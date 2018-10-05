DHA: Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde izinsiz gösteri ve protesto eylemine katılanlar hakkında soruşturma başlattı. MHP de Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- İstanbul Valiliği, Akşener'in evinin önündeki gösteriyle ilgili soruşturma başlattı
- MHP, 'izinsiz hareket ettikleri' gerekçesiyle Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
- MHP'den Akşener açıklaması: Ülkücü hareketin 'kadife eldiven içindeki demir yumruk' olduğunu kimse unutmamalı
- İYİ Parti: Bir kadının kapısına adam yollamak, mafyanın raconunda bile yoktur
- İmar Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle artan arsa değerinin kamuya aktarılması öngörülüyor
- Yerli malı üretimlerde yeni etiket düzenlemesi yürürlükte
Canlı anlatım
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DHA: Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı, Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
MHP'den yapılan açıklamada, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nın, "il başkanlığı ve genel merkezin bilgisi dışında hareket ettiği için" görevden alındığı bildirildi.
Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı
Dün gözaltına alınan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut tutuklandı.
Ayrıntılar birazdan...
HDP: Devletin kasasından 3,7 milyar lira çeşitli dernek, birlik, kurumlara aktarılmış
HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Oluç'un açıklamasından başlıklar şu şekilde:
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde kayıp gazeteci için eylem
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden dört gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Türk ve Arap gazetecilerden oluşan bir grup, bugün konsolosluk önünde eylem yaptı.
Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde düzenlenen eylemde, gazetecilere ve uluslararası basın kuruluşlarına, Cemal Kaşıkçı'nın bulunmasına yönelik yardım çağrısında bulunuldu.
Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "Kaşıkçı'nın en kısa zamanda 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini" talep etti.
'Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz'
Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır" dedi.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra" kaybolduğunu öne sürmüştü.
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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında Cemal Kaşıkçı diplomasisi
Katar'ın hediye ettiği uçak yeni haliyle ilk kez fotoğraflandı
Katar Şeyhi Şeyhi Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği VIP donanımlı özel uçak ilk kez fotoğraflandı.
Boeing 747-8 tipi uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüldü.
Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı.
400 yolcu taşıma kapasiteli uçak, özel donanımıyla 76 yolcu taşıyabiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın uçağı Türkiye’ye hibe ettiğini açıklamış, "O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.
Muhalefet partileri uçağın hediye olarak alınmasına tepki göstererek, "Ne karşılığında?" sorusunu yöneltmişlerdi.
İYİ Parti'den açıklama: Bir kadının kapısına adam yollamak, affettirmeye pek hevesli olduğu mafyanın raconunda bile yoktur
İYİ Parti Başkanlık Divanı Milletvekilleri, dün akşam saatlerinde Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önünde düzenlenen gösteriyle ilgili aynı yerde bir açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
MHP'den Akşener açıklaması: Ülkücü hareketin 'kadife eldiven içindeki demir yumruk' olduğunu kimse unutmamalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde akşam saatlerinde gösteri düzenlenmesinin ardından, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.
Büyükataman, açıklamasında isim vermeden Meral Akşener'e yüklendi:
Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e, "Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!" sözleriyle seslenmişti.
Meral Akşener de cevaben, "Türklüğü ayaklar altına alıp, megri megri ile gözyaşı dökenlere paspas olurken hangi "büyüğünüzün" sözünü dinlediniz Sayın @dbdevletbahceli ? McKinsey'e göğsünüzü siper ederken hangi büyüğünüzün emrindesiniz?" demişti.
Ardından Akşener "Demirden korksak trene binmezdik" yazarak İYİ Parti'nin Ankara'daki adresini paylaşmıştı.
İstanbul Valiliği, Akşener'in evinin önündeki gösteriyle ilgili soruşturma başlattı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önünde akşam saatlerinde düzenlenen gösteri hakkında kovuşturma yapılması için İstanbul Valiliği’ne talimat verildiğini söyledi.
İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Valilik’ten yapılan açıklama şu şekilde:
Meral Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
Dün akşam saatlerinde MHP'lilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanması ve aleyhine sloganlar atması üzerine, Akşener'in saat 11.30'da evinin önünde bir basın açıklaması yapması bekleniyor.
Akşener ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Perşembe günü sosyal medya üzerinden birbirlerini hedef alan mesajlar yazmıştı.
Bunun üzerine MHP'liler akşam saatlerinde Meral Akşener'in evinin önünde toplanmıştı.
İki lider arasındaki tartışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Yeni Ekonomik Program kapsamında ABD'li danışmanlık firması McKinsey ile anlaşması ardından başlamıştı.
Meral Akşener, sosyal medya hesaplarından gece saatlerinde evinin önünde toplanıp "Bozkurtlar burada. Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları atan bir grubun görüntülerini paylaştı.
Akşener, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı videonun altına "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz. Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz @dbdevletbahceli" yazdı.
Görüntülerdeki grubun "Bozkurtlar burada, çakallar nerede", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attığı, Akşener ise gruba "Erkekseniz gelin vurun. Yuh size" dediği duyuluyor.
MHP'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Yeni etiket düzenlemesi yürürlükte
Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle yerli üretim logosunun zorunlu kılınması uygulaması yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre fiyat etiketlerinde yer alması istenen bilgiler ise şöyle sıralandı:
İmar Kanunu’nda ‘rant vergisi’ düzenlemesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar kanununda değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve imar planında yapılan değişiklikler sonucu ortaya çıkacak değer farklarının kamuya aktarılmasını öngören bir düzenleme için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre imar planında konut olarak gösterilen arsanın alışveriş merkezine dönüştürülmesi veya kat sayısının artırılması gibi değişikliklerde arsa değerindeki artış tamamı devlete aktarılacak.
Bu düzenleme 2014 yılında da gündeme gelmiş ancak uygulamaya geçirilmemişti.