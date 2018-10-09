'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' bugün açıklanıyor

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Özet

  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni enflasyonla mücadele programını açıklayacak.
  2. Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına toplamda 76 kişi atandı.
  3. Atanan isimler arasında Orhan Gencebay, Murat Bardakçı ve Alev Alatlı da var.
  4. Motorine yapılan 26 kuruşluk zam ÖTV payından karşılanacak, pompa fiyatına yansıtılmayacak.

Canlı anlatım

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Motorine yapılan 26 kuruşluk zam ÖTV payından karşılanacak, pompa fiyatına yansıtılmayacak

Benzin istasyonu
Getty Images

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugünden itibaren motorinin litresine 26 kuruş zam yapıldığını, ancak bu zammın Özel Tüketim Vergisi payına yansıtılacağını ve böylelikle pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.

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İstanbul Yenikapı açıklarında iki gemi çarpıştı

İstanbul'da çarpışan gemiler
DHA

İstanbul Boğazı, Yenikapı açıklarında Liberya bandıralı TK Rotterdam adlı kuru yük gemisinin demirli haldeyken sürüklenmeye başladığı ve Panama bandıralı Bosphorus King adlı bir diğer gemiye çarptığı belirtildi.

Bölgeye kıyı emniyeti birimleri sevk edildi.

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Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na atamalar: 9 kurula 76 kişi atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Getty Images

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, dokuz Cumhurbaşkanlığı Kurulu’na toplamda 76 kişi atandı.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurlu’na atananlar arasında Murat Bardakçı, Orhan Gencebay ve Alev Öngören gibi isimler de var:

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:

  • Prof. Dr. Hasan Mandal
  • Prof. Dr. Mehmet Çelik
  • Mehmet Ali Yalçındağ
  • Dr. Osman Coşkun
  • Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:

  • Prof. Dr. Abdullah Atalar
  • Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
  • Ahmet Gündoğdu
  • Kemal Şamlıoğlu
  • Prof. Dr. Öktem Vardar
  • Selçuk Pehlivanoğlu
  • Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu
  • Prof. Dr. Umran S. İnan
  • Prof. Dr. Yavuz Atar.

Ekonomi Politikaları Kurulu:

  • Dr. Cemil Ragıp Ertem
  • Gülsüm Azeri
  • Hakan Yurdakul
  • Doç. Dr. Hatice Karahan
  • Korkmaz Karaca
  • Mehmet Ali Akben
  • Meltem Taylan Aydın
  • Nihat Zeybekci
  • Prof. Dr. Servet Bayındır
  • Yiğit Bulut

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:

  • Adnan Tanrıverdi
  • Prof. Dr. Burhanettin Duran
  • Prof. Dr. Çağrı Erhan
  • Prof. Dr. Gülnur Aybet
  • Prof. Dr. H. Beril Dedeoğlu
  • Doç. Dr. İbrahim Kalın
  • İlnur Çevik
  • Dr. İsmail Safi
  • Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci
  • Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
  • Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
  • Prof. Dr. Seyit Sertçelik

Hukuk Politikaları Kurulu:

  • Ayşe Nur Bahçekapılı
  • Ayşe Türkmenoğlu
  • Prof. Dr. Burhan Kuzu
  • Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar
  • Mehmet Uçum
  • Mustafa Akış
  • Uğur Kızılca

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:

  • Alev Alatlı
  • Havva Hümeyra Şahin
  • Hülya Soydan
  • Prof. Dr. İskender Pala
  • Mehmed Özçay
  • Murat Bardakçı
  • Orhan Gencebay
  • Rasim Özdenören
  • Prof. Dr. Ümit Meriç

Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:

  • Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
  • Prof. Dr. Necdet Ünüvar
  • Dr. Sema Ramazanoğlu
  • Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
  • Dr. Ümmü Gülşen Öztürk
  • Zülfiye Füsun Kümet
  • Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel

Sosyal Politikalar Kurulu:

  • Prof. Dr. Edibe Sözen
  • Dr. İbrahim Altan
  • Prof. Dr. Lütfihak Alpkan
  • Dr. Mehmet Güllüoğlu
  • Dr. Murat Yılmaz
  • Prof. Dr. Vedat Bilgin
  • Prof. Dr. Vedat Işıkhan

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:

  • Asım Aykan
  • Hayrettin Güngör
  • Dr. Hayri Baraçlı
  • Prof. Dr. Lütfi Akça
  • Dr. Mehmet Karabay
  • Oktay Saral
  • Refik Tuzcuoğlu
  • Prof. Dr. Şükrü Karatepe
  • Prof. Dr. Tarkan Oktay
  • Tuna Koç

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‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ açıklanıyor

Berat Albayrak
Getty Images

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ olarak isimlendirilen yeni bir planı kamuoyu ile paylaşacak.

Yeni program, yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 24’ü aşarak 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından açıklanıyor.

Enflasyon
BBC

Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyon konusunda en kötünün geride kaldığını ve ekonomide dengelenmenin başladığını ifade etmişti.

Albayrak ayrıca piyasalardaki dalgalanmayı kullanan ‘fırsatçılara ve stokçulara’ geçit verilmeyeceğini de ifade etmiş, fiyat denetimlerinin sıkı bir şekilde yürütüleceğini söylemişti.

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