştürülmesi veya kat sayısının artırılması gibi değişikliklerde arsa değerindeki artış tamamı devlete aktarılacak.

Bu düzenleme 2014 yılında da gündeme gelmiş ancak uygulamaya geçirilmemişti.

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