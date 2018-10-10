Cemal Kaşıkçı soruşturması: Özel ekipler Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama yapacak

Getty Images

Dışişleri Bakanlığı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda Suudi makamların işbirliğine açık olduklarını söyledi ve soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında arama yapılacağı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kaşıkçı konusunda sorulan soruya yaptığı yazılı açıklamada "Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili gelişmelerin olayın gerçekleştiği günden itibaren yargı, emniyet ve istihbarat birilerince yakından takip edildiğini belirtti.

Aksoy, "Adı geçenin akıbetinin tespiti amacıyla ilgili makamlarımızca başlatılan soruşturma yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk binalarının dokunulmazlığı bulunmakla birlikte, diplomatik misyon şefinin muvafakatiyle konsolosluk binasında evsahibi ülke makamlarınca inceleme yapılabilmektedir. Suudi makamları işbirliğine açık olduklarını ve Başkonsolosluk binasında inceleme yapılabileceğini bildirmişlerdir.Soruşturma çerçevesinde konsolosluk binasında inceleme yapılacaktır."