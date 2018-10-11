Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan vekili Mehmet Yılmaz, "FETÖ bağlantısı" nedeniyle işlemleri hâlâ devam eden hakimler ve savcılar olduğunu belirterek "Şunu diyemem, 'Bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten" dedi.

Yılmaz, "Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Bunlar Teftiş Kuruluna havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var" dedi.

Kaç hakim ve savcı ile ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirtti.

Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hakim ve savcının ihracına karar verdiklerini de hatırlattı.

Göreve yeni başlayacak hakimlerle ilgil ide konuşan Yılmaz adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hakimin daha göreve başlayacağını bildirdi.