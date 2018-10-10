Cemal Kaşıkçı soruşturması: Özel ekipler Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama yapacak
2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkansolosluğu'na girdikten kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başlatılan soruşturmada Başkonsolosluk binası aranacak.Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkansolosluğu'na girdikten kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başlatılan soruşturmada Başkonsolosluk binası aranacak.
- Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması: Türkiye'ye giriş yapan 15 Suudi'nin görüntüleri yayımlandı.
- İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 kişi öldü, 30 kişi aranıyor.
- Adnan Oktar grubuna operasyon: Oktar'ın 'sağ kolu' Tarkan Yavaş gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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İzmir açıklarında kaçak göçmen taşıyan tekne battı: 4 ölü, 30 kişi aranıyor
İzmir Karaburun açıklarında kaçak taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi ise kurtarıldı.
Kurtarılan bir kadının verdiği bilgi doğrultusunda, kayıp göçmenler olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, 30 kişinin arandığını açıkladı.
Adnan Oktar grubuna operasyon: Oktar'ın 'sağ kolu' Tarkan Yavaş gözaltına alındı
Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda Oktar’ın sağ kolu olduğu belirtilen Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile sakladıkları ileri sürülen 7 kişi yakalandı.
Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması: Türkiye'ye giriş yapan 15 Suudi'nin görüntüleri yayımlandı
2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına karıştığı iddia edilen 15 Suudi vatandaşına ait olduğu belirtilen görüntüler ve fotoğraflar yayımlandı.
Sözkonusu 15 kiişinin Türkiye'ye Atatürk Havalimanı'ndan giriş yaparken görüntüleri ortaya çıktı.
Akşam gazetesinin haberinde adları ve doğum tarihleri açıklanan 15 kişinin iki özel jetle Riyad'dan kalkıp, Atatürk Havalimanı'na inen iki özel jetle seyahat ettikleri belirtiliyor.
Görüntülerdeki kişilerin, Atatürk Havalimanı'nda kontrolden geçtikten sorra inen 9 Suudi kontrol noktasından geçip araçlarla önce otele, ardından da konsolosluk binasına gittikleri söyleniyor.
Şahısların aynı gün Türkiye'den ayrıldıkları belirtiliyor.
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Suudi Arabistan'ın konsolosluk binasında arama yapılacak
Dışişleri Bakanlığı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi makamların işbirliğine açık olduklarını söyledi ve soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında arama yapılacağı ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kaşıkçı konusunda sorulan soruya yaptığı yazılı açıklamada "Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birilerince yakından takip edildiğini belirtti.
Aksoy, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir.Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."