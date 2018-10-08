Türkiye Bankalar Birliği'ndan tavsiye kararı: Şirketlerin borcuna 6 ay anapara ödemesiz 24 ay vade
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Özet
- Türk lirası ve borsa güne değer kaybıyla başladı
- MÜSİAD: Enflasyonla mücadele paketini destekleyeceğiz
- Ticaret Bakanlığı anketi: Dördüncü çeyrekte ihracat beklentisi azaldı
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta sonu duyurduğu enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını söyledi.
Albayrak “İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik” dedi.
TL'nin değer kaybıyla asgari ücret Avrupa'nın en düşüklerinden oldu, ne kadar zam yapılmalı?
Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte bu yıl asgari ücretin alım gücünde de önemli bir azalma oldu. Euro bazında asgari ücret 2016'ya göre yüzde 45 geriledi.
Peki yeni yıla girerken asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Enflasyon üzerinde, yani yüzde 25'ten fazla bir zam şirketleri nasıl etkiler?
Uzmanlara sorduk.
Türkiye Bankalar Birliği’nden şirket borçlarına 24 ay vade tavsiyesi
Türkiye Bankalar Birliği, bankalar ve diğer finansal kuruluşların 15 milyon TL altında borcu bulunan ve belli şartları yerine getiren şirketlerin borçlarını 24 aya kadar vadelendirmesi tavsiyesinde bulundu.
Tavsiye kararı 30 Nisan 2019’a kadar vadesi dolacak spot krediler ve kredi taksitlerini içeriyor.
Tavsiye kararına göre bu borçlar 6 aya kadar anapara ödemesiz taksitlendirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği’ne teşekkür etti. Albayrak, bu kararı çok önemli gördüğünü söyledi.
Ticaret Bakanlığı anketi: Dördüncü çeyrekte ihracat ve ithalat beklentisi azaldı
Ticaret Bakanlığı, dış ticaret beklenti anketini yayınladı.
İhracat beklenti endeksi, üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe 6,4 puan azalarak 111,6 seviyesine geriledi.
Üçüncü çeyrekte ihracat beklenti endeksi 118 puandaydı.
Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 12,1 azaldı.
Son çeyrek için ithalat beklenti endeksi de bir önceki çeyreğe göre yüzde 13, geçen yılın aynı çeyreğine göre 12,7 azaldı.
MÜSİAD: Enflasyonla mücadele paketini destekleyeceğiz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonla mücadele paketine destek vereceklerini söyledi.
Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyonla mücadele için güçlü bir paket açıklanacağını duyurmuştu.
MÜSİAD Başkanı Kaan, bugünkü yazılı açıklamasında “Enflasyonla birlikte değer kaybeden yalnızca para birimi değil, aynı zamanda işverenin üretim azmi, işçinin alın teri, yani milletin servetidir. Bu bağlamda üreticisinden tüketicisine, kamu sektöründen özel sektörüne kadar ekonomi içerisinde yer alan bütün aktörler olarak, enflasyonla mücadelede topyekun bir duruş sergilemek zorundayız” ifadelerini kullandı.
Türk lirası ve borsa güne değer kaybıyla başladı
Türk lirası güne dolar karşısında yüzde 0,73 değer kaybıyla başladı. Dolar TL karşısında 6,18’e yükseldi.
Euro/TL kuru ise yüzde 0,6 artışla 7,1’e çıktı.
BIST 100 endeksi de yüzde 0,6 düşüşle açıldı. 10.45 itibarıyla endeks 94.340 puan civarında seyrediyor.