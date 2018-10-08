Türkiye Bankalar Birliği'ndan tavsiye kararı: Şirketlerin borcuna 6 ay anapara ödemesiz 24 ay vade

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Türkiye Bankalar Birliği, bankalar ve diğer finansal kuruluşların 15 milyon TL altında borcu bulunan ve belli şartları yerine getiren şirketlerin borçlarını 24 aya kadar vadelendirmesi tavsiyesinde bulundu.

Tavsiye kararı 30 Nisan 2019’a kadar vadesi dolacak spot krediler ve kredi taksitlerini içeriyor.

Tavsiye kararına göre bu borçlar 6 aya kadar anapara ödemesiz taksitlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Bankalar Birliği’ne teşekkür etti. Albayrak, bu kararı çok önemli gördüğünü söyledi.