'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' bugün açıklanıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ olarak isimlendirilen yeni bir planı kamuoyu ile paylaşacak.

Yeni program, yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 24’ü aşarak 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından açıklanıyor.

BBC

Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyon konusunda en kötünün geride kaldığını ve ekonomide dengelenmenin başladığını ifade etmişti.

Albayrak ayrıca piyasalardaki dalgalanmayı kullanan ‘fırsatçılara ve stokçulara’ geçit verilmeyeceğini de ifade etmiş, fiyat denetimlerinin sıkı bir şekilde yürütüleceğini söylemişti.