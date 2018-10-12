Pastör Brunson evinden alınarak mahkemeye götürüldü

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Özet

  1. Ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.
  2. ABD basınında 'Brunson'ın serbest bırakılması konusunda ABD ve Türkiye anlaştı' haberlerinin çıkmasıyla TL değer kazandı.
  3. Kamuda bürokrasinin azaltılması genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Canlı anlatım

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Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılması genelgesi yayımlandı

Recep Tayyip Erdoğan
Getty Images

Kamu hizmetlerinde bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgede ‘Sorun çözen, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önceliklerindendir’ deniyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek, başvuru sahibine yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin bilgi verilecek. Başvuruların süratli ve doğru sonuçlandırılması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacaktır.”

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Dolar/TL ABD basınında çıkan ‘Brunson serbest kalacak’ haberleriyle geriledi

Dolar
Getty Images

Dün Amerikan NBC Haber televizyonu, Türkiye ve ABD'nin Brunson'ın serbest kalması için bir uzlaşmaya vardığını ve bugün yapılacak duruşmada Brunson'a yöneltilen bazı suçlamaların düşürüleceğini bildirdi.

Bu haberin ardından Türk Lirası, ABD Doları karşısında değer kazanmaya başladı.

Önce 6 seviyesinin altına gerileyen Dolar/TL kuru, bugün yüzde 1’e yakın düşerek 5,8378 seviyesine kadar indi.

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NBC'nin iki üst düzey Trump yönetimi yetkilisi ve konuyu bilen bir başka kişiye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'ın varılan gizli bir anlaşma uyarınca Brunson'ın önümüzdeki günlerde serbest bırakılmasını beklediği ifade edildi.

Haberde söz konusu uzlaşmaya, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, geçen ay New York'ta yapılan BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Türk yetkililerle yaptıkları görüşmeler sırasında ulaşıldığı belirtildi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert ise Pastör Andrew Brunson'un salıverilmesi için Türkiye'yle yapılan herhangi bir anlaşmadan haberleri olmadığını söyledi.

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Pastör Brunson mahkemeye götürüldü

Andrew Brunson
Reuters

İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li Pastör Andrew Brunson bu sabah evinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kampüsü’ne götürüldü.

Brunson bugün dördüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

‘Terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk’ suçlamalarıyla yargılanan Brunson’un 35 yıla kadar hapsi isteniyor.

Brunson’un avukatının bugün bir kez daha müvekkilinin serbest bırakılmasını hakimden talep etmesi bekleniyor.

Dava ile ilgilidetayları ve son gelişmeleri okumak için tıklayın.

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