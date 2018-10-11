Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Orta Vadeli Mali Plan'ı ve 2019 - 2021 dönemi yatırım hazırlıkları genelgesini onayladı, '2019'da kamu yeni proje almayacak' dedi.
- İçişleri Bakanı Soylu’dan valiliklere ‘fiyat artışı ve fırsatçılıkla mücadele’ talimatı
- Süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan'ın konkordato talebinde bulunduğu belirtildi.
- HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz: 'Yargıda FETÖ bitti diyemem'
Canlı anlatım
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Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında 965 bin uyuşturucu hap
Adana polisi, ihbar üzerine Adana Havaalanı'nda yaptığı aramada, Suudi Arabistan'a ait bir kargo uçağında 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
DHA, dün Adana Havaalanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada ele geçirilen, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş uyuşturucu hapların değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğunu belirtti.
Uçağı arama iznini çıkaran Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
HSK Başkan vekili: Yargıda FETÖ bitti diyemem
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan vekili Mehmet Yılmaz, "FETÖ bağlantısı" nedeniyle işlemleri hâlâ devam eden hakimler ve savcılar olduğunu belirterek "Şunu diyemem, 'Bitti'. Bitmesi mümkün değil zaten" dedi.
Yılmaz, "Sürekli etkin pişmanlık nedeniyle, itiraflar yoluyla gelenler oluyor. ByLock içerikleri çözülüyor, bu sebeple gelenler oluyor. Farklı ihbarlar yoluyla gelenler oluyor. Bunlar Teftiş Kuruluna havale edildi, onların yürüttüğü soruşturmalar var" dedi.
Kaç hakim ve savcı ile ilgili işlem yürütüldüğünün sorulması üzerine Yılmaz, şu anda tam sayı vermenin mümkün olamayacağını belirtti.
Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 bine yakın hakim ve savcının ihracına karar verdiklerini de hatırlattı.
Göreve yeni başlayacak hakimlerle ilgil ide konuşan Yılmaz adli yargıda bin 957, idari yargıda 126 hakim ve savcı adayının görev yerlerinin 16 Ekim'de çekilecek kurayla belirleneceğini, avukatlıktan geçirilen 400 hakimin daha göreve başlayacağını bildirdi.
Son dakikaCari denge Ağustos'ta 2,59 milyar dolar fazla verdi
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari denge Ağustos ayında 2,59 milyar dolar fazla verdi. Ağustos 2017'de cari dengede 923 milyar dolarlık bir açık vardı.
Böylece Ocak - Ağustos dönemi cari açığı yıllık bazda yüzde 13,5 artarak 30,58 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yörsan’ın konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi
Süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda’nın borçlarını geri ödeme zorlukları nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Hürriyet gazetesinin haberine göre başvuru Salı günü Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapıldı.
Gazeteye bilgi veren konuya yakın bir kaynak üç temel unsurun Yörsan Gıda’Nın finansal görünümünü olumsuz etkilediğini ifade etti:
Haberde Yörsan Gıda’nın bazı alacaklılarının ise icra takibine geçtiği ifade edildi.
Konkordato nedir?
Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntem.
Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşıyor.
Konkordato başvurusu kabul edilen şirketlerde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredilerini isteyemiyor, ipotekler satışa çıkarılamıyor ve devlet bir çeşit geçici koruma sağlamış oluyor.
Konkordato, borçlu şirketlerin mali durumunu düzeltip iflastan kurtulmasını ve alacaklıların da belli bir vadeyle alacaklarını temin etmelerini amaçlıyor.
İçişleri Bakanı Soylu'dan valiliklere 'fiyat denetimi ve fırsatçılıkla mücadele' talimatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TL’de yaşanan değer kaybı ile birlikte hızlı yükselen enflasyonla mücadele kapsamında kur artışını mazeret göstererek fiyat artırımına giden ya da ‘stokçuluk’ yapmakla suçlanan işletmelere yönelik olarak valiliklerden harekete geçmelerini istedi.
Valiliklere gönderilen genelgede, ‘fahiş fiyat’ uyguladığı ifade edilen işletmeler için valiliklere ‘genel emir’ çıkarma talimatı iletildi. Bu emirlere uyulmaması durumunda söz konusu işletmeler için Kabahatler Kanunu kapsamında adli süreç başlatılabilecek.
Enflasyonu düşürmek için yapılan fiyat denetimleri ve yüzde 10 indirim ne kadar etkili olabilir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı Orta Vadeli Mali Plan ile 2019 – 2021 dönemi yatırım hazırlıkları genelgesini onayladı.
Yayımlanan kararlarda Erdoğan’ın ekonomideki gelişmelere ve iktidarın alacağı tedbirlere dair değerlendirmelerine de yer veriliyor.
Erdoğan’ın açıklamasında ekonomide önceliğin ‘makroekonomik ve finansal istikrarın korunması’ olduğu ifade ediliyor ve bu öncelik çerçevesinde 5 temel adımın gözetileceğini vurguluyor:
Erdoğan ayrıca 2019’da yeni projelerin alınmayacağını da belirtti: