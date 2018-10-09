'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' bugün açıklanıyor
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Özet
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni enflasyonla mücadele programını açıklayacak.
- Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına toplamda 76 kişi atandı.
- Atanan isimler arasında Orhan Gencebay, Murat Bardakçı ve Alev Alatlı da var.
- Motorine yapılan 26 kuruşluk zam ÖTV payından karşılanacak, pompa fiyatına yansıtılmayacak.
Canlı anlatım
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Motorine yapılan 26 kuruşluk zam ÖTV payından karşılanacak, pompa fiyatına yansıtılmayacak
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bugünden itibaren motorinin litresine 26 kuruş zam yapıldığını, ancak bu zammın Özel Tüketim Vergisi payına yansıtılacağını ve böylelikle pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı.
İstanbul Yenikapı açıklarında iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı, Yenikapı açıklarında Liberya bandıralı TK Rotterdam adlı kuru yük gemisinin demirli haldeyken sürüklenmeye başladığı ve Panama bandıralı Bosphorus King adlı bir diğer gemiye çarptığı belirtildi.
Bölgeye kıyı emniyeti birimleri sevk edildi.
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na atamalar: 9 kurula 76 kişi atandı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, dokuz Cumhurbaşkanlığı Kurulu’na toplamda 76 kişi atandı.
Kültür ve Sanat Politikaları Kurlu’na atananlar arasında Murat Bardakçı, Orhan Gencebay ve Alev Öngören gibi isimler de var:
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu:
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu:
Ekonomi Politikaları Kurulu:
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu:
Hukuk Politikaları Kurulu:
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu:
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu:
Sosyal Politikalar Kurulu:
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu:
‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ açıklanıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ olarak isimlendirilen yeni bir planı kamuoyu ile paylaşacak.
Yeni program, yıllık enflasyonun Eylül ayında yüzde 24’ü aşarak 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından açıklanıyor.
Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyon konusunda en kötünün geride kaldığını ve ekonomide dengelenmenin başladığını ifade etmişti.
Albayrak ayrıca piyasalardaki dalgalanmayı kullanan ‘fırsatçılara ve stokçulara’ geçit verilmeyeceğini de ifade etmiş, fiyat denetimlerinin sıkı bir şekilde yürütüleceğini söylemişti.